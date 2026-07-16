«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»

В КХЛ есть спорное по ряду причин правило «лимитчика»: команды имеют право заявлять сверх установленной квоты хоккеистов до 21 года. Благодаря этому игровую практику в сильнейшей лиге страны получают молодые спортсмены. Хотя назвать это полноценной практикой можно далеко не всегда, в топ-клубах чаще всего всё сводится к роли 13-го нападающего или седьмого защитника с эпизодическими появлениями на льду.

В «Ак Барсе» на такой роли последние два года был больше всего заметен Радэль Замалтдинов. Молодой нападающий запомнился многим своей неуёмной энергией – каждая смена форварда выделялась бурным всплеском эмоций и активностью в зоне соперника. И хоть в решающих стадиях плей-офф Радэль участия не принимал, его роль в итоговом результате команды вполне весомая.

Но дальше все ждут следующего шага. В следующий сезон 20-летний Замалтдинов входит уже в статусе полноценного взрослого игрока. Насколько он морально и физически готов к прямой конкуренции со звёздными игроками казанцев, что думает про «серебряный» прошлый сезон и как игроку ротации в принципе живётся в топ-клубе, Радэль рассказал в большой беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Радэль Замалтдинов Фото: ak-bars.ru

«Верил, что перевернём шестой матч финала, чуть-чуть не хватило времени и точности»

– Какие сейчас у тебя впечатления от сезона? Мыслями уже отошёл от поражения в финале?

– В целом уже давно отошёл от финала, ещё в начале июня начал тренироваться, потихоньку втягиваюсь. Сейчас нужно подготовиться и выдать хороший следующий сезон. Что касается командного результата, второе место для меня успех. Понятно, что у такого клуба, как «Ак Барс», всегда стоит задача быть первыми, но у нас получился хороший, интересный плей-офф.

Если говорить про личный результат, хоть и не сыграл так много, как хотел, нужно было всегда быть наготове и ждать своего шанса. В этом присутствует своя сложность. Сложилось так, как сложилось. Значит, такой результат заслужили.

– Что сложнее – смотреть со стороны за тем, что происходит на льду, с большим желанием помочь и пониманием, что ничего не можешь сделать, либо быть вовлечённым в процесс?

– Конечно, всегда тяжелее просто смотреть. 13-й нападающий – такой же игрок, как и остальные 20 человек, которые одеваются на матч. Так же готовишься, так же кушаешь перед игрой, так же разминаешься, как и все, ждёшь своего шанса.

И ты можешь выйти либо во втором периоде, либо в первом, либо в третьем. Может, даже во втором овертайме. И должен всегда готовиться и ждать своего шанса. Это намного тяжелее, чем когда ты постоянно в игре.

– Со стороны виден более полный рисунок игры. В чём проявляется ключевая сила «Локомотива», которая позволила им сыграть в трёх финалах подряд, взяв при этом два кряду Кубка Гагарина?

– У них выработалась грамотная командная игра, они набрались опыта. Они умеют играть в финале. У нас, может быть, где-то чуть-чуть не хватило хладнокровия, а для них это был уже третий финал, и состав особо не меняется годами.

Каждый игрок понимал, что и как надо делать, что это вообще такое – играть в финале Кубка Гагарина. Для нас это хороший, бесценный опыт. Нужно переварить и правильно пользоваться этим ресурсом.

ХК «Ак Барс» после поражения в шестом матче финала Кубка Гагарина Фото: ak-bars.ru

– «Ак Барсу» тоже следует этим путём идти и сформировать стабильный костяк, который с опытом станет сильнее?

– Думаю, да. Почему нет? Это в целом работает. У нас был очень хороший коллектив, когда я приходил в раздевалку, не хотелось оттуда уходить, потому что было весело, кайфово, смешно. Каждый день ощущался как праздник, а в плей-офф мы ещё больше сплотились. Костяк был очень хороший: старшие ребята, средний возраст, молодёжь – все очень кайфовые, хорошие ребята.

– У 16 ребят по итогам сезона закончились контракты. Есть уже и первые потери в составе. Тебе хотелось бы, чтобы состав максимально сохранился прежним?

– Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был сильный состав.

– Рад за Илью Сафонова, который едет пробовать свои силы в НХЛ?

– Очень рад, много с ним общался по ходу сезона. Думаю, что для него сейчас идеальный возраст, когда нужно уезжать в Америку. Он готов как хоккеист и созрел сделать следующий шаг в карьере. И дай бог, чтобы у него всё получилось и он зацепился там.

– Галимов, похоже, всё-таки остаётся в «Ак Барсе». Артём не теряет своего шанса?

– Он провёл сильный сезон. Возможно, все ждали повторения яркой регулярки образца прошлого года, чтобы также было 35 шайб, но зато получился сильный плей-офф. Это гораздо важнее. В прошлом году после яркой регулярки многие ждали, что и плей-офф у Галимова такой же будет. А для него, по сути, в роли лидера это был дебютный плей-офф. Он получил важный опыт и раскрылся сейчас.

– В шестом матче финала будто ощущалась нехватка эмоций. Не было ощущения безнадёги вплоть до шайбы Нэйтана Тодда с наброса Никиты Лямкина?

– Может быть, и в Ярославле тоже шла тяжёлая игра. Я прямо ждал шанса: может быть, получится на одну-две смены быстренько выйти, бам-бам, залететь, чуть-чуть суету навести… Может быть, это бы и помогло. Но это просто рассуждение, есть как есть. Всё равно кайфовал, сидел, варился с пацанами, было интересно. В игровой день попинал мяч с пацанами на разминке. Ждал своего шанса.

– Когда счёт стал 3:2 уже, наоборот, почувствовали, что всё совсем рядом?

– Честно говоря, верил, что мы перевернём тот матч. Думал так, где 3:2, там будет и 3:3, а в овертайме дожмём их. Они же отыгрались за 40 секунд, почему мы так не можем? Реально не хватило ещё минуты, полторы – и у нас бы всё сложилось. Чуть-чуть времени не хватило, точности… Дальше седьмая игра, всем пацанам говорил, что в Ярославль вернёмся, а там всё решим. Но не всегда всё случается как хочется.

– С какими эмоциями следил за серией «Авангарда» и «Локомотива»? Многие говорили, что за «Авангард» болели, потому что с ними было бы полегче…

– Я тоже так рассуждал. Смотрел на «Авангард»: последние две игры, когда они проиграли, просто же стоячие были. Третий период, они за красную [линию] – и всё на этом, даже в давление не бежали. Думал тогда, что они по-любому к финалу уже бы выдохлись. И мы думали: Ярославль тоже выдохнется, невозможно так, откуда у них столько сил? Все говорили, «Локомотив» уставший, но там пацаны на опыте.

У нас тоже был трудный путь, с Челябинском получилась очень нервная серия. С Минском, слава богу, забрали вторую игру, когда Галимов сравнял. Психологически не знаю, как могло бы получиться, забери они тогда матч. Третью игру мы их вообще хлопнули, а на четвёртую они уже, наверное, сами сдались.

А с «Металлургом», по ощущениям, наш стиль для них неудобный, это ощущалось и в ходе сезона. В прошлом году мы вообще все матчи забрали у «Металлурга», и в этом играли с ними здорово. Ещё и Билялов стоял на голове: Тимур очень много давал нам шансов в течение всего плей-офф, но с «Металлургом» особенно. Сейчас он в прайме, главное, чтобы травмы не беспокоили.

Победа точно скрасила бы мой сезон, я же мог сразу два Кубка выиграть за весну – и в КХЛ, и в ВХЛ – вот тогда уже точно не было бы причин для расстройства из-за собственной игры. Но и серебро хороший результат. Для пацанов постарше поражение было болезненным, для меня это уже успех.

– Никита Лямкин сказал, что ему проще вылетать в первом раунде по эмоциям, нежели проигрывать в финале. Ты с ним не согласен?

– Могу его понять. Столько сил отдать, такую заварушку замутить – и оступиться в последний момент… Безумно обидно, что ещё скажешь. Для ребят постарше это, возможно, был последний шанс, да и для меня, кто знает, может, был единственный шанс в карьере. Никто не знает, что будет дальше.

