Овечкин купил новую квартиру в США, топ-вратарь НХЛ близок к обмену. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 12 июля 2026 года.

Александр Никишин вошёл в топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet

Sportsnet обновил рейтинг ограниченно свободных агентов в НХЛ. Список возглавил 20-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Единственным россиянином стал защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, занявший девятое место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард, «Чикаго».

2. Джейсон Робертсон, «Даллас».

3. Каттер Готье, «Анахайм».

4. Адам Фантилли, «Коламбус».

5. Тревор Зеграс, «Филадельфия».

6. Симон Эдвинссон, «Детройт».

7. Джет Гривз, «Коламбус».

8. Джейми Драйсдейл, «Филадельфия».

9. Александр Никишин, «Каролина».

10. Коллин Граф, «Сан-Хосе».

11. Коул Перфетти, «Виннипег».

12. Коннор Макмайкл, «Сент-Луис».

Брэди Ткачук — о контракте Карлссона: $ 18 млн — ни в коем случае не переплата

Нападающие «Флориды Пантерз» Брэди и Мэттью Ткачуки не считают новый контракт форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона переплатой. Ранее «Филадельфия Флайерз» сделала 21-летнему шведу оффершит на пять лет и $ 90 млн. «Утки» повторили предложение и оставили игрока за собой. Таким образом, Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«$ 18 млн – это ни в коем случае не переплата. Он невероятен, он оправдывает ожидания… Скорее, это будет недоплата. Вот насколько хорош этот игрок. За его игрой очень интересно наблюдать», – сказал Брэди Ткачук в подкасте Wingmen. Его брат Мэттью с этим согласился.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+4». Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.

Овечкин купил новую квартиру в США в том же доме, где его ранее затопил сосед — Life

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин купил новую квартиру в кондоминиуме во Флориде (США), где в 2019 году жильё хоккеиста пострадало после того, как его затопил сосед. Об этом сообщает Life.

По информации источника, новые апартаменты расположены на 40-м этаже. Площадь составляет 222 кв. м. В квартире четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два машино-места. Отмечается, что форвард заменил напольное покрытие в новой квартире на плитку, устойчивую к воздействию влаги.

Сообщается, что Овечкин заплатил за недвижимость $ 2,1 млн. Также, по данным источника, неподалёку от дома, где находится квартира россиянина, ранее приобрёл недвижимость аргентинский футболист Лионель Месси, который выступает за «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что в 2016 году Александр купил квартиру на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич, куда приезжал отдыхать летом. В 2019 году сосед с 20-го этажа затопил её, подключив слив мойки в общую вентиляцию. Хоккеист подал иск в суд на $ 30 тыс. и сдавал квартиру в аренду. В июле 2026-го россиянин согласился заключить мировое соглашение с соседом.

«Нефтехимик» и «Сибирь» произвели обмен игроками из своих систем

«Нефтехимик» и «Сибирь» совершили обмен хоккеистами из своих систем, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Состав «Нефтехимика» пополнил защитник Роман Зубко, а в Новосибирск отправился защитник Артём Горбунов.

«Мы рады приветствовать Романа в нашей команде. Артёма благодарим за проделанную работу и желаем успехов в новом клубе», — говорится в сообщении «Нефтехимика».

16-летний Зубко выступал в ЮХЛ за московский ЦСКА, в составе которого стал бронзовым призёром. 18-летний Горбунов минувший сезон провёл в составе «Реактора», где в 46 матчах отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Журналист Winnipeg Free Press выразил мнение, что Хеллебайк покинет «Виннипег»

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр заявил, что вратарь Коннор Хеллебайк с большой долей вероятности покинет «Виннипег Джетс».

«Это стало очевидно, когда «Джетс» не продлили контракт с его протеже в роли бэкапа Эриком Комри. И это стало совершенно очевидно, когда «Джетс» подписали Стюарта Скиннера, проводившего по 50 и более матчей в каждом своём сезоне в НХЛ.

Когда Хеллебайк здоров, он гарантированно получит 60-65 стартов за регулярку. «Виннипег» ни за что не стал бы платить $ 3,75 млн в год голкиперу, который сыграет 15-20 матчей. Интриги добавляет тот факт, что агент Скиннера, Рэй Петкау, также агент Хеллебайка и Комри. Думаете, он убедил Скиннера подписать контракт с «Виннипегом», считая, что Хеллебайк останется? Конечно, нет.

