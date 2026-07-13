Полная перезагрузка. Что ждёт «Динамо» после радикального обновления состава?

Cтоличный клуб уже представил девять новичков. И это ещё не конец.

На выходных московское «Динамо» объявило имена двух новых игроков команды. Состав бело-голубых официально пополнили защитник Артём Блажиевский и нападающий Никита Тертышный. 28-летний форвард стал девятым новичком столичного клуба с начала межсезонья. Причём абсолютно каждый был приобретён с прицелом под основной состав. Таким образом, всего за полтора месяца работы на трансферном рынке москвичи обновили состав почти наполовину. И это ещё не конец.

Что сподвигло «Динамо» на столь радикальные изменения? Ответ лежит на поверхности. Этим летом столичный клуб переживает глобальную трансформацию, вызванную поистине катастрофическим выступлением всей организации в прошлом сезоне, в котором ни одна из четырёх команд системы не смогла преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

Главная команда системы московского «Динамо» в прошлом сезоне отметилась установлением исторического антирекорда, впервые потерпев сухое поражение на старте плей-офф КХЛ. Бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, не сумев выиграть ни одного матча у минского «Динамо» (0-4), что в скором времени привело к отставке главного тренера Вячеслава Козлова. Следом свои должности оставили спортивный директор Рафик Якубов и генеральный директор Сергей Сушко.

Новым главным тренером «Динамо» стал Леонид Тамбиев, получивший карт-бланш на формирование своего тренерского штаба и проведение активной селекционной работы. По состоянию на середину июля можно констатировать, что единственной нетронутой линией в команде стала вратарская – тандем Владислава Подъяпольского и Максима Моторыгина сохранён. Вряд ли кто сомневается в том, что в новом сезоне именно 31-летний Подъяпольский продолжит оставаться первым номером «Динамо».

Эта ситуация не сильно устраивала молодого Моторыгина, 23-летний голкипер обладает большими амбициями и рассчитывал на увеличение игровой практики. В межсезонье Моторыгин был готов покинуть организацию ради такой возможности, но руководство «Динамо» не собиралось отпускать талантливого и очень перспективного вратаря в любой другой клуб лиги. Все переговоры были сведены на нет, поэтому Моторыгину в конечном счёте пришлось согласиться на однолетний контракт с «Динамо», который будет в скором времени зарегистрирован официально.

Максим Моторыгин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Линия обороны уже обновилась на 50%. В межсезонье бело-голубых покинули защитники Кирилл Адамчук, Кирилл Готовец и Фредрик Классон. Их места заняли Блажиевский, Сергей Зборовский и Кристиан Хенкель. Любопытным тут видится размен Адамчука на Блажиевского, который в прошлом сезоне выступал за «Авангард».

Омский клуб, столкнувшийся со сложностями из-за потолка зарплат, вынужден был расставаться с игроками, которые ещё недавно были важными элементами команды Ги Буше. Из-за сложностей с потолком зарплат «Авангард» принял решение отпустить хоккеиста, который по силовым приёмам стал с огромным перевесом лучшим защитником «ястребов». В «Динамо» он во многом станет заменой Адамчуку, который ранее перебрался из столицы на берег Иртыша. Фактически команды обменялись защитниками силового плана.

В ближайшее время «Динамо» должно заключить пробный контракт с возвращающимся из Северной Америки в Россию воспитанником клуба Никитой Новиковым. Первые разговоры о будущем возвращении 22-летнего игрока в «Динамо» пошли ещё зимой. По моей информации, тогда предыдущий гендиректор бело-голубых планировал подписать Новикова на очень солидный контракт для хоккеиста его возраста. И на тот момент Никита точно виделся игроком топ-6 в обновлённой обороне клуба.

Никита Новиков Фото: ХК «Динамо»

Однако затем в «Динамо» произошли серьёзные изменения. Новому руководству пришлось начинать переговоры с чистого листа, а за это время оборона бело-голубых сильно окрепла. Сейчас на контрактах с клубом находится шесть взрослых игроков. Уже выросшему из роли «лимитчика» Новикову в этой конструкции будет уготована ожесточённая конкуренция за место в составе. И теперь тренерский штаб планирует сначала посмотреть, в каком состоянии Никита возвращается из Америки.

В течение этой недели «Динамо» также должно объявить, что Марио Паталаха и Магомед Шараканов приняли квалификационные предложения. Так что в какой-то момент на контрактах окажется сразу девять защитников с прицелом на основной состав. Кто-то будет отправлен в санкт-петербургское «Динамо», а кто-то может поехать в аренду в другой клуб КХЛ.

Ещё более глобальным образом обновилась атака московского клуба. На повестке дня пока остаётся будущее Никиты Гусева. В начале июня многие журналисты поспешили объявить, что Никита и «Динамо» уже договорились о новом контракте. По моей информации, это не совсем так. Вероятность, что Никита покинет клуб действительно приближается к нулю, однако на данный момент стороны продолжают утрясать последние детали контракта.

