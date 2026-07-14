Ковальчук завлёк в «Шанхай» друга Овечкина. Забудет ли уникальный клуб КХЛ свою традицию?

Селекция «драконов» в это межсезонье напоминает лоскутное одеяло, но главная проблема даже не в этом.

Накануне в Москве состоялась церемония драфта перед «Матчем года», в котором примут участие российские игроки, выступающие в Континентальной и Национальной хоккейных лигах. Сама встреча в этом году впервые в истории мероприятия будет сыграна в Санкт-Петербурге на самом крупном хоккейном стадионе страны. Вполне возможно, именно такая связь между Москвой и Питером побудила генерального менеджера «Команды Панарина» и президента «Шанхайских Драконов» Илью Ковальчука прямо в ходе драфта анонсировать один из самых громких трансферов нынешнего межсезонья КХЛ.

Статистика форварда в прошлом сезоне: Официально Дмитрий Яшкин стал игроком «Шанхайских Драконов»

Стоит заметить, что церемония драфта состояла из двух частей. Капитаны и генеральные менеджеры сделали выбор одного вратаря, четырёх защитников и шести нападающих, после чего остальные игроки были распределены по двум командам при помощи искусственного интеллекта. Когда на экране высветилось имя выступавшего в прошлом сезоне за «Ак Барс» Дмитрия Яшкина, в дело как раз и вступил Ковальчук.

«Не понимаю, почему тут устаревшая информация. Дмитрий Яшкин перешёл из «Ак Барса» к нам в «Шанхайские Драконы», — вдруг сказал президент китайского клуба, когда увидел эмблему казанцев напротив фамилии Яшкина.

Свою должность в «драконах» сам Ковальчук получил ещё в середине апреля. Вместе с ним в уникальную организацию (клуб представляет одну страну, а играет уже на протяжении очень многих лет в другой) также пришёл Евгений Артюхин, занявший пост генерального менеджера. Примечательно, что должность президента в структуре «драконов» была введена впервые. Словно специально под Ковальчука.

После этого в прессе сообщалось, что китайский клуб в новом сезоне будет располагать солидным бюджетом, который позволит комплектовать команду под самый потолок зарплат. Трансфер Яшкина как раз подтверждает справедливость подобных суждений. Известно, что «Ак Барс» рассчитывал сохранить Дмитрия в своих рядах, однако крайне неоднозначный сезон, который провёл нападающий, наложил свой отпечаток на ведение переговоров. В Казани предложили Яшкину пониженный контракт относительно его предыдущего заработка в клубе. «Ак Барс» сделал форварду предложение на 65 млн рублей, тогда как «драконы» добавили к этой сумме ещё 15 млн, благодаря чему и выиграли борьбу за форварда.

В новой команде Яшкин воссоединится с Ником Петаном — канадским центрфорвардом, с которым они уже играли в Казани в сезоне-2024/2025. После ухода из «Ак Барса» прошлый сезон канадец начинал в швейцарской «Амбри-Пиотте», вот только быстро расторг контракт и оставшуюся часть сезона не играл. По моей информации, 31-летний нападающий мог пополнить состав московского «Динамо» в ходе прошлого сезона, когда бело-голубые искали иностранного центра в топ-6.

Ник Петан Фото: Сергей Елагин/«Бизнес Online»/ТАСС

Однако в силу разных причин от услуг Петана в Москве отказались. После смены руководства и тренерского штаба услуги этого нападающего активно предлагались бело-голубым и этим летом, но динамовцы желаемого соглашения игроку так не дали, в итоге Ник продолжит карьеру в «драконах» на контракте в 55 млн рублей.

Стоит ли такой хоккеист 55 млн рублей в год, которые ему предложил «Шанхай»? В оптимальной форме — безусловно. Петан потрясающе видит площадку и может дирижировать большинством. Вот только у Ника есть проблемы со здоровьем, которые могут ему помешать. Есть проблемы у игрока и с характером.