Никита Лямкин и Артём Кузин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«За 10 дней мог восемь раз раздеться на игру: отыграть за «Ирбис», за «Барс» и посидеть за «Ак Барс»

– Ты последний год был «лимитчиком». Есть волнение в связи с тем, что дальше придётся бороться за место в составе на равных со всеми?

– Волнения нет. Есть понимание, что сейчас нужно приходить за лето на голову выше конкурентов по составу и грызться за своё место. Нужно работать, тогда всё будет нормально.

– Квота на молодёжь в составе – это плюс или минус? Есть игроки, которым откровенно не нравится сидеть 13-м нападающим, они были бы больше рады полноценной лидерской роли в ВХЛ или МХЛ.

– «Лимитчиком» быть здорово, особенно если тебя запускают играть. Но даже если особо не доверяют, всё равно тренируешься с лучшими и получаешь какой-то навык. Если есть возможность поиграть за молодёжку и дополнительно в «вышке» – вообще супер, там применяешь, что натренировал с «Ак Барсом». В целом я бы оставил этот пункт в регламенте, ничего плохого в нём нет. Всегда с командой варишься. Если нужна игровая практика, есть молодёжка и «вышка» – можно там наигрывать молодёжь.

Для самих ребят это точно в плюс. Я два года кайфовал. Этот год не такой насыщенный был, а в том году мог за 10 дней восемь раз раздеться на игру: мог за «Ирбис» отыграть, за «Барс» сыграть, за «Ак Барс» посидеть. Это же здорово! Варишься сразу во всех трёх командах. Это для меня, наверное, лучший год был в хоккее. Потому что было интересно: я мог прилететь в Питер, потом уехать за «Ирбис» куда-нибудь в Москву. Всегда какой-то движ, реально кайфовал с этого.

– В «Локомотиве» Артём Кузин установил, пожалуй, вечное достижение: в промежуток в пару дней выиграл Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Не общался с ним?

– Нет, мы с ним не знакомы. Но помню идентичную ситуацию, когда «Локомотив» проиграл в финале в 2024-м. Я же больше с Дмитрием Симашевым знаком и Даниилом Бутом. Так вот, они сначала проиграли финал с «Локомотивом», и их спустили в молодёжку, где они через два дня ещё раз проиграли.

Тогда реально было грустно за пацанов. Артём – молодчик, рад за него. Это очень достойно – выиграть сразу два кубка. Реально редкое достижение. Я тоже надеялся, что в этом году ещё успею сыграть в финале за «Нефтяник». Думаю, в финале мы 100% обыграли бы «Химик».

– Если бы «Нефтяник» оставался в деле, а «Ак Барс» уже был в отпуске, ты бы поехал в ВХЛ?

– Без вопросов, конечно. Если бы здесь всё закончилось, а там бы команда играла – я бы с удовольствием, и с руками, и с ногами. Кто не хочет сыграть в финале чемпионата России? Если бы меня взяли туда, конечно, с удовольствием сыграл бы.

Я всегда за, это же игровая практика, почему нет? Тем более когда можешь поднять кубок. Мне кажется, тут можно и не спрашивать. Чемпионство – это на всю жизнь, без разницы даже, какой кубок: молодёжка, «вышка» или КХЛ. Любая победа – это очень ценно.

Радэль Замалтдинов Фото: ak-bars.ru

– Насколько тяжело в «Ак Барсе» пришлось Владимиру Алистрову? Он в какой-то момент вообще выпал из состава.

– Володя хороший парень. Он был душой раздевалки. Сидел рядом с Гришей Денисенко, тот тоже юморной парень. В основном мы варились втроём: Володя, я и Гриша. Володя хороший, добрый, игровитый пацан, мог пошутить. Посмотрим, как сейчас у него всё сложится. Он хороший игрок, думаю, у него всё будет нормально.

