В НХЛ грядёт сделка года! Хеллебайк хочет в «Баффало»

Как вы думаете, сколько вратарей за последние 23 сезона выигрывали «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ? Секунда на раздумья закончилась – их было всего двое. В 2015 году награду забрал Кэри Прайс, а год назад чести удостоился Коннор Хеллебайк, который помог «Виннипегу» выиграть Президентский Кубок.

Чтобы вратарю выиграть такой приз, нужно выдать просто невероятный сезон с запредельной статистикой. Такую Хеллебайк и продемонстрировал – восемь «сухарей», 92,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 2.00, 39,6 предотвращённого гола по продвинутым метрикам (у ближайшего преследователя не было и 30).

Не забываем ещё и о трёх выигранных «Везинах» — ни у кого из современных вратарей нет больше.

Статус Хеллебайка обязывает каждый год держать уровень, но при этом даёт преференции в потенциальных переговорах. Именно ими и начал пользоваться Коннор, пожелав покинуть «Виннипег».

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Слухи эти появились ещё до открытия рынка свободных агентов, а «Виннипег», прекрасно понимая, что Хеллебайк является их главным активом, выставил за голкипера большую цену. Как сообщали многие авторитетные инсайдеры, «Джетс» хотели получить центра второго звена, топового проспекта, голкипера/выбор в первом раунде. По всей видимости, именно из-за этого отвалилась «Флорида», не пожелавшая расставаться с Лунделлем.

Примерно месяц назад разговоры были не такими громкими, однако после того, как контракт с «Виннипегом» подписал Стюарт Скиннер, всё изменилось. Учитывая тот факт, что у Скиннера и Хеллебайка один агент, понятно, что Стюарт вряд ли бы перешёл в команду, где сыграет максимум 15-17 матчей за регулярку, сидя за спиной у Коннора.

Так же думает и журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр.

«Когда Хеллебайк здоров, он гарантированно получит 60-65 стартов за регулярку. «Виннипег» ни за что не стал бы платить $ 3,75 млн в год голкиперу, который сыграет 15-20 матчей. Интриги добавляет тот факт, что агент Скиннера Рэй Петкау – также агент Хеллебайка и Комри. Думаете, он убедил Скиннера подписать контракт с «Виннипегом», считая, что Хеллебайк останется? Конечно, нет».

А чего же хочет сам Хеллебайк? После победы на Олимпиаде, где Коннор провёл великий финал, голкипер почувствовал сладость триумфа и захотел в команду, которая может претендовать на Кубок Стэнли.

Коннор Хеллебайк Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Что сообщают североамериканские инсайдеры насчёт претендентов на лучшего американского вратаря? По слухам, очень сильно заполучить Хеллебайка хочет «Сан-Хосе», в битву готова вклиниться и «Каролина», которая после победы в плей-офф осталась с бригадой вратарей Басси – Кочетков.

Но больше всего разговоров ходит вокруг «Баффало». Ещё до драфта существовала вероятность, что «Сэйбрз» обменяют четвёртый пик, полученный от «Чикаго» после обмена Байрэма, однако клубы не смогли договориться по оставшейся части компенсации.

А сейчас Дэвид Паньотта сообщает, что и сам голкипер хочет в «Баффало». Представить ещё год назад, что один из лучших голкиперов НХЛ сам захочет перейти в команду, из которой все бегут с еле застёгнутыми чемоданами, было невозможно.

Однако сделка эта осложняется весьма неприятными обстоятельствами. «Баффало» и «Виннипег» традиционно находятся у многих игроков в списках команд, куда их нельзя менять, поэтому любой потенциальный трейд будет выглядеть как известный мем, где мальчик пытается прямоугольную фигурку вставить в круглое отверстие. То есть, чтобы отправить игрока в «Джетс», Ярмо Кекяляйнену придётся провести переговоры, чтобы тот снял запрет на перемещение.

Однако по остальным предпосылкам обмен, который может стать сделкой года, должен состояться. «Баффало» располагает большим количеством хороших проспектов, и их спокойно может использовать – пора пускать накопленные ресурсы в ход. Сам Хеллебайк может определять свою судьбу, и «Виннипегу» придётся немного подвинуться в том случае, если переговоры затянутся – силком удержать Коннора всё равно не получится.

И это было бы победой для всех сторон – «Баффало», где даже во время плей-офф была вратарская чехарда, получил бы топового вратаря, Хеллебайк попал бы туда, куда хочет, а «Виннипег» выторговал бы топовых проспектов за вратаря, который не хочет играть в команде, и не остался бы у разбитого корыта, ведь подписывать игроков с рынка у «Джетс» по известным причинам не получается.