Вообще, селекция «Шанхая» сейчас строится таким образом, что, если бы эта команда выступала в каком-нибудь шоу-матче, её можно было бы назвать «Команда Яшкина» или «Яшкин и его друзья». Как сообщает издание «Бизнес Онлайн», в ближайшее время состав «драконов» могут пополнить и другие «барсы» – защитник Степан Фальковский и воспитанник клуба вратарь Амир Мифтахов. Оба игрока совсем недавно побывали на свадьбе Дмитрия, после которой Яшкин и дал согласие на переход в «Шанхай».

Очевидно, в китайской команде рассчитывают воссоединить связку Яшкин — Петан, которая организовала немало шайб вместе. Третьим же в этом сочетании вполне может стать ещё один именитый новобранец команды, чешский нападающий Мартин Фрк. На него «драконы» тоже прилично потратились, подписав контракт с зарплатой в 60 млн в год. Фрк хорош и в завершении атак, умеет и сам создавать моменты. Так что можно сказать, что первая тройка у «Шанхая» есть.

Степан Фальковский Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Перечисленные игроки могут принести большую пользу «Шанхаю», однако что в остальном? Дыр в составе китайского клуба огромное количество. После завершения минувшего сезона «драконы» попрощались с двумя десятками хоккеистов, сохранив из прошлогоднего состава не больше семи игроков. В новом сезоне китайский клуб в очередной раз будет строиться фактически с чистого листа.

Да, ещё раз повторюсь, финансовые возможности у «драконов» очень приличные — платёжная ведомость команды вполне может приблизиться к потолку зарплат, который составляет 950 млн рублей. Вот только заманивать лучших российских свободных агентов по-прежнему крайне непросто. В нынешнее межсезонье среди россиян на данный момент состав пополнили вратарь Павел Хомченко, защитники Михаил Науменков и Сергей Бойков, а также форварды Михаил Котляревский и Артём Чернов. Ни за одним из этих игроков не было очереди на рынке. Новые иностранцы плана Дживани Смита, Дэвида Чена и Бретта Мюррея также не хватают звёзд с неба.

Но сильнее всего смущает устоявшаяся философия «драконов». По этому поводу сегодня довольно метко высказался Дмитрий Рябыкин. «Это клуб легионеров, который пока не сформировал свою историю и не выработал свою философию. Подавляющее большинство легионеров – не семейные, в России для них слишком много искушений. Месяц-полтора команда заряжена, а потом появляется угроза «фестиваля», — заметил Рябыкин.

Сейчас многие журналисты изо всех сил спешат записывать «драконов» в безусловные участники плей-офф. Но мы всё это уже проходили год назад, когда «Шанхай» сумел заманить в Россию титулованного канадского тренера Жерара Галлана, а затем подписал контракт с американским форвардом Кевином Лабанком. Тогда «драконы» также обладали солидными финансовыми возможностями, а команда даже мощно стартовала в регулярке и в какой-то момент шла в топ-3 Западной конференции. Вот только проблема заключается в том, что регулярный чемпионат продолжительностью 68 матчей – это не спринтерская дистанция, а марафон, на пути которого очень много соблазнов и подводных камней.

Поздней осенью – ранней зимой начинавший чемпионат фактически без предсезонной подготовки «Шанхай» настигла питерская хандра, и «драконы» постепенно ушли в режим откровенного доигрывания чемпионата. Подобные истории с китайским клубом зачастую происходили ещё в то время, когда он базировался в Мытищах, а хоккеисты этой команды были завсегдатаями различных заведений центра Москвы.

Поэтому главной задачей, которая сейчас стоит перед президентом Ковальчуком и главным тренером Митчем Лавом в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, заключается отнюдь не в сборе звёздных имён. Из разношёрстных хоккеистов необходимо в первую очередь сделать команду, которая будет настроена добиваться спортивного результата. И есть большие сомнения, что Яшкин в этом вопросе станет достойным помощником. Однако если это получится, тогда трансфер Дмитрия заиграет совсем иными красками. Пока же стоит констатировать, что великому в прошлом хоккеисту, а ныне начинающему руководителю предстоит сломать устоявшуюся традицию, согласно которой «драконы» долгие годы остаются аутсайдерами КХЛ.