– Расскажи подробнее про быт 13-го нападающего. Вроде бы готовишься к матчу, но вообще не знаешь, что будет: сыграешь или нет, сыграешь 10 минут или две, в каком звене…

– Есть один тяжёлый момент. Неиграющий состав себя держит в форме, у них есть какие-то дополнительные тренировки. А меня, условно, где-то лишний раз могут не перенагружать: после раскатки, например, неиграющий состав остаётся и дорабатывает, а я не тренируюсь, потому что мне нужно на собрании готовиться к игре, мало ли как всё сложится. И это единственный минус: нужно всегда держать себя в форме, а это тяжело.

А в остальном ничего обычного: так же готовишься, как и все игроки, просто сидишь, ждёшь своего шанса. Мне в этом году Миша Фисенко много шансов давал ещё по ходу сезона. У него агрессивный стиль, опасно, конечно, играет, и раз пять мне, наверное, давал выйти поиграть. В остальное время сидишь и переживаешь. У меня задача была, как пацаны говорили, давать энергию на лавке: подсказывать, кричать, запугивать игроков с другой лавки.

В целом пообщались, пацаны говорят: «Молодец, не сидел грустный, не расстраивался, а давал энергию, подсказывал». Это тоже важная часть. Я же часть команды и часть игры. Хоть не на льду, но хоть на лавке приносить пользу и давать эмоцию – это всё равно очень полезно.

– Всегда, когда ты выходил на лёд, чувствовалась какая-то энергия, в хорошем смысле, «электричка». Это осознанный стиль игры?

– Понимал свою задачу, когда одевался 13-м нападающим, – я должен быстро включиться в ритм игры и сделать всё возможное, чтобы максимально помочь своей команде.

– Как относишься к трэш-току на льду и вне его?

– Нормально, на льду – почему бы и нет. Это прикольно. Вот у Галимова в этом плей-офф, у их тройки в целом, весьма неплохо получалось. Мне нравилось, что они друг за друга вписываются, выходят, всегда какая-то возня на пятаке.

Это круто, показывает, что у нас есть командный дух. Помню, смотрел финал конференции в НХЛ, и у «Колорадо» Нечасу в колено сыграли, но никто не пошёл драться за него. И это уже знак, что в команде что-то не то происходит. Когда нет команды, это очень плохо. Команда должна жить, а игроки должны биться друг за друга. Это должно быть в головах у всех.

Артём Галимов Фото: ak-bars.ru

– Такие эпизоды потом как-то на личные отношения вне льда не переносятся?

– Нет, можно же просто после серии сказать: «Братан, без обид, это всё игра». Если человек адекватный, он тебя поймёт. Ничего такого критичного, считаю, в этом нет.

– А с Егором Суриным ты не общался?

– После плей-офф нет. Когда ещё мелкими были, в сборной пересекались. А так не сказать, что мы близко знакомы. Он молодец, заслужил по своей игре, даже младше меня, а у него уже два кубка. И не сказать, что на фарте вылез, – реально хорошо играет. Хороший парнишка.

– Игроки «Локомотива» после плей-офф говорили, что резкие слова хоккеистов «Ак Барса» стали для них топливом для мотивации. У тебя не было такого ощущения?

– Не знаю, честно говоря, насколько это вообще может влиять на игру. У каждого свой психотип и восприятие. Но лично на меня это никак не действовало.

«В МХЛ у тебя слишком много времени, ты медлишь с решением, и из-за этого даже тяжелее»

– Для тебя важно, когда тебя предупреждают заранее – выйдешь на лёд или нет? Проще выходить на лёд с пониманием своего игрового времени?

– С одной стороны, может, и нет. Когда более расслабленный – ещё круче, единственное, лучше выходить в первом периоде, когда ты ещё «горячий», а вот в середине второго и в третьем, первые смены – нормально, а третью-четвёртую – уже тяжело. Дальше втягиваешься – и всё уже окей.

– Слышал приколы про «холодного» Замалтдинова?

– Разумеется. Но ничего, много кто из пацанов меня поддерживал в этом плане, говорили: «Работай – и на твоей улице будет праздник».

– Анвар Рафаилович проводил отдельные беседы, поддерживал, помогал?

