Рекордный контракт Лео Карлссона — обуза для платёжки «Анахайма»? Или это мираж?

Сага с оффершитом Карлссону официально завершена – «Анахайм» повторил контрактное предложение «Филадельфии» и сохранил шведа в своём составе. Теперь Лео по новому договору будет получать $ 18 млн на протяжении пяти лет.

Карлссон уже успел дать комментарий, сказав следующее:

«Это было предложение, от которого не отказалось бы 99% игроков. Оно изменит жизнь моей семьи. Но я всегда хотел остаться в «Анахайме» и очень надеялся, что клуб повторит предложение».

Что ж, Пэт Вербик сдержал слово и оставил Карлссона в составе. Стоит напомнить, что генеральный менеджер «Дакс» ещё перед тем, как подписать контракт со шведом, заявил, что «Анахайм» в случае необходимости повторит любой оффершит.

Также стали известны небольшие подробности относительно того, почему стороны не сумели договориться так быстро. По информации Фрэнка Серавалли, в «Дакс» думали, что если оффершит и будет, то не больше $ 15-16 млн. Дерзкий ход «Флайерз» стал шоком для фронт-офиса «Анахайма».

Самый интересный вопрос, который теперь многих заботит: что стало с платёжкой «Дакс» после того, как они подписали с Карлссоном такой большой контракт?

На данный момент у «Дакс» под кепкой свободно почти $ 12,8 млн, однако не всё так просто. Во-первых, команда далеко не полностью укомплектована – на контрактах лишь шесть защитников и 11 нападающих. Это означает, что «Анахайму» ещё предстоит поработать на рынке. Во-вторых, со вторым ОСА Каттером Готье менеджмент также не договорился. А после такого контракта Карлссона на скидку со стороны игрока надеяться точно не приходится – суммы будут примерно такими же астрономическими.

Поверить в то, что менеджмент не договорится с лучшим бомбардиром прошедшего сезона, сложно, однако этот шаг очень больно ударит по платёжке – два молодых игрока, которым в сумме только 43 года, будут съедать более $ 30 млн.

Кажется, контракт Карлссона лишает «Анахайм» манёвра, однако давайте посмотрим, какие контракты получали звёзды лиги и как это влияло на платёжку в предыдущие годы.

В 2008 году Сидни Кросби подписал с «Питтсбургом» пятилетний контракт на $ 8,7 млн. Если сравнивать процент от потолка зарплат тогда и сейчас, то соглашение Карлссона эквивалентно $ 9,81 млн в 2008-м. То есть мы видим, что разница не такая значительная, как может показаться изначально.

Александр Овечкин в том же 2008-м подписал 13-летний контракт с «Вашингтоном» на $ 9,5 млн. Здесь разница вообще примерно $ 300 тыс.

Коннор Макдэвид подписал в 2018 году с «Эдмонтоном» восьмилетний контракт на $ 12,5 млн, тогда контракт Карлссона был бы эквивалентен $ 13,77 млн.

Остон Мэттьюс в 2019-м подписал с «Торонто» пятилетний контракт на $ 11,6 млн, в те годы контракт Карлссона был бы в районе $ 14,11 млн.

По данной выкладке мы видим, что контракт Карлссона съедает в платёжке примерно столько же места, что и у Овечкина в 2008-м, чуть больше (около $ 1 млн), чем у Кросби и Макдэвида, а также на $ 3 млн больше, чем у Мэттьюса.

Правда, есть и несколько нюансов. Овечкин к тому времени за три сезона набрал 310 очков, выиграл «Колдер», «Тед Линдсей», «Харт», «Арт Росс» и «Морис Ришар», забрав в контрактный год охапку наград.

Александр Овечкин с индивидуальными наградами НХЛ Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кросби уже успел сыграть в финале Кубка Стэнли, набрал за три сезона 294 очка, выиграл «Арт Росс», «Тед Линдсей», «Харт», а также стал обладателем приза Марка Мессье.

Макдэвид набрал за три сезона 256 очков – причём их было бы значительно больше, если бы Коннор не получил травму в первой регулярке (по этой же причине уплыл и «Колдер Трофи»), по два раза выиграл «Арт Росс» и «Тед Линдсей» и один раз – «Харт».

Коннор Макдэвид с индивидуальными наградами НХЛ Фото: John Locher/AP/ТАСС

Мэттьюс таким количеством наград похвастаться не может, но и он за первые три сезона набрал 205 очков, забил 111 голов, а также выиграл «Колдер» — «Морис Ришар» он забрал трижды уже после подписания контракта.

Что в активе у Лео Карлссона? За три года швед набрал 141 очко, даже в последнем сезоне не стал лучшим бомбардиром команды, а в дебютном регулярном чемпионате в голосовании за «Колдер» занял 14-е место, набрав лишь один балл (у Бедарда, который выиграл, было 1808) – только один респондент поставил его на пятое место.

Является ли обузой для платёжки «Анахайма» новый контракт Карлссона? Отчасти – нет, мы на примере Овечкина, Кросби, Макдэвида и Мэттьюса увидели, что один контракт может съедать столько места, это нормально. Однако все перечисленные игроки подписывали соглашения в момент, когда уже стали супервёздами НХЛ – те цифры были полностью оправданны. Здесь же речь идёт исключительно о перспективе, которой бы и не было, веди «Дакс» переговоры чуть быстрее и эффективнее.

С учётом того, что сейчас хоккеисты созревают чуть дольше, возможно, «Анахайм» не усядется в лужу, всё-таки дождавшись значительного прогресса от Карлссона. Но вряд ли он выйдет на уровень суперзвезды – калибр совершенно не тот.