Я считаю «Баффало» наиболее логичным местом для перехода, но также постоянно возвращаюсь к «Сан-Хосе», подписавшему Комри. Это мои два фаворита, а «Каролина» – на третьем месте с большим отставанием», – написал Макинтайр.

Срок действующего контракта Коннора рассчитан до 2031 года. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.

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«Никто в «Вашингтоне» не знал до последнего». Протас — о новом контракте Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал продление контракта Александра Овечкина со столичным клубом. 40-летний россиянин подписал соглашение на год.

– Овечкин в текущем межсезонье вышел на рынок свободных агентов. Знал ли ты, что он продлит контракт?

– Нет, никто в команде не знал до последнего. Я сам ждал, как и все. Как и все болельщики, меня спрашивали, а я сам до последнего не знал. Был очень рад, и вся команда была очень рада, когда появились новости, что он остаётся в «Вашингтоне». Это здорово.

Очень здорово, что мы подписали много мастеровитых, классных игроков. Обидно, что потеряли многих хороших ребят – отличных партнёров по команде. Грустно, что они уходят, но, к сожалению, такая работа, и такое случается. Желаем ребятам удачи, без травм. Движемся дальше. Мы получили много хороших игроков, с нетерпением жду знакомства с ними и начала совместной работы, – цитирует Протаса Hockey.by.

Агент Галимова: есть разногласия с «Ак Барсом» по сумме контракта

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Галимова, рассказал о переговорах с «Ак Барсом». 26-летний форвард — ограниченно свободный агент.

– Какая сейчас ситуация с Артёмом Галимовым?

– Мы в диалоге с «Ак Барсом». Мы близки, но есть небольшие разногласия по сумме контракта. Надеемся, что придём к соглашению. В прошлом сезоне Артём показал своей игрой, что он командный игрок. Он играл на команду, а не на свою статистику, хотя она у него хорошая — по многим показателям он в числе лидеров «Ак Барса», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В прошлом сезоне на счету Галимова 61 матч в чемпионате КХЛ и 33 (11+22) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф – 15 (8+7) очков за 20 игр при показателе полезности «+9».

Тамбиев: Иван Рябкин вернётся в «Динамо», мы уже договорились

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что 19-летний форвард Иван Рябкин вернётся в московский клуб из системы «Каролины Харрикейнз». Воспитанник московского клуба уехал в Северную Америку в декабре 2024-го.

– А как Иван Рябкин? Вернётся в состав бело‑голубых?

– Я считаю, это наш большой успех, что с ним переговоры в стадии завершения, и скорее всего, он будет у нас. Мы уже договорились и возвращаем молодого талантливого проспекта в Россию, в родные пенаты – в «Динамо». Я очень долго разговаривал с Ваней. Мы пришли к общему мнению. И он не против вернуться в Россию. И я был инициатором того, чтобы он вернулся и играл за «Динамо» в этом сезоне.

– Видите в нём большой потенциал?

– Да, потенциал есть большой. Просто надо те минусы, которые есть в его игре, превратить в плюсы. Но плюсов за прошедший сезон он набрал предостаточно. Очень много хороших положительных моментов, которые мне нравятся в его игре. А когда минусы станут плюсами, то будущий сезон пойдёт Ване на пользу и он получит трамплин к той цели, к которой он идёт, чтобы играть в НХЛ. Я думаю, тогда у него всё получится. Но ему надо многие вещи пересмотреть. Да и мне – знать до конца то, что надо в нём поправить. Одно дело – я смотрел его игру по видео, когда он выступал в АХЛ. Но КХЛ – немного другой уровень, иной хоккей. Но я думаю, выбор Рябкина правильный, – цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Рябкин провёл 26 встреч в юниорской лиге Онтарио за «Шарлоттаун», набрав 51 (17+34) очко. В АХЛ – 31 игра и 10 (1+9) очков в регулярке за «Чикаго Вулвз», 21 матч и 9 (4+5) очков в плей-офф.