– В том году много общались, он старался поддерживать, в этом году все уже поняли мою роль. Бывало, что подходит перед игрой и скажет: «Готовься, будешь играть». В серии с Челябинском подходил, спрашивал по моему состоянию, подсказывал.

– Как у вас строится с ним коммуникация?

– Всё нормально, к нему можно спокойно подъехать, пообщаться. Он очень любит личные разговоры, не уходит от них, спокойно поговорит, выскажет своё мнение.

Анвар Гатиятулин Фото: ak-bars.ru

– Насколько отличаются друг от друга КХЛ, ВХЛ и МХЛ по уровню игры, организации?

– Это совершенно разные лиги, везде всё по-другому. В КХЛ очень мало времени на принятие решения: при этом даёшь любой пас, человек всё примет, тебе просто нужно приехать в нужное место и в нужное время – тебе вложат шайбу в клюшку и отдадут. В «вышке» всё чуть по-другому, это более «грязная» лига. Нужно голову поднимать, потому что люди могут тебя и «убить».

Поэтому там тоже тяжело, к тому же есть свои нюансы, даже в КХЛ площадки до сих пор разные, а там вообще: тут одна арена, там другая, есть вообще старого формата «аэродромы», где-то канадские уже. Выезды автобусные, где ты по 10-15 часов катаешься, а потом не играешь по 15 дней, – это всё тоже тяжело.

«Молодёжка», наоборот, приближена к КХЛ. Прикольная лига, потому что нужно перестраиваться, когда тебя туда спускают из КХЛ. У тебя столько времени появляется, но как раз из-за того, что слишком много времени, ты медлишь с решением, не одна опция в атаке, а сразу три-четыре, за счёт этого становится даже чуть тяжелее.

Нужно пару матчей, игр пять-шесть на перестройку. Вообще, даже чуть грустно, что в этом году не получилось сыграть в МХЛ. За «Ирбис» уже играть не мог, был по аренде в «Нефтянике», в «Спутник» тоже не спускали, такие были условия. В целом совершенно разные лиги, везде всё по-другому.

– Как к вам относится коллектив в низших лигах? Наверняка, когда вас спускают из «Ак Барса» в «Нефтяник», кто-то из основы Альметьевска может быть недоволен, они лишаются места в основе.

– Не знаю, может быть, в регулярном чемпионате и есть такое, но в плей-офф такого не было точно, потому что все понимали: тяжело пацанам, почему бы и нет? Кто откажется от помощи? В любом случае все идём за одной целью.

Все фамилии в итоге будут написаны на кубке, ты кубок поднимешь, какая уже разница, кто в этой игре играл, кто в другой? Цель у всех одна. Думаю, не было такого, что кто-то расстраивался от попадания в запас. Если расстраиваешься – играй лучше, тогда и не будешь сидеть в запасе. Всё в твоих руках.

Так что негатива никакого не было, наоборот, все только с позитивом относились к нам. Пацаны радовались, понимали, что теперь ещё больше шансов победить.

– Для вас это тоже полезный игровой опыт, не было высокомерия по отношению к игре в ВХЛ?

– Нет, конечно. Мы туда ехали получать удовольствие, кайфовать. Здесь сидишь, тренируешься, а там играешь в хоккей – это вообще кайф. Команда у нас была чемпионская в Альметьевске, как и в «Ак Барсе», – хороший душевный коллектив, там тоже было кайфово находиться в раздевалке, весело.

Дальше просто чуть-чуть не сложилось. Вытащили серию с 0-3. Самое обидное, наверное, это седьмая игра, где уже не хватило сил. Я не смотрел игру, мы тогда параллельно с «Локомотивом» играли, но пацаны сказали, что силёнок не хватило.

– По условиям в плане быта в «Нефтянике» всё в порядке?

– Грех жаловаться на условия в Альметьевске. Наверное, по меркам ВХЛ одни из лучших. В этом плей-офф у нас даже чартеры были. Есть команды пониже, такие как «Рязань», «Ижсталь», «Ростов». Арена в Ижевске, например, просто ужас – катишься, а у тебя лёд волнистый. Печально, что не следят за качеством льда. Это уже даже не уровень Вышки.