Никита Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Остались в клубе Джордан Уил, Дилан Сикьюра, Егор Римашевский и Артём Швец-Роговой. В остальном атака «Динамо» будет совершенно иной. В одном из своих интервью Тамбиев объявил, что на старте регулярного чемпионата в составе команды будет всего три иностранца. Третьим легионером москвичей стал канадский форвард Ник Меркли.

На рынке свободных агентов динамовцы выиграли конкуренцию за Максима Летунова, у которого были альтернативные предложения от «Локомотива» и «Автомобилиста». Если называть вещи своими именами, динамовцы прибили Летунова деньгами, сделав Максиму самое выгодное предложение. Сможет ли 30-летний форвард справиться с ответственностью при контракте на 65 млн рублей – один из главных вопросов относительно перспектив «Динамо» в новом сезоне.

В столичном клубе Максима видят в топ-6 на позиции центра второго звена. Прошлый чемпионат получился для игрока откровенно неудачным, но за год до этого он выбил почти 40 очков в регулярке, а ещё годом ранее провёл лучший сезон в карьере, отметившись 48 результативными действиями. Одним из его краёв должен стать Никита Коростелёв, ставший новичком «Динамо» в результате громкого обмена на Максима Комтуа.

Заметно перестраиваются нижние звенья команды, куда были приобретены Булат Шафигуллин и Андрей Никонов. Интересно выглядит переход Никиты Тертышного, который на данный момент единственный новичок «Динамо», в прошлом выступавший за «Адмирал». Тертышный весь прошлый сезон провёл во Владивостоке и набрал 22 (9+13) очка в 55 играх регулярного чемпионата.

Во многом успех нападающего на новом месте при знакомом тренере будет зависеть от грамотно подобранных партнёров. Лучшим сезоном для праворукого форварда с хорошо развитым голевым чутьём остаётся тот, когда он дополнял в «Тракторе» чешских легионеров Томаша Гику и Лукаша Седлака.

В скором времени динамовцы должны объявить о возвращении в систему центрального нападающего Ивана Рябкина, который добился прогресса в Северной Америке. В прошлом сезоне Рябкин провёл 26 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Шарлоттаун», набрав 51 (17+34) очко. В АХЛ – 31 игра и 10 (1+9) очков в регулярке и 21 матч и 9 (4+5) очков в плей-офф за «Чикаго Вулвз».

Иван Рябкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Из неразрешённых вопросов остаётся судьба Максима Мамина, который должен стать игроком «Автомобилиста», однако пока связан действующим контрактом с «Динамо». Уральцы не хотят принимать на себя текущее соглашение Максима, а бело-голубые пока не нашли оптимальный способ для расставания с хоккеистом. Хотя Тамбиев уже несколько раз прямо сказал, что перезагружать карьеру Мамина не будет.

Свой последний матч в прошлом сезоне динамовцы провели 30 марта. И вот как выглядел состав команды в тот день:

Подъяпольский (Моторыгин)

Пыленков – Ожиганов , Гусев – Уил – Сикьюра ,

– , – – , Адамчук – Шараканов (???), Слепышев – Швец-Роговой – Дер-Аргучинцев,

– Дер-Аргучинцев, Кол – Сергеев , Мамин – Ильенко – Комтуа,

, Мамин – Ильенко – Комтуа, Калиниченко, Кудрявцев – Зинченко – Римашевский, Давыдов

Жирным выделены игроки, которые остались или должны с высокой долей вероятности остаться в «Динамо».

Если поиграть в виртуальные линии и представить «Динамо» с учётом уже осуществлённых трансферов, добавив сюда предстоящие заключения контрактов, то состав команды на первый официальный матч под руководством Тамбиева видится примерно таким:

Подъяпольский (Моторыгин)

Пыленков – Ожиганов , Гусев – Уил – Сикьюра ,

– , – – , Блажиевский – Сергеев , Коростелёв – Летунов – Меркли,

, Коростелёв – Летунов – Меркли, Хенкель – Зборовский, Тертышный – Швец-Роговой – Шафигуллин,

– Шафигуллин, Новиков, Никонов – Рябкин – Римашевский, Бондарь.

Жирными выделены игроки из прошлого состава.

Таким образом, состав бело-голубых между двумя официальными матчами за лето по теоретическим прикидкам изменится примерно на 11 человек. Такого обновления динамовцы не переживали очень давно. Новая команда точно видится сильнее и значительно сбалансированнее той, что заканчивала прошлый плей-офф, а дальше всё будет зависеть от того, сумеет ли Тамбиев подобрать ключи к опытным игрокам и сплотить их общей идеей.