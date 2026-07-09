Правило ОСА — это рабство XXI века. Хоккеисты имеют право сами решать свою судьбу

Каждое лето по обе стороны океана мы наблюдаем за захватывающим трансферным сериалом с ограниченно свободными агентами. Клубы стремятся сэкономить и часто предлагают игрокам зарплату заведомо ниже рынка. Игроки, в свою очередь, могут, конечно, отказаться, однако спокойно вступить в переговоры с другим клубом не получится, поскольку у прошлого клуба есть возможность повторить любой контракт.

Более того, так называемый оффершит не бесплатен – за потенциальных звёзд придётся дорого заплатить. Вот и выходит, что связываться с такими хоккеистами с обременениями никто особо не хочет, и всё это напоминает крепостное право. Нельзя пойти работать на другого барина, пока волю не даст твой. Но почему мы вообще решили, что клубы могут вершить судьбы ничем не обязанных им игроков?

Лео Карлссон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В НХЛ грядёт настоящая трансферная революция. «Филадельфия» решила сломать правила игры и практически увела у «Анахайма» его главную молодую звезду – шведского центрфорварда Лео Карлссона. Генеральный менеджер «лётчиков» Даниэль Бриер вышел на представителей Карлссона с космическим предложением в $ 18 млн за сезон. Таким образом, швед станет самым высокооплачиваемым хоккеистом мира, обойдя по кэпхиту россиянина Кирилла Капризова. Нюанс только в том, что одного желания Лео играть в солнечной Филадельфии мало. «Дакс» имеют право повторить предложение «Флайерз», у них на это по регламенту остаётся ещё несколько дней. И в таком случае Карлссону не останется ничего кроме как подписываться с «утками», пусть уже и на условиях лучше, чем предыдущее предложение генменеджера Пэта Вербика. А если Вербик не станет повторять контракт – его организацию ждёт приятный бонус.

При успешном оффершите компенсация за хоккеистов уровня Карлссона составляет сразу четыре пика в первых раундах драфта в течение следующих четырёх лет. Поэтому с ограниченно свободными агентами, как правило, и не связываются – тебя ждут тяжёлые переговоры без каких-либо гарантий, а в случае успеха придётся отдать важные драфт-активы. Ещё и отношения с менеджментом того клуба, у которого уводишь ОСА, будут безнадёжно испорчены – недаром долгие годы практика оффершитов в НХЛ считалась моветоном. Однако стоило только «Филадельфии» показать, что мода сменилась, как на «уток» стали охотиться и все остальные – сразу несколько предложений поступило другой молодой звезде защитнику Павлу Минтюкову. Россиянин на этом фоне получил контракт жизни с кэпхитом $ 7,2 млн.

Павел Минтюков Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Контракт Минтюкова выглядит как явная переплата, но поймите, в каком состоянии сейчас находится Вербик. Ему, как и в целом «Анахайму», многие сочувствуют, хотя погодите, а почему мы в принципе считаем правило RFA правильным и честным? Хоккеист подписывает контракт с командой на конкретный срок. По его окончании он должен быть свободен как ветер. Но лиги по обе стороны океана придумывают различные способы как удерживать молодых игроков в их предыдущих командах. По какому праву? Только представьте, как бы вы себя чувствовали. Условно, вы молодой IT-специалист. Ещё учитесь в университете и получили предложение стать стажёром в Яндексе, что вполне сравнимо с контрактом новичка в НХЛ. Проявили себя, заработали себе имя и подняли квалификацию. Ждёте дальнейшего развития карьеры, но тут вам говорят: стоп.

