В Америке назвали контракт Демидова лучшим за лето в НХЛ. А кто ещё в топе?

Авторитетное издание Daily Faceoff выкатило топ лучших контрактов, подписанных этим летом в НХЛ. Лучших с точки зрения клубов, потому что в плане самого выгодного контракта для игрока вряд ли что-то в этом году затмит сделку Лео Карлссона на $ 18 млн в год.

И в этом рейтинге на первом месте – россиянин Иван Демидов, который 1 июля подписал новый контракт с «Монреалем». Приведём весь топ.

1. Иван Демидов, «Монреаль»

Контракт на восемь лет с зарплатой $ 9,15 млн в год

В противовес сделке Демидова издание приводит незадачливый «Анахайм», который был вынужден повторить монструозный оффершит Карлссону, а также подписал новый контракт с защитником Павлом Минтюковым с зарплатой $ 7,2 млн. «Даже в эпоху растущего потолка зарплат очень легко плохо распорядиться этими средствами. Сохранить ключевых игроков на лояльных команде контрактах — это тяжёлая работа, особенно в нынешней обстановке, когда некоторые молодые игроки уже зарабатывают больше $ 10 млн за сезон. Но «Монреаль» вырулил из этой ситуации практически идеально. Они уже сохранили Сузуки, Кофилда, Слафковски, Добсона и Хатсона, а теперь добавили последний штрих к костяку, продлив контракт с Демидовым. В своём дебютном сезоне он стал лучшим бомбардиром среди новичков и при этом солидно смотрелся в обороне, хотя обычно новичкам эта часть игры даётся нелегко. Будущее выглядит ярким для Демидова, и «Монреаль» поступил умно, подписав его уже сейчас, пока его ценность не стала ещё выше».

2. Брандт Кларк, «Лос-Анджелес»

Контракт на пять лет с зарплатой $ 7,4 млн в год

«Лос-Анджелес» слишком поспешно расстался с молодым защитником системы Джорданом Спенсом, зато в клубе оказались достаточно умны, чтобы сохранить Кларка. Он оправдывает надежды, который получил, когда его выбрали под восьмым номером на драфте-2021. В команде у Кларка была большая роль, и хоть он и получил её от безысходности, но всё равно заслужил её. Мастерство с ходу позволило ему ярко заиграть в атаке, это и нужно было «Кингз». Когда в сезоне-2024/2025 Дрю Даути выбыл на долгий срок, команда потеряла квотербека в большинстве, и Кларк занял его место. А в последнем сезоне он продолжил прогрессировать и стал чувствовать себя гораздо более комфортно и в обороне. Ему только 23 года, ещё есть куда расти – в потенциале Кларк может стать будущим столпом обороны не только «Лос-Анджелеса», но и сборной Канады».

3. Зак Бенсон, «Баффало»

Контракт на семь лет с зарплатой $ 7,5 млн в год

«Мастерство Бенсона при игре в обороне было заметно ещё с дебютного сезона, когда он, к удивлению для всех, с ходу пробился в основу через тренировочный лагерь. И мастерство для того, чтобы играть более весомую роль, у него тоже имелось. Так что неудивительно, что он сделал большой шаг вперёд и стал полноправным игроком топ-6. 43 очка в 65 матчах, конечно, не так много, однако он может ещё прибавить.

Для «Баффало» остро стояли два вопроса – переговоры с Алексом Таком и Бенсоном. И было ощущение, что более дальновидным будет надолго сохранить Бенсона, а не оставлять Така, при этом выписав Бенсону только краткосрочный контракт. Теперь у «Баффало» есть костяк из Томпсона, Бенсона и Доуна и ещё куча места под потолком, чтобы выстроить вокруг них команду».

4. Джордан Спенс, «Оттава»

Контракт на четыре года с зарплатой $ 5 млн в год

«Всё ещё трудно поверить, что «Оттава» была готова обменять Спенса этим летом. Да, рынок был на пике, но правда в том, что им никогда не удалось бы провернуть равноценный обмен. Потому что все ещё недостаточно понимают, насколько сильным игроком он стал.

Для начала Спенс закрывает нужную «Оттаве» позицию праворукого защитника, который может играть в паре с Сандерсоном или Шабо. И он блестяще действует в обороне, при этом не забывая и об атаке. Этот контракт был бы ещё лучше, если бы «Оттава» смогла увеличить его срок, даже если для этого потребовалось бы увеличить и зарплату. Однако в любом случае это отличная сделка».

5. Ээту Луостаринен, «Флорида»

Контракт на восемь лет с зарплатой $ 5 млн в год

«Луостаринена можно назвать игроком глубины, так как он играет в третьем-четвёртом звеньях, но это не игрок глубины по качеству игры. В большинстве других клубов НХЛ это был бы игрок по меньшей мере второго звена. И хотя это не системообразующий игрок, однако он тоже важен, и клубу было комфортно заключить с ним новый долгосрочный контракт, тем более что и цена оказалась подходящая.

Скорее всего, «Флорида» сохранила бы Луостаринена независимо от того, как сложился прошлый сезон, но, когда команду охватила эпидемия травм, в том числе и Александра Баркова, Луостаринен стал главным «меньшевиком» и одним из лучших при игре в обороне. Настолько хорош, что его, пожалуй, можно было и на «Селке Трофи» выдвигать. Подписать солидного в обороне центра второго звена на восемь лет и $ 40 млн – великолепный контракт для «Флориды». Особенно если использовать его как центра третьего звена, когда в команде нет травм».