«Барс» на матчи с «Нефтяником» выходит «умирать», ребята хотят показать себя»

– Многие запомнили тебя ещё по игре в МХЛ, где ты был на лидирующих позициях. У тебя есть понимание, почему «Ирбис» с номинально отличным составом постоянно терпит неудачи?

– Чего-то постоянно не хватает. Порог первого раунда… Первый раунд на самом деле один из самых тяжёлых, честно говоря. Везде тяжело его проходить, в каждой лиге. Все выходят заряженные, все хотят выиграть. А там уже кто кого перетерпит.

– В ВХЛ ты играл и в «Барсе», и в «Нефтянике». Чувствуется, что это команды с разными турнирными задачами?

– «Барс» – это команда-ступень из МХЛ в ВХЛ. Они молодцы, вышли в плей-офф, но чувствуется разница в уровне. Одно дело, когда весь сезон идёшь на третьем месте, а там борешься за 16-е, каждый матч идёт кость в кость. В Альметьевске команда всё равно более мастеровитая, там выступают более взрослые ребята.

В «Барсе» у нас не было стабильности: могли выиграть две игры, а потом три подряд проиграть. Это грустно. В этом году ребята более-менее выровнялись по уровню, у них хороший тренер Александр Степанов, у меня с ним хорошие отношения.

Очень рад за них, если бы вышли на «Химик», было бы в разы больше шансов, чем с «Югрой», с которой им не фартануло. Воскресенск могли бы и пройти, уж как минимум зацепиться, затянуть серию в шестой-седьмой матч. У них хоккей более атакующий, их можно закрывать. «Нефтяник» точно обыграл бы «Химик», я в этом уверен.

– С главным тренером «Нефтяника» Анисимовым у тебя также сложились хорошие рабочие отношения?

– Анисимов мне дал дорогу в молодёжку, потом в «Барс». В каком-то смысле он мой первый взрослый тренер. Я должен был раньше с ним ещё ехать в Альметьевск, но остался в Казани, этому тоже рад.

Поработал с Александром Степановым, он легенда «Ак Барса», я вырос на его матчах. Неуступчивый он и как игрок, и как тренер. Не любит проигрывать. Помню, он говорил, что ему стыдно смотреть на такую игру, он всю жизнь играл в финалах, а тут в плей-офф попасть не можешь. Понятно, хочется хорошего результата, когда привык быть чемпионом. Но сейчас у них сложился хороший коллектив.

Радэль Замалтдинов Фото: ak-bars.ru

– Матчи между «Барсом» и «Нефтяником» боевые? Как проходит дерби системы?

– Я побывал с двух сторон и скажу, что «Барс» куда тщательнее готовится к этим играм, нежели «Нефтяник» к «Барсу». «Барс» выходит «умирать», а для Альметьевска матч, скорее, рядовой. Борта трещат, две команды одной системы, немного разные задачи, но для «Барса» победа куда важнее и приятнее.

Многие ребята хотят показать себя. Забрать четыре очка у «Нефтяника» круто. Мы с «Барсом» обыгрывали, это такой кайф. Все говорят, что эти пацаны якобы круче и выше тебя, но по факту всё совсем не так. Берёшь и выигрываешь.

– Летние товарищеские матчи «Ак Барса» с «Нефтяником» проходят в такой же атмосфере?

– Для Альметьевска всё серьёзно. Была серьёзная рубка, у нас Артемий Князев даже травму получил небольшую, в Максима Арефьева влетел Уайатт Калинюк…

– У тебя был опыт работы с Зинэтулой Билялетдиновым?

– Мне удалось поработать с ним на одной предсезонке. Это было ещё в то время, когда в Казани играл Радулов. В этом сезоне тоже удалось с ним пообщаться, он поддерживал меня, подсказывал, помогал по играм. Это был очень ценный опыт, за который я искренне благодарен.

– Многие не понимают функцию Билялетдинова в команде. Но всё равно ведь здорово, когда такой мэтр рядом с клубом?