Поступает предложение от холдинга VK, только за приглашение вас на работу новый работодатель будет обязан, например, передать Яндексу несколько акций. Либо же Яндекс удержит вас у себя, а не нравится – меняйте профессию или уезжайте за границу. Звучит как бред? Только в хоккее всё именно так и работает. Причём правило ОСА отнюдь не универсально для спорта. Его нет и отродясь не было в футболе, где игрок в принципе чаще всего выступает в переговорах по трансферу с позиции силы. К примеру, когда ведётся продажа игрока, клубы сначала обговаривают детали между собой, после чего согласовывают детали нового контракта с самим футболистом. И если он отвергает предложение – всё отменяется, обменять футболиста в другой клуб без его желания и ведома практически невозможно.

Но если с позицией клубов распоряжаться хоккеистами на действующих контрактах ещё хоть как-то можно согласиться, к тому же от неё есть «противоядие» в виде полного или частичного запрета на обмен, то почему команды претендуют на игроков, чьи трудовые контракты с организацией уже завершились, решительно непонятно. Если подумать, даже практика драфта хоккеистов плохо бьётся о базовые права человека – не могут работодатели решать за спортсмена, где ему начинать карьеру. Требовать от него уважения к франшизе, которую он даже не сам выбирал, и вовсе полный бред, как и ждать за переход такого игрока к соперникам компенсаций. Напомним, в НХЛ у клубов нет своих школ, игроки в статусе ОСА – это не бунтующие воспитанники. Это взрослые люди, которые хотят сами решать свою судьбу.

В КХЛ отменили драфт как раз по той причине, что у нас клубы выстраивают вертикаль с самого низа. Готовят хоккеистов с детских лет себе на перспективу и, если будут отдавать их бесплатно конкурентам, потеряют всю мотивацию развивать систему ДЮСШ. Однако и у нас практика ОСА выглядит по отношению к игрокам как кабальная. Все прекрасно знают про «Спартак» и его заградительные квалификации. Выпиши хоккеисту заведомо нереальные деньги, чтобы «выкуп» за него точно не стоил затраченных средств. И разговаривай с позиции силы – соглашайся на то, что дают, либо уезжай из лиги. Так мы уже потеряли Максима Цыплакова, буквально сбежавшего в «Айлендерс». Но так цепляются за свои активы не только красно-белые. Финалисты прошлого сезона «Локомотив» и «Ак Барс» физически не могут уместить в составе всех молодых, однако держатся за них до последнего.

Семён Терехов Фото: ak-bars.ru

За примером далеко ходить не придётся – недавняя история с Семёном Тереховым. Нападающему со специфическим набором навыков не прижиться в хоккее Анвара Гатиятулина. На него выходит «Сибирь», сделка выглядит хорошей для всех сторон. Но в Казани решают оставить Терехова у себя, и сделать с этим никто ничего не может. Ярославль, в свою очередь, годами удерживал права на Ярослава Лихачёва, чтобы только этим летом понять, что он им не нужен. Часто статус ОСА лишает игроков права на рыночную сделку – с этим столкнулись, например, Максим Моторыгин в московском «Динамо» и Артём Галимов в том же «Ак Барсе». Игроки и не против остаться в этих клубах, однако при переговорах им сознательно предлагают меньше тех сумм, на которые они наиграли. Просто понимая, что никто никуда не денется.

Самое забавное видеть в списках ОСА в КХЛ легионеров. Право удерживать молодых доморощенных игроков ещё хоть как-то можно объяснить, но вот на основании чего у «Северстали» остаются права на Адама Лишку? Словак явно перерос Череповец и после семи лет в одном клубе решил сделать следующий шаг в карьере. Его звал к себе в «Металлург» Андрей Разин, с которым Адам давно знаком. Однако Магнитогорск не смог договориться по компенсации за Лишку – и в итоге участник Олимпиады-2026, судя по всему, останется в составе чёрно-жёлтой команды. Ещё более странной выглядит история с Максимом Комтуа. Новый тренер «Динамо» Леонид Тамбиев не видит канадца в составе своей команды, но и отпускать бесплатно Комтуа не будут. Клубы действуют в своих интересах – всё понятно, всё в рамках регламента. Вот только не пора ли его поменять?