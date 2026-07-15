«Детройт» уволил легенду клуба, Ротенберг вернулся к тренерскому делу. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 15 июля 2026 года.

Скончался арбитр, работавший на матчах Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады

12 июля ушёл из жизни бывший арбитр Йозеф Компалла, ему было 90 лет. Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, причиной смерти стала непродолжительная, но тяжёлая болезнь.

В 1972 году немецкий судья польского происхождения работал на двух матчах Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады – шестом и восьмом (заключительном).

Кроме того, Компалла работал на 17 матчах Олимпийских игр с 1976 по 1984 год, был судьёй на девяти чемпионатах мира, а также провёл более 2000 матчей в чемпионате Германии. В 2003 году он стал первым арбитром, введённым в Зал славы Международной федерации хоккея.

Фальковский покинул «Ак Барс», Пустозёров подписал новый контракт с клубом

Защитник Степан Фальковский покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба. В то же время нападающий Алексей Пустозёров подписал новый контракт с командой. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Фальковский выступал за «Ак Барс» с декабря 2024 года, когда был обменян в казанский клуб из СКА. В прошлом чемпионате КХЛ он провёл 52 игры и набрал 13 (2+11) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф на счету Степана две результативные передачи за 20 матчей при полезности «-1».

Всего в Континентальной хоккейной лиге 29-летний защитник провёл 346 матчей, в которых набрал 108 очков — забросил 35 шайб и отдал 73 результативные передачи с показателем полезности «+94».

В минувшем сезоне Пустозёров провёл за «барсов» 58 матчей и набрал 26 очков — забросил 12 шайб и отдал 14 результативных передач. В «Ак Барс» форвард перешёл в 2024 году. С того момента на счету хоккеиста 37 набранных очков в 93 матчах — 16 заброшенных шайб и 21 результативная передача.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 26-летний форвард провёл 239 матчей, набрав 70 очков — 37 голов и 33 передачи. В регулярных чемпионатах на его счету 57 очков в 196 играх, а в плей-офф — 13 очков в 43 встречах.

Агент Лео Карлссона — о $ 90 млн: как в фильме «Крёстный отец», невозможно отказаться

Агент Мэтт Китор, представляющий интересы нападающего «Анахайм Дакс» Лео Карлссона, высказался об оффершите от «Филадельфии Флайерз» на пять лет и $ 90 млн. «Дакс» повторили предложение «Флайерз», чтобы оставить 21-летнего шведа в команде. Он стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ со средней зарплатой $ 18 млн в год. При этом изначально «Анахайм» предлагал соглашение на восемь лет и $ 84 млн – с кэпхитом $ 10,5 млн.

«Мы сразу же отклонили это предложение. Дело не в том, что клуб плохо постарался. Но нам нужно было время, чтобы понять, куда движется рынок. «Филадельфия» дала большие деньги, причём с большим авансом. Это деньги, которые сразу будут в вашем кармане, поэтому их ценность ещё выше.

Я думаю, что Лео и его семья не смогли отказаться от такого предложения. Как и в фильме «Крёстный отец», ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться», – цитирует Китора Sportskeeda.

Иван Телегин назначен заместителем спортивного директора «Лады»

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Иван Телегин назначен заместителем спортивного директора «Лады». Телегин завершил игровую карьеру в 2024 году.

«Иван Алексеевич – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

В марте 2025 года Иван Телегин был назначен спортивным директором СХК «Югра». Теперь он продолжит карьеру в хоккейном клубе «Лада» в качестве заместителя спортивного директора. Добро пожаловать в команду, Иван Алексеевич!» – говорится в сообщении пресс-службы «Лады».

Нападающий Энтони Манта пополнил состав «Нью-Джерси»

31-летний канадский нападающий Энтони Манта перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает пресс-служба американской команды. Соглашение рассчитано на два года с кэпхитом $ 4,75 млн.

Ранее у форварда истёк контракт с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» подписали Манту в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Манта провёл 81 матч и отметился 33 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей при полезности «+10», став лучшим снайпером «Пингвинз». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда одна результативная передача в шести играх. Всего в рамках НХЛ на его счету 588 игр и 367 (179+188) очков.

Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройта» и стал старшим советником

Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» сообщила об изменениях в руководстве клуба. Стив Айзерман покидает свой пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера и продолжит работу в качестве старшего советника управляющего и генерального директора Криса Илича.

Отмечается, что поиск нового руководителя хоккейного подразделения уже ведётся.

«Вклад Стива в развитие «Детройт Ред Уингз» на протяжении всей его жизни значит для этой франшизы больше, чем можно выразить словами, и я испытываю глубочайшее уважение к его неизменной преданности нашей организации. Благодарны Стиву за его усердную работу и преданность делу в качестве генерального менеджера и рады тому, что он останется там, где ему и место, — здесь, в семье «Ред Уингз», — заявил Илич.

Айзерман в качестве хоккеиста провёл в «Детройте» 22 сезона. Он выиграл с командой три Кубка Стэнли.

«Автомобилист» представил тренерский штаб команды на сезон-2026/2027

Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба уральской команды.

Главным тренером является Алексей Кудашов. В сезоне-2026/2027 ему будут помогать специалист по работе с защитниками Андрей Скопинцев, тренер нападающих Александр Гольц, тренер вратарей Артём Яцкевич, тренеры по ОФП Александр Ахлаткин и Виталий Саленко, а также два видеотренера – Артём Ширгазиев и Михаил Демидов.

Напомним, Алексей Кудашов был назначен главным тренером «Автомобилиста» 7 апреля 2026 года. Он сменил на этом посту Николая Заварухина.

В минувшем сезоне уральский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

НХЛ рассказала про ключевые даты сезона и представила первые домашние матчи команд

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила первые домашние матчи команд и рассказала про ключевые даты сезона.

Новый сезон из 84 игр откроется 29 сентября по американскому времени пятью матчами. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» примет на своём льду «Флориду Пантерз». «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс».

Первые домашние игры всех команд указаны на фото:

Дополнительно НХЛ сообщила, что в рамках вынесенных матчей в Финляндии встретятся «Каролина» и «Сиэтл Кракен». Игры пройдут 12 и 14 ноября в Хельсинки. В рамках вынесенных матчей в Германии сыграют «Оттава Сенаторз» и «Чикаго». Матчи состоятся 18 и 20 декабря в Дюссельдорфе.

В канун Нового года на стадионе Райс-Экклс Университета Юты состоится Зимняя классика, в которой сыграют «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш».

Матч всех звёзд НХЛ пройдёт 5-6 февраля на стадионе UBS Arena на Лонг-Айленде.

Полное расписание регулярного сезона-2026/2027 будет представлено в четверг, 16 июля.

Роман Ротенберг вошёл в штаб команды Михаила Сергачёва на Матче года

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг вошёл в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на Матче года. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Напомним, Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда защитника «Юты» Михаила Сергачёва сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.