– Конечно, у человека такой опыт, он видит, кто какой хоккеист, кто на что способен. Он ходил по раздевалке, общался с ребятами, подсказывал. Это давало и эмоциональный подъём, когда такой человек тебе подсказывает.

– По характеру Гатиятулин и Билялетдинов сильно отличаются друг от друга?

– Я всё-таки не особо застал Зинэтулу Хайдаровича как тренера.

Зинэтула Билялетдинов Фото: ak-bars.ru

– Анвар Рафаилович в принципе хотя бы может накричать на ребят? Когда с ним общаешься, сложно поверить, что он вообще может повысить на кого-то голос.

– Конечно, может, когда мы прямо выведем его конкретно, если что-то не по плану идёт. Мне кажется, любой человек в такой ситуации может взбеситься, даже самый добрый. Но в целом он всегда пытается объяснить всё спокойно, до мелочей разбирает все игры.

– Слышал, что перед шестым матчем финала у тренерского штаба был жёсткий разговор с игроками. Это правда?

– Честно, даже и не помню. Все всё понимали, это финальная серия Кубка Гагарина, нужно было выходить и побеждать.

«Какой смысл играть годами в АХЛ, если можно спокойно играть в России и развиваться?»

– Никто не шутил в команде над тем, что ты 13-й нападающий, тебе дали 13-й номер?

– Нет, мне мама говорит только об этом. К тому же я ведь сам его выбрал себе. Гриша Денисенко сказал, что надо внести номинацию «Лучший 13-й нападающий», буду главным претендентом. Справлялся со своей ролью, бился в тех отрезках, когда давали шанс играть, давал энергию с лавки.

– Ты также говорил, что выбрал 13-й номер, глядя на Павла Дацюка. Но ведь твой игровой стиль максимально далёк от него, нет противоречия в этом?

– На эту тему ещё Денисенко иронизировал, говорил мне, помню: «Да какой ты Дацюк, ты с ума сошёл?» Конечно, всё понимаю. Раньше мне просто нравилось, как он играет, его стилистика, смотреть было интересно, завораживает. Понимаю, я вообще игрок другого плана. Но это давно было. А номер мне нравится, так и прилип ко мне. Но не считаю, что я прямо какой-то жёсткий чеккер. Умею забивать и могу забивать. По ощущениям, я двусторонний форвард, который может выполнять на льду разные задачи.

– Ориентир – Дмитрий Яшкин и Илья Сафонов? Правда, у них совсем другие габариты.

– Что-то типа такого… Братья Ткачук – вот мой ориентир, они вроде и не плеймейкеры, но бьются и умеют забивать. Нравится мне их игра. Брэди чуть больше корявенький, но ничего. Спокойно можно развиться дальше, тот же Артём Галимов раньше не набирал столько очков. Если попадёшь в нужную систему и в нужную команду, где тебе доверят, – всё может сложиться так, что вырастешь в голеадора. Это не проблема, как по мне.

– У тебя при этом явно североамериканский стиль игры. Никогда в эту сторону не думал?

– Думал, конечно, условно, даже если туда ехать, я должен быть как минимум задрафтован. А сейчас как уезжать? Считаю, что ещё пока не созрел и не готов. Пока рано. Но вот если созрею как игрок здесь и буду набирать два-три года подряд по 40-45 очков, тогда почему бы и не попробовать свои силы там, если ещё возраст будет позволять?

– То есть если ехать, ехать с какими-то претензиями, а не годами сидеть в АХЛ?

– Конечно. Если есть шанс, можно поехать и отыграть сезон, а там получится или не получится – от этого уже отталкиваться. Если весь сезон в АХЛ будешь, окей, можно дать второй шанс себе и попробоваться в другой команде. Но если и там нет, какой смысл играть годами в АХЛ?

В 28 лет спокойно можно играть в КХЛ в России и тут развиваться, становиться топом в нашей лиге. Это куда интереснее. Когда забил «Адмиралу» за 13 секунд, Денисенко, помню, сказал: «Вот идеальный нападающий – вышел, бросил, врезался, ушёл за 13 секунд – да ему в НХЛ надо. Лучший КПД». Буду стремиться играть так.

