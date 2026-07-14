«Есть реальный шанс». Малкин и Кросби получат в подмогу звезду НХЛ на последний сезон?

Процесс переговоров с ограниченно свободными агентами обычно заканчивается двумя сценариями: либо стороны договариваются за год до окончания контракта, либо сага затягивается до момента, когда срок соглашения уже вышел. Сейчас до сих пор без бумаг о трудоустройстве сидят такие игроки, как Коннор Бедард, Каттер Готье, Адам Фантили, Тревор Зеграс, Александр Никишин, Коннор Макмайкл и многие другие.

Но одна из самых интригующих ситуаций разворачивается вокруг форварда Джейсона Робертсона, который уже давно мог подписать огромный контракт и войти в топ-5 самых дорогих игроков НХЛ, однако до сих пор этого не сделал.

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О том, что Робертсон может покинуть «Даллас», начали говорить ещё прошлым летом. Уже тогда наметились серьёзные проблемы в перспективах продления контракта, и менеджмент даже рассматривал вариант обмена. Но его сложно было оформить, потому что в клубе верили, что Джейсон пригодится для похода за Кубком Стэнли, а также потому, что команда, которая могла бы провести трейд, должна была быть уверена, что американец тут же подпишет долгосрочное соглашение.

По слухам, «Даллас» предложил контракт с кэпхитом $ 12-12,5 млн, но Робертсон это предложение отверг. Причём и тогда, и сейчас.

Сезон начался, Джейсон был всё так же хорош – по итогам регулярки американец попал в топ-10 бомбардиров, набрав 96 (45+51) очков в 82 матчах. Правда, это не помогло ему попасть на Олимпиаду, где сборная США выиграла золотые медали.

После окончания сезона Робертсон начал выслушивать предложения от других клубов. Первым «шарахнул» «Сиэтл», который собирался выложить $ 15 млн на восемь лет. Вроде бы от таких сумм не отказываются, но Джейсон не захотел переходить в «Кракен». Интересно, что менеджмент «кракенов» за полгода совершил вторую попытку заполучить большую звезду, однако сначала Панарин отказался от $ 14 млн на четыре года, а месяц назад это сделал и Робертсон. Попытка хоть немного скрасить серость настоящего провалилась.

Затем Джейсон получил предложение от «Сент-Луиса», который решил поработать не только «на выход», но и «на вход». Такое усиление после обмена Кайру «Блюз» необходимо (хоть потенциальная замена была бы и не по позиции), однако американец отклонил и этот вариант.

А после этого и вовсе подал на арбитраж, что можно было бы посчитать за попытку вновь договориться с «Далласом». Но прижатые потолком «звёзды» больше дать Робертсону просто не могут.

Инсайдер Ник Кипреос сообщил, что по итогам арбитража самым вероятным сценарием является однолетний контракт с «Далласом» на $ 9-10 млн. И вариант этот отчасти будет логичным: Робертсон через год станет неограниченно свободным агентом, а «Старз» смогут предложить лидеру чуть больше денег, так как в 2027-м истекает большое соглашение Тайлера Сегина.

Джейсон Робертсон Фото: Stacy Revere/Getty Images

Однако подписывать однолетний контракт в такой ситуации всё равно риск как для игрока, который неизвестно как проведёт ближайший сезон, так и для клуба, который упустит из рук оставшиеся рычаги управления.

На фоне этого у Робертсона появился ещё один вариант – «Питтсбург».

Журналист Джош Йохе, который освещает матчи «пингвинов», недавно сообщил: «В организации «Пингвинз» набирает силу убеждение, что Джейсон Роберстон был бы рад приехать в Питтсбург».

А через день-два добавил: «Пингвины» открыты к возможности подписать Джейсона Робертсона, они считают, что есть реальный шанс, что игрок согласится на это».

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Серьёзность переговоров подтвердили и многие авторитетные инсайдеры, что даёт повод говорить о потенциальном переходе всерьёз.

Наверное, усложнить переход может тот факт, что «Питтсбург» на данном этапе развития вряд ли будет разбрасываться драфт-пиками первого раунда, а из действующих игроков, честно говоря, «пингвины» вряд ли могут что-то предложить «звёздам».

Но есть и другая проблема – кажется, Робертсон сам не знает, чего хочет. У него были на руках хорошие предложения от нынешней команды, однако он посчитал, что стоит больше. Были денежные варианты в «Сиэтле» и (наверняка) в «Сент-Луисе», но переезжать туда он не захотел.

Американец сейчас выглядит как человек, который пытается тщательно всё просчитать. Если коротко: Джейсон, вероятно, хочет играть в команде, которая претендует на трофей, и при этом за очень большие деньги. На фоне нового контракта Лео Карлссона имеет полное право, однако так везёт единицам – спасибо тут надо говорить не шведу с его игрой, а «Филадельфии», направившей такой оффершит.

Сейчас же Робертсон получает предложения, где одно исключает другое: кто-то, как «Даллас», имеет все шансы побороться за Кубок Стэнли, но не может выделить баснословные суммы, а кто-то готов раскошелиться, однако едва ли претендует на что-то большее, чем выход в плей-офф.

Впрочем, вариант с «Питтсбургом» всё равно выделяется на фоне остальных. Там денежные запросы Джейсона будут удовлетворены, он получит возможность поиграть рядом с Кросби и Малкиным, контракты которых действуют ещё один сезон, стать частью «пингвиньего» «последнего танца», а также полновесным лидером в скором времени. Да и стиль, который Дэн Мьюз ставит «Пингвинз», подходит для Джейсона – там его атакующие способности могут раскрыться ещё сильнее.