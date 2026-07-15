Оттепель наступила. Кажется, сборную России по хоккею скоро вернут на международную арену

В последнее время есть очень много позитивных сигналов.

Кажется, в мировом хоккейном сообществе началась оттепель. За последнее время было очень много позитивных сигналов по отношению к России, и, что важно, поступали они из разных частей мира.

Прежде всего бросается в глаза, как постепенно меняется отношение к КХЛ.

В текущее межсезонье в нашу лигу переехали уже два скандинава, причём ситуации обоих довольно уникальны в нынешнем контексте.

Так, впервые с сезона-2021/2022 в КХЛ напрямую из шведской лиги перебрался шведский хоккеист — нападающий Линус Вайссбак пополнил ряды СКА.

Линус Вайссбак Фото: Simon Eliasson/ZUMA/ТАСС

После февраля 2022 года в Россию, конечно, приезжали шведы, но их было всего трое (мы не учитываем тех, кто на тот момент уже играл в КХЛ): Фредрик Классон, Понтус Оберг и Дмитрий Тимашов. А главное — каждый из них перебирался в нашу лигу не из Швеции: первый — из Северной Америки, остальные — из Швейцарии.

Впервые с тех же времён в КХЛ приехал норвежский хоккеист. Своего рода первопроходцем стал лучший вратарь ЧМ-2026 Хенрик Хёукеланн, подписавшийся с «Трактором». До него последним представителем Норвегии, поигравшим в России, был Патрик Торесен, проведший свою последнюю кампанию в сезоне-2017/2018. Хотя отчасти это связано и с кризисом, настигшим хоккей в этой скандинавской стране.

Конечно, оба столкнулись с критикой, а Хёукеланну, несмотря на последние успехи, закрыли путь в сборную, но важен сам факт: хоккеисты сразу из двух стран, из которых после февраля 2022 года либо совсем никто, либо почти никто не решался подписаться с российским клубом, в одно межсезонье переехали в КХЛ. Очевидный прогресс.

Есть позитив, который пришёл и с другой части света.

Так, в НХЛ решили устроить мини-турнир сборных в рамках Матча звёзд — 2027, и до него допустили российских хоккеистов. Хоть и со своими нюансами (например, россияне смогут сыграть только за команду с названием «Остальной мир»), но фактически это первый международный турнир, на который были приглашены наши игроки. Это также огромный шаг вперёд и позитивный сигнал в преддверии Кубка мира — 2028.

Наконец, 7 июля МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России. Конечно, в ИИХФ до сих пор не высказались о том, что ждёт сборную России, однако один из основных аргументов, на который ссылались в Международной федерации хоккея, заключался в рекомендации МОК о недопуске российских спортсменов. Более такой рекомендации нет, поэтому ИИХФ будет тяжелее оправдать сохранение бана, если таковое будет.

Впрочем, организация уже показала, что, видимо, готова к сотрудничеству. Так, впервые с 2022 года делегация Федерации хоккея России сможет принять очное (а не виртуальное, как до этого) участие в полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея, который будет проходить в конце сентября — начале октября. На нём будут выбраны президент и совет ИИХФ. Возможно, итоги конгресса также повлияют на обстановку вокруг российской команды.

Помимо этого, юниорскую сборную Беларуси уже допустили до международных турниров. А заодно и показали, как планируют решать вопросы с нежеланием играть с ней — сборной Латвии U19, отказавшейся выходить на матч с белорусами в середине мая, присудили техническое поражение со счётом 0:3.

А ведь есть и масса других мелких сигналов. Например, то, как финн Еспери Котканиеми спокойно подпевал российской песне во время поездки с Александром Никишиным после завоевания Кубка Стэнли. Или то, как в очередной раз на чемпионском параде российский хоккеист обернулся в национальный флаг — традицию, заложенную Сергеем Бобровским, продолжил вратарь «Каролины» Пётр Кочетков.

Пётр Кочетков с флагом России на чемпионском параде «Каролины» Фото: Кадр из трансляции

В общем, положительных сигналов достаточно, и, кажется, их становится всё больше. Возможно, сборную России по хоккею действительно в скором времени вернут на международную арену. Хочется в это верить. Ведь глобально это будет говорить о других, куда более важных изменениях.