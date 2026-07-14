Селебрини попал на обложку игры NHL, «Трактор» представил тренеров. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 14 июля.

«Рейнджерс» сохранили защитника

Защитник Брэйден Шнайдер продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Новое соглашение рассчитано на один год с кэпхитом $ 5,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

24-летний хоккеист, у которого статус ограниченно свободного агента, избежал процедуры арбитражного разбирательства. Шнайдер подал заявление на арбитраж 5 июля.

«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027

Пресс-служба «Трактора» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Главным тренером является Скотт Гордон. В наступающем сезоне ему будут помогать семь специалистов.

Брэндон Деннис — ассистент главного тренера;

Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;

Дмитрий Костромитин — ассистент главного тренера;

Петер Шкрабел — тренер вратарей;

Александр Соловьёв — тренер-аналитик;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Отмечается, что в межсезонье команду покинули тренеры Сергей Зубов и Андрей Шаянов.

Экс-капитану юношеской сборной России Хованову предъявлены обвинения в мошенничестве

Бывшему капитану юношеской сборной России по хоккею Александру Хованову предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первое заседание назначили на 14 июля.

В полицию обратились родители юных хоккеистов из разных городов Саратовской области. По словам потерпевших, фигурант собрал деньги на спортивные формы, которые взялся привезти из Финляндии. Спустя год обещание осталось невыполненным, а деньги родителям Хованов не вернул.

Александр Хованов в 15 лет, будучи капитаном юношеской сборной России, взял бронзу на II зимних юношеских Олимпийских играх. Затем спортсмен выиграл серебро молодёжного чемпионата мира. В 2018 году хоккеиста задрафтовала «Миннесота Уайлд» в третьем раунде. Хованов выступал за клубы в России и Беларуси.

В октябре 2025 года форварда пригласили во французский «Англет». Когда стало известно о возможных преступлениях Хованова, клуб расторг контракт. Хоккеист вернулся в Вольск.

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Дмитрием Юдиным

ХК «Автомобилист» заключил новый контракт с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон – до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Дмитрий Юдин – уроженец Нижнего Тагила, за плечами которого богатая карьера в сборной России и в клубах КХЛ — СКА, «Спартаке» и «Ак Барсе». Состав «Автомобилиста» опытный 30-летний игрок обороны пополнил в прошлом сезоне и принял участие в 44 матчах нашей команды. В этих матчах он забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач», — сказано в сообщении «Автомобилиста».

Шведский легионер рассказал о переходе в СКА

Шведский нападающий Линус Вайсcбак рассказал о своём переходе в СКА и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

– Что вы знали о КХЛ, СКА и Санкт-Петербурге до начала переговоров?

– Я много лет следил за лигой, всегда хотелось сыграть в КХЛ. Знаю, что через систему СКА прошло множество известных игроков и что шведские хоккеисты добивались в СКА больших успехов – это очень круто! Слышал много хорошего о команде, болельщиках и о самом городе.

– Что узнали после подписания контракта, что больше всего хотите увидеть?

– Мне очень не терпится познакомиться с партнёрами по команде, клубом и болельщиками, а также узнать город. Мне нравится история, и я знаю, что в Санкт-Петербурге очень много всего исторического. Жду возможности исследовать этот красивый город и познакомиться с культурой России.

– Что для вас важнее всего при переезде?

– Поскольку для меня всё новое – язык, город, страна, культура – мне важно познакомиться со всеми в СКА. Это поможет быстрее и лучше освоиться в новой обстановке. Мне нравится открывать новое и знакомиться с людьми, узнавая как можно больше о городе и его истории.

– В Северной Америке вы играли с российскими хоккеистами и с теми, кто сейчас выступает или недавно выступал в КХЛ. Советовались ли вы с кем-то перед подписанием контракта?

– Я общался с некоторыми российскими игроками, но в основном – с североамериканцами, которые играли в лиге последние несколько сезонов. Расспрашивал их, что собой представляет лига и как устроен быт в течение сезона.

– Какие личные цели вы ставите перед собой в дебютном сезоне в КХЛ? Чего вы ждёте лично от себя?

– Я с нетерпением жду возможности стать частью успешного клуба, сильной команды. Постараюсь всеми способами помочь СКА провести отличный сезон. Рассчитываю, что у меня получится положительно повлиять и на игру, и на атмосферу в раздевалке. Надеюсь, что вместе с болельщиками и городом мы подарим друг другу отличные воспоминания, — цитирует Вайсcбака сайт СКА.

«Лада» подписала легионера

Канадский защитник Мэйсон Миллман подписал однолетний контракт с «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Минувший сезон Миллман провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» — «Бейкерсфилд Кондорс». В 44 матчах он набрал 8 (1+7) очков. Всю карьеру 24-летний канадец провёл в Северной Америке, выступая в различных лигах. В 2019 году он был выбран на драфте НХЛ «Филадельфией Флайерз» под общим 103-м номером в четвёртом раунде.

«Спартак» подписал новый контракт с Дмитрием Вишневским

«Спартак» подписал новый однолетний контракт с Дмитрием Вишневским. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В своём 18-м сезоне на уровне КХЛ 36-летний защитник и ассистент капитана команды провёл 44 игры и набрал 17 (3+14) очков, а также преодолел отметку в 500 матчей за московский «Спартак». Всего на счету двукратного обладателя Кубка Гагарина 867 встреч и 242 (62+180) очка в КХЛ.

«Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Артёмом Черновым

«Шанхайские Драконы» заключили двусторонний контракт на один год с нападающим Артёмом Черновым, сообщает пресс-служба китайского клуба. За «драконов» Чернов будет выступать под номером 12.

29-летний форвард провёл 278 матчей в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург, забросил 54 шайбы, отдал 83 голевые передачи при показателе полезности «+65». В КХЛ выступал за московское «Динамо», где сыграл 74 встречи и набрал 10 очков — забросил семь шайб и отдал три результативные передачи.

Селебрини попал на обложку игры NHL

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини стал лицом новой игры NHL 27. 20-летний форвард стал самым молодым игроком, размещённым на обложке игры NHL от EA Sports. Также Селебрини оказался третьим представителем «Шаркс» на обложке хоккейного симулятора после Оуэна Нолана (NHL 2001) и Джо Торнтона (NHL 2K7).

Маклин Селебрини стал лицом новой игры NHL 27 Фото: EA Sports

В прошедшем сезоне Селебрини повторил достижение Уэйна Гретцки среди хоккеистов НХЛ в возрасте до 20 лет. Только эти два игрока забрасывали как минимум 40 шайб и отдали как минимум 70 передач до 20 лет. Селебрини набрал 115 (45+70) очков за 82 игры прошедшего регулярного чемпионата, установив рекорд «Шаркс» по очкам за сезон.