– Если говорить о какой-то спортивной мечте – хочется стать легендой в «Ак Барсе», выиграть здесь кубок?

– Конечно, я местный, свой воспитанник, это мой родной город, тут родные болельщики. От многих слышу, даже Яруллин недавно рассказывал, что меня болельщики любят больше, чем, условно, других звёзд. Реально чувствуется это отношение, после игры везде узнают, желают удачи на татарском, на русском – это очень приятно, хочется оправдать эти надежды.

Хотелось бы здесь стать местной звездой, почему бы и нет? На уровне Даниса Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому. Как Галимов, как Сафонов, хоть они и из других городов, но здесь выросли. А я полностью местный, как и Яруллин. Так что в идеале хотелось бы всю карьеру здесь провести.

Ярославль – молодцы, у них свои ребята, одни и те же люди третий финал подряд играют. У нас тут тоже топ-клуб, финалы через сезон-другой, смысла из Казани двигаться тоже нет. Дай бог, оставим костяк команды на следующий год и снова пошумим.

Радэль Замалтдинов Фото: ak-bars.ru

– Смотришь НХЛ? Есть любимые игроки, команды?

– Братья Ткачук мне нравятся своей агрессией, желанием. Очень нравится, как катается защитник Куинн Хьюз. Мне кажется, он сейчас даже сильнее Кейла Макара. Я хоть и нападающий, но смотреть его хайлайты – это кайф. Чем-то Хьюз Лямкина напоминает, а Макар – нашего Миллера. Никита, правда, более габаритный, у него широкое катание. Никита Кучеров впечатляет своим хоккейным IQ, Джек Айкел нравится, он двусторонний игрок, везде полезен. Ваня Демидов очень нравится своей игрой, как и в целом его «Монреаль». Коул Кофилд нравится, маленький, с таким броском.

Джека Хьюза ещё отмечу, они с братом «золотой» гол на Олимпиаде организовали, при том что Макар и Коннор Макдэвид в той смене облажались. Финал Олимпиады – и не побежать назад в оборону… Я не понимаю. Думаю, Коннор просто не хотел бежать. У них там начало смены было, какая усталость, в такой момент важный уже не должно быть оправданий, можно потерпеть, поменяться хотя бы. Да и лезть в обводку, в одного на троих, спасать Канаду… Некомандный он игрок. США показали куда более командный хоккей и по делу выиграли.

– Любимой команды в НХЛ при этом нет?

– Как таковой любимой команды нет. Круто, когда кто-то из наших русских ребят выигрывает. В футболе болею за мадридский «Реал». Печальный сезон, конечно, был в этом году. Посмотрим, что сделает Моуринью. Там основная проблема в раздевалке, Хаби Алонсо было жаль, он хороший, системный тренер. Но как он заставит играть всех этих звёзд? Его банально не слушали.

Им нужен более авторитетный тренер. Посмотрим, как будет с Моуринью, он, конечно, уже старенький, но если авторитетом задавит… В целом состав у них хороший, пара подписаний хороших – и вперёд. Думаю, «Реал» сейчас пошумит на рынке. А младший брат у меня за «Барселону» болеет.

– Вы ругаетесь с ним?

– В детстве – конечно, но сейчас у нас очень хорошие братские отношения, смотрю его игры, подсказываю, радуемся друг за друга.

– На «Рубин» не ходишь?

– Давно не ходил. В этом году, по-моему, ни разу не был. А вот когда они летом начинают – по возможности бываю. Я с другом всегда ходил на футбол, друг пока в армии. Сейчас вернётся – пойдём на стадион.

– Насколько понимаю, также активно смотришь и баскетбол?

– Только за УНИКСом слежу. В НБА особо не разбираюсь. А на УНИКСе даже помню, как был на их чемпионской игре, классные эмоции были. Стараюсь именно своих поддерживать, в Казани какой спорт есть – почему не сходить?

Мы уже вылетели, прикольно на других пацанов посмотреть, поддержать. Хочется и на волейбол сходить, пока не был. Кстати, я и сам неплохо играю в пляжный волейбол, в Турции играл на отдыхе.