«Шанхай» подписал двух топ-новичков, ЦСКА вернул россиянина из Америки. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 июля 2026 года.

Хеллебайк хочет перейти из «Виннипега» в «Баффало» — Паньотта

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк хочет перейти в «Баффало Сэйбрз», сообщает инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта, его слова приводит NHL Rumour Report в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер может покинуть канадский клуб, в котором играет всю карьеру в НХЛ.

Хеллебайк трижды получал «Везина Трофи», приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, и один раз завоевал «Харт Трофи» – награду за наибольший вклад в успехи команды в регулярке.

В минувшем сезоне он провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США.

Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

Дмитрий Яшкин и Ник Петан стали игроками «Шанхайских Драконов»

Нападающий Дмитрий Яшкин перешёл в клуб КХЛ «Шанхайские Драконы». Об этом сообщил президент китайского клуба Илья Ковальчук. Его слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Помимо этого, «Шанхайские Драконы» заключили однолетний контракт с канадским нападающим Ником Петаном. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон 31-летний форвард провёл в «Амбри-Пиотта» из Швейцарии, он сыграл за команду всего 15 матчей, после чего расторг контракт. С октября 2025 года хоккеист находился без клуба. В сезоне-2024/2025 Ник выступал за «Ак Барс», за который провёл 60 игр, забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач.

В НХЛ Петан выступал за «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесоту Уайлд». Форвард был выбран «Виннипегом» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ.

Минувшие три сезона 33-летний Яшкин провёл в составе казанского «Ак Барса», ранее в КХЛ играл за СКА и московское «Динамо». Всего в лиге в 414 матчах набрал 339 (207+132) очков. В НХЛ представлял «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Всего в лиге 315 встречах набрал 70 (27+43) очков.

Выступал за сборную Чехии на Кубке мира и двух чемпионатах мира, а также на двух молодёжных и одном юниорском.

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Стали известны составы команд на Матч года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ

Стали известны окончательные составы команд на Матч года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ. Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них — 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.

Команда Артемия Панарина («Лос-Анджелес Кингз»): Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Дмитрий Орлов (Сан-Хосе Шаркс»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), Вадим Шипачёв («Салават Юлаев»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвэланш»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон Ойлерз»), Андрей Миронов («Спартак»), Никита Лямкин («Ак Барс), Матвей Гридин («Калгари Флэймз»), Максим Шалунов («Локомотив»), Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Максим Цыплаков («Калгари Флэймз»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Серебряков («Авангард»).

Команда Михаила Сергачёва («Юта Маммот»): Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»), Максим Дорожко («Амур»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Егор Яковлев («Металлург»), Дмитрий Симашев («Юта Маммот»), Григорий Дронов («Трактор»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Константин Окулов («Авангард»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Николай Голдобин (СКА), Владимир Ткачёв («Металлург»), Артём Галимов («Ак Барс»), Егор Сурин («Локомотив»).

Артемий Панарин рассказал о своём отношении к благотворительности

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин в преддверии Матча года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ заявил, что относится к благотворительности как к обязанности.

«Благотворительность? Думаю, что это вопрос не про зачем. Ощущаю это как обязанность. Если есть возможность, то надо помогать. У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково моё ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы», – передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Средства с продажи билетов на матч и пожертвований благотворительных партнёров будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.

Сергачёв высказался о решении Овечкина остаться в НХЛ

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв прокомментировал решение нападающего Александра Овечкина остаться в НХЛ. Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

«На самом деле, был очень рад его решению. До последнего не спрашивал у него про это, чтобы он мне не спойлерил. Он мой кумир с детства. Очень рад, что игрок такого уровня может продолжать карьеру и показывать нам свою игру в течение ещё года. Я очень счастлив», – передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Я присоединяюсь [к словам Сергачёва]. Рад, что ещё год мы можем наслаждаться его игрой», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Овечкин высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, насколько тяжело будет вернуться российским спортсменам к международным соревнованиям после большого перерыва.

— Российских спортсменов начали допускать до соревнований. Как вы думаете, тяжело ли будет вернуться нашим спортсменам после длительного перерыва? Особенно хоккеистам.

— Я тренируюсь иногда в Новогорске и вижу, что наши спортсмены тренируются, постоянно находятся в форме. Понятное дело, что без соревнований, без участия в турнирах тяжело. Но слава богу, что нас пустили (МОК снял все санкции с России и восстановил в правах ОКР). Будем надеяться, что всё придёт к тому, что все спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Кроме того, Александр рассказал, что его дети не выйдут на лёд в традиционном Матче года, который пройдёт на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«В этом году дети будут сидеть на лавке. Если бы это происходило в Москве, то это было бы одно, а так – везти форму… Мы решили, что они будут в Питере, но останутся на лавке», – передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артёмом Грушниковым

ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артёмом Грушниковым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист играл в Северной Америке с 2020 года.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист выступал за «Калгари Рэнглерс» из АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Артём провёл 55 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «-1».

Всего в Американской хоккейной лиге на счету Грушникова 184 игры и 13 (3+10) очков. В России защитник выступал в МХЛ за «Красную Армию». В сезоне-2019/2020 Артём сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате, забил один гол и сделал четыре ассиста. В плей-офф в его активе две встречи без набранных очков.