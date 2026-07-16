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В какой команде НХЛ продолжит карьеру Патрик Кейн, Чикаго или Баффало

Все пути ведут домой! Где окажется Патрик Кейн?
Максим Макаров
Где окажется Патрик Кейн?
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Родной город или родная команда? Выбор сложнейший.

Совсем недавно рынок неограниченно свободных агентов НХЛ начал понемногу пустеть – «Нью-Джерси» подписал на два года экс-форварда «Питтсбурга» Энтони Манту, для которого прошедший сезон стал лучшим в карьере по набранным очкам.

Кто ещё остался свободен?
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Однако самый интересный лот до сих пор без команды. Речь, как вы поняли, о трёхкратном обладателе Кубка Стэнли Патрике Кейне, который последние три сезона провёл в «Детройте».

С точки зрения командных результатов время в «Ред Уингз» получилось провальным – «красные крылья» так ни разу и не вышли в плей-офф, стабильно сбавляя темп набора очков во второй половине регулярки. Зато с точки зрения личной статистики к американцу, которому в ноябре стукнет уже 38, вопросов почти никаких не было – в каждом из сезонов Кейн был близок к показателю «очко за игру». Да, в скорости и динамике Патрик немного потерял, однако это никогда и не было его сильной стороной.

А ещё аккурат перед началом Олимпиады Кейн установил невероятно крутое достижение, став лучшим американским бомбардиром в истории НХЛ! В матче с «Вашингтоном» Патрик сделал голевую передачу, набрал 1375-е очко и обогнал Майка Модано.

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Экс-защитник «Детройта» и «Чикаго» Крис Челиос недавно прояснил ситуацию вокруг будущего Кейна.

«Не буду вам врать, парни, выбор стоит между «Баффало» и «Чикаго». Я знаю это, потому что говорил с ним. Это трудное решение для него».

О том, что Кейн остановился на двух вариантах, были слухи и до этого, однако слова такой глыбы, как Крис Челиос, окончательно позволяют в этом убедиться.

Давайте разберём оба варианта и выясним, почему на таком выборе остановился Кейн и что его ждёт в случае перехода в одну из команд.

Как-то Патрик обмолвился, что его интригует возможность поиграть в родном городе, по сути, сказав вслух о желании когда-нибудь выйти на лёд в матче НХЛ в форме «Баффало Сэйбрз».

И это абсолютно неудивительно – родившись в Баффало, Кейн с детства поддерживал местных «клинков», в Сети даже можно найти фотографию рыжеволосого малыша, который, стоя в форме «Сэйбрз», победно вскидывает руки вверх. Карьера Патрика уже подходит к концу, он много чего выиграл, вошёл в когорту великих хоккеистов НХЛ – с таким резюме можно приехать домой и исполнить детскую мечту, поиграв под боком у родни.

Да и с чисто хоккейной точки зрения подобный переход был бы любопытным. «Баффало» вышел-таки из бесконечной перестройки, впервые за долгое время попал в плей-офф и даже сумел выиграть одну серию. Прямо сейчас «клинки» являются одной из самых перспективных команд – в следующем сезоне они должны пошуметь.

В случае перехода в «Баффало» Кейн будет претендовать на место в топ-6, а там уж партнёры, которые могут превращать волшебные передачи Патрика в голы, непременно найдутся.

Поможет Кейн команде из родного города и опытом. Прямо сейчас в «Баффало» нет игроков с большим опытом выступлений в плей-офф. Вместе с Патриком ментально вырастет вся команда. Впрочем, она это доказала и в прошлом сезоне, когда закалилась в битвах с конкурентами по дивизиону.

«Вы можете побеждать и всё ещё находиться в процессе перестройки. Я думаю, что есть команды, которые его ускорили, верно? Посмотрите на «Лос-Анджелес». У них было несколько молодых парней, которые пришли и, возможно, превзошли некоторые ожидания менеджмента. И внезапно они оказались в положении, когда могут подписывать таких парней, как Дано, и выменивать Арвидссона. Они стали лучше.

«Рейнджерс»? Они 8 февраля 2018 года опