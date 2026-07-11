Бриллианты на обочине. Топ-10 свободных НСА в НХЛ

С открытия рынка свободных агентов в НХЛ прошло уже полторы недели. Нельзя сказать, что 1 июля выдалось каким-то безумным, но основные переходы, о которых так или иначе говорили вслух, произошли.

Однако в этом году много достаточно классных игроков к середине июля остаются без команды. Давайте посмотрим, кто ещё до сих пор не трудоустроился, какие слухи о будущем ходят и какие шансы найти клуб до начала сезона.

Владимир Тарасенко

Год назад «Детройт» обменял Тарасенко в «Миннесоту» на «будущую компенсацию», что фактически означало избавление от ненужного контракта. В тот момент могло показаться, что карьера Владимира неминуемо идёт на спад, однако сезон в «Уайлд» получился добротным – особенно в сравнении с тем, что был до этого в «Ред Уингз».

Россиянин стал третьим снайпером в команде после Капризова и Болди, а в плей-офф в очередной раз показал себя лидером и помог выбить «Даллас» в первом раунде.

Материалы по теме Инсайдер Фридман считает, что «Эдмонтон» может присмотреться к Тарасенко

Казалось бы, сотрудничество Тарасенко и «Миннесоты» должно продолжаться, однако, когда Владимир сменил агента, стало ясно, что в команде он не останется. Эллиотт Фридман сообщал, что несколько команд присматривались к Тарасенко после того, как поутихла буря на рынке, а также задался вопросом: не взглянет ли «Эдмонтон» на россиянина?

Евгений Дадонов

«Чемпионат» в конце июня сообщал, что Дадонов может вернуться в «Трактор», если не найдёт работу в НХЛ. Прошло уже больше 10 дней, однако ни одного слушка вокруг имени россиянина просто нет.

Евгений Дадонов Фото: Sarah Stier/Getty Images

Конечно, последний сезон у Дадонова не задался – травмы, 24 встречи, лишь один гол. Однако за год до этого Евгений выбивал 40 очков, играя всего по 13 минут за матч. Плюсом к этому запросы россиянина вряд ли будут велики, он точно добавит глубины в составе, так как умеет играть в любом звене, да и возраст у него ещё не такой критический (37 лет). Так что всё ещё может случиться.

Густав Нюквист

Ещё три года назад Нюквист выбивал 75 очков и был лидером «Нэшвилла», который тогда в последний раз заскочил в плей-офф и дал бой победителю Тихоокеанского дивизиона. Но то была яркая вспышка – в двух следующих чемпионатах, выступая за три команды, Густав набрал только 40 очков, почти в два раза меньше.

Последний сезон в «Виннипеге» был провальным, однако год-два швед ещё способен поиграть за минималку в команде, которая будет претендовать хотя бы на выход в плей-офф. Но на большее шведу уже рассчитывать сложно.

Майкл Бантинг

Бантинг в своё время сверкнул в «Торонто» и затем смог даже урвать неплохой трёхлетний контракт в «Каролине» с кэпхитом $ 4,5 млн. Однако на протяжении этого соглашения Майкл переходил из рук в руки, как горячая картошка, и сыграл за четыре разные команды.

Бантинг – зависимый игрок, его полезность и статистика зависят от того, какие партнёры находятся рядом с ним. Но при этом долго на рынке оставаться Майкл вряд ли будет. Уже сообщалось, что на переговоры выходили «Оттава» и «Торонто». Присматривались к канадцу также «Монреаль» и «Эдмонтон».

Патрик Лайне

В последнем сезоне Лайне сыграл лишь пять матчей за «Монреаль», в которых набрал одно очко. Финн готов был вернуться в состав в январе, однако «Канадиенс» он не понадобился. При этом Патрика можно было бы заметить на играх плей-офф около раздевалки, где он часто отбивал кулачки партнёрам.

Сообщается, что как минимум четыре команды заинтересованы в подписании Лайне: «Сиэтл», «Виннипег», «Баффало» и «Айлендерс». Каждой нужен снайпер, однако к сделке ближе всего «Сэйбрз», где менеджером трудится Ярмо Кекяляйнен, который знаком с соотечественником по совместному этапу в «Коламбусе».

Энтони Манта

Лучший снайпер команды, которая заняла второе место в дивизионе и вышла в плей-офф, человек, набравший 64 очка и реализующий больше 20% бросков, до сих пор не нашёл команду. Удивительно!

Энтони Манта Фото: Steph Chambers/Getty Images

Но всему этому есть простое объяснение: команды предлагают Энтони непродолжительный контракт, а сам игрок логично ищет длительное соглашение после лучшего сезона в карьере. «Монреаль» выходил на представителей Манты, однако договориться не получилось именно из-за срока.

Йон Клингберг

Год назад Клингберг подписал однолетний контракт на $ 4 млн с «Сан-Хосе», получив роль лидера и место в первой спецбригаде большинства. Это помогло Йону провести самый результативный чемпионат с сезона-2021/2022.

Пока слухов вокруг претендентов на шведа нет. Может даже выйти так, что Клингберг не найдёт команду до начала сезона, дожидаясь момента, когда у кого-нибудь возникнут проблемы по ходу регулярки из-за травм.

Эвандер Кейн

Каждый менеджер НХЛ, подписывавший или выменивавший Кейна, наверняка думал, какого хоккеиста он получит в конкретный момент: заряженного, техничного и умелого или недисциплинированного с кучей проблем вне льда?

Эвандер Кейн Фото: Ethan Miller/Getty Images

Последним угадал с Эвандером «Эдмонтон», который подписал скандального хоккеиста по ходу сезона-2021/2022, а тот с ходу добавил глубины и настырности в топ-6. Однако затем последовал неминуемый спад. В прошедшем году Кейн набрал 31 очко и не выглядел плохо, поэтому свой контракт канадец получит.

Ээли Толванен

Толванен – идеальный игрок для «Сиэтла». Тихий, неприметный, работоспособный и не яркий. Команде, полностью составленной из игроков третьего звена, он полностью подошёл бы, однако финн в «Кракен» не останется.

Проблем с поиском команды у Толванена не будет, так как стабильная позиция в боттом-6 провисает у многих. Связывали имя Ээли с «Торонто», однако это вряд ли случится – «листьям» уже сейчас нужно чистить платёжку, чтобы не превысить потолок.

Патрик Кейн

Патрик Кейн всё так же хорош – в прошедшем сезоне он набрал 57 очков в 67 матчах и по-прежнему временами кружил головы соперникам. У «Детройта» предостаточно места под потолком, но сохранять Патрика Айзерман не захотел.

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Сейчас у Кейна два варианта продолжения карьеры: «Чикаго», где он выиграл три Кубка Стэнли и провёл лучшие годы карьеры, и «Баффало», команда из его родного города, которая наконец-то вышла из перестройки и готова вступить в борьбу за трофей. Выбор Патрику предстоит сложнейший, и будет очень интересно, какую команду он же всё-таки выберет. Где бы ни оказался американец, история в любом случае получится красивая.