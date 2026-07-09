«Не чувствую вины». Трёхкратного чемпиона КХЛ дисквалифицировали за допинг!

Но есть и хорошие новости: Владислав Каменев будет вне хоккея не четыре года, а всего два.

Наконец-то завершилось одно из самых громких допинговых дел в российском хоккее за последние годы. Почти полтора года было непонятно, что будет с нападающим ЦСКА Владиславом Каменевым, однако сегодня, 9 июля, стало известно: спортсмена всё-таки дисквалифицируют.

Об этом рассказал сам форвард в своём телеграм-канале.

«Друзья, сегодня состоялось слушание по моему делу. По его итогам срок моей дисквалификации составит два года.

Кто‑то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное.

Мы ждём сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность.

Отдельное спасибо моим юристам, которые ведут моё дело, и всем вам за поддержку, сообщения и добрые слова, для меня это очень важно! Не опускаем руки и двигаемся дальше!» — написал Каменев.

Владислав Каменев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хоккеист пропустил весь сезон-2025/2026. При этом о положительной допинг-пробе хоккеиста стало известно 15 марта 2025 года. Почти 16 месяцев длилось это разбирательство.

Впрочем, в этой очевидно неприятной ситуации всё-таки есть и хорошее: теперь понятно, когда Владислав сможет вернуться на лёд. Каменев станет доступен в марте 2027 года. Да и срок дисквалификации составит в итоге не четыре года, как считалось изначально, а всего два года, один из которых нападающий уже «отмотал».

К тому же, судя по всему, юридическое агентство, представляющее интересы форварда, настроено идти до конца и добиться решения о полном снятии бана.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение по делу нападающего ХК ЦСКА Владислава Каменева. Вместо максимально возможной четырёхлетней дисквалификации спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года.

В ходе разбирательства юристы «Клевер Консалт» представили доказательства и аргументы, которые были приняты во внимание при определении именно такого срока дисквалификации.

Позиция защиты была выстроена вокруг того факта, что обнаружение мельдония в пробе Владислава стало следствием употребления контрафактных импортных биологически активных добавок, которые на данный момент поставляются в Россию через цепочку третьих стран. Этому предшествовало полуторагодовое расследование, проводившееся юристами «Клевер Консалт», в том числе с привлечением полиции, прокуратуры и других государственных органов.

Несмотря на достигнутый результат, мы не можем назвать его однозначно положительным. Для нас единственным приемлемым исходом является либо полное оправдание нашего доверителя и отсутствие каких-либо санкций, либо существенное снижение санкции.

Владислав Каменев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После получения полного текста решения ДАК РУСАДА мы внимательно изучим его и рассмотрим вопрос о подаче апелляции — для дальнейшего снижения срока санкции», — говорится в заявлении юридического агентства.

Если ситуация такая, какой её описывают, то это очень печально. Всё-таки Каменев, мягко говоря, не последний хоккеист в нашем хоккее — Владислав выиграл три Кубка Гагарина. И если в 2014-м в составе «Металлурга» он стал чемпионом номинально, то в 2022-м и 2023-м уже сыграл важную роль в победах ЦСКА. В первом розыгрыше набрал 15 (5+10) очков в 22 матчах — столько же было и во втором (11+4), но уже в 27 встречах.

А помимо этого, Каменев провёл четыре сезона в НХЛ в составе «Нэшвилла» и «Колорадо».

И главное — ему в августе исполнится всего 30 лет. По хоккейным меркам Владислав всё ещё находится в расцвете. И вынужден проводить это время вне хоккея.

Хочется верить, что по возвращении он сумеет вновь найти свою игру.

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