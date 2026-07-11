Два игрока стали очередными новичками московского «Динамо». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 11 июля.

Московское «Динамо» подписало контракты с Блажиевским и Тертышным

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что московское «Динамо» подписало контракты с защитником Артёмом Блажиевским и нападающим Никитой Тертышным. Блажиевский ранее выступал за «Авангард», а Тертышный — за «Адмирал».

«Московское «Динамо» заключило двухлетний контракт с защитником Артёмом Блажиевским. В прошедшем сезоне 32-летний игрок обороны провёл 78 матчей за «Авангард», в которых набрал 18 (5+13) очков с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ на его счету 680 матчей, 142 (42+100) очка.

Также новичком команды стал нападающий Никита Тертышный, с ним заключён однолетний контракт. В сезоне-2025/2026 28-летний форвард набрал 22 (9+13) очка в 55 матчах за «Адмирал», всего в КХЛ у него 293 игры и 128 (59+69) очков», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Российская хоккеистка подписала контракт с клубом «Гамильтон»

Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с клубом Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Гамильтон». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальных сетях. Соглашение с хоккеисткой рассчитано на один год.

Шохиной 29 лет, в июне 2025 года она была выбрана во втором раунде под общим 13-м номером клубом «Оттава» и подписала контракт с клубом в июле. В январе она была обменяна в «Ванкувер». В 2024 году Шохина вместе с санкт-петербургским клубом «Динамо-Нева» стала чемпионкой Женской хоккейной лиги. Шохина является трёхкратной победительницей Универсиады в составе сборной России.

«Оттава» подписала однолетний контракт с Тайлером Буше, форвард ещё не играл в НХЛ

«Оттава Сенаторз» заключила новый контракт с нападающим Тайлером Буше, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний американец заключил двустороннее соглашение на один год. Зарплата в НХЛ составит $ 850 тыс., а в АХЛ – $ 90 тыс.

В Национальной хоккейной лиге Буше не сыграл ни одного матча. В минувшем сезоне на его счету 47 игр в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль», 12 заброшенных шайб и 14 результативных передач.

Тайлер — сын бывшего вратаря клубов НХЛ Брайана Буше. Форвард был выбран «Сенаторз» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

«Автомобилист» продлил договор с форвардом Ильёй Овчинниковым на год

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Ильёй Овчинниковым, сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на год.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 11 матчей в Континентальной хоккейной лиге, отметившись одной результативной передачей за 9.59 в среднем на льду. В ВХЛ на его счету 40 игр, 12 голов и 13 ассистов за «Горняк-УГМК» в регулярном чемпионате сезона-2025/2026, а также 3 (2+1) очка в 12 встречах в плей-офф.

Всего в КХЛ Овчинников провёл 102 игры, забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «-16». Во Всероссийской хоккейной лиге он суммарно сыграл 175 матчей и набрал 83 (36+47) очка.

«Миннесота» продлила контракт с защитником Карсоном Ламбосом на год

«Миннесота Уайлд» подписала новый контракт с защитником Карсоном Ламбосом, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний канадец заключил двустороннее соглашение на один год. Зарплата в НХЛ составит $ 850 тыс., в АХЛ – $ 110 тыс.

В минувшем сезоне Ламбос дебютировал в Национальной хоккейной лиге, сыграв один матч в регулярном чемпионате за «Миннесоту». В АХЛ на его счету 70 игр за «Айову Уайлд» в регулярке, восемь заброшенных шайб и 11 результативных передач при показателе полезности «-4».

Карсон был выбран «Уайлд» в первом раунде под общим 26-м номером на драфте НХЛ 2021 года.