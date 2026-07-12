«Сбросили бы кучу денег на его дом». «Миннесота» могла упустить Капризова!

В текущее межсезонье «Филадельфия» от души похайпила, едва не совершив сделку века. «Лётчики» кинули оффершит нападающему «Анахайма» Лео Карлссону, который находился в статусе ограниченно свободного агента, и помогли тому стать рекордсменом НХЛ.

В конце концов 21-летний швед получил контракт на пять лет и $ 90 млн, а его кэпхит в $ 18 млн стал самым крупным в истории НХЛ. Карлссон в итоге остался в «Анахайме», но всё равно обошёл Кирилла Капризова. Прежде именно россиянину принадлежал рекорд.

Что занимательно, фактически нападающий «Миннесоты» даже не успел отыграть и сезона в статусе действующего самого высокооплачиваемого хоккеиста лиги. Контракт Капризова хоть и был подписан в конце сентября 2025 года, но вступил в силу только этим летом.

Сделка по Карлссону удивила и тем, насколько разительна разница между шведом и россиянином. Лео успел отыграть в НХЛ всего три сезона, его рекорд — 67 (29+38) очков в 70 матчах регулярки, а всего за это время он записал на свой счёт 141 (61+80) балл в 201 встрече.

Для сравнения: Кирилл за свои первые три года в Северной Америке провёл 203 матча, в которых оформил 234 (114+120) очка, и даже успел выбить сотню за одну регулярку — в своём втором сезоне набрал 108 (47+61) баллов.

Конечно, надо сделать скидку на то, что Капризов приехал в НХЛ в уже довольно взрослом возрасте — ему было 23. И всё же, если бы «Филадельфия» не вмешалась, Карлссон точно не получил бы такой увесистый контракт.

Кирилл Капризов / Лео Карлссон Фото: Getty Images

Тем не менее вот что ещё интереснее: оказывается, «Флайерз» были готовы побить рекорд лиги в любом случае. И до того, как обратить внимание на Лео, их взгляд пал… как раз на Капризова. Удивительно!

«Я слышал, что, если бы Капризов вышел на рынок свободных агентов в этом году, «Филадельфия» сбросили бы кучу денег на его дом. «Миннесота знала об этом. «Уайлд» всё знали, и одна из причин, по которой они подписали такой контракт с Кириллом, заключалась в том, что они понимали, что «Флайерз» сделают то же самое, [что и с Карлссоном,] если они этого не сделают», — поделился известный инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts.

«Дикари», осознавая, что легко могут потерять главную звезду в истории своей франшизы, выложили сумасшедший по меркам лиги, но более чем заслуженный контракт Капризову, перестраховавшись и закрепив за собой права на топового нападающего. Кирилл подписал соглашение на восемь лет и общую сумму в $ 136 млн.

По последнему критерию, кстати, форвард всё ещё удерживает рекорд.

Тем не менее есть опасения, что и он может не устоять. И опять-таки причиной тому будет «Филадельфия».

«Флайерз» потерпели неудачу с Капризовым, затем упустили Карлссона, но это были не все «пролёты» клуба. В руководстве надеялись, что летом 2026-го ряд крупных звёзд станут свободными агентами, однако в итоге ни Кирилл, ни Артемий Панарин, ни Джек Айкел не вышли на рынок.

Отчасти именно из-за этого «лётчики» рискнули, кинув оффершит Карлссону. Не то чтобы из безысходности, но, если б всё зависело от них, ситуация точно выглядела бы совершенно иначе.

Впрочем, в «Филадельфии» по-прежнему твёрдо намерены приобрести звезду, и это желание уже не раз подкреплялось конкретными действиями. У команды достаточно места под потолком зарплат — $ 29,5 млн, да и перспективной молодёжи хватает — Матвей Мичков, Портер Мартон, Тревор Зеграс. А вот в плане звёзд как-то скудновато. Можно отметить только Трэвиса Конечны, Шона Кутюрье, Оуэна Типпетта да Трэвиса Санхайма, но, конечно, этого недостаточно, чтобы претендовать на высокие цели.

А ведь амбиции у клуба есть. К тому же хороший плей-офф, где «Флайерз» прошли первый раунд, обыграв «Питтсбург» в шести матчах, и уступили будущему чемпиону «Каролине», наверняка лишь раззадорил что хоккеистов, что руководство.

И это значит, что в ближайший год нам точно стоит ждать крупного хода от «лётчиков». Следующим летом на рынок свободных агентов могут выйти Кейл Макар, Никита Кучеров, Куинн Хьюз и другие звёзды… а там, как говорится, чем чёрт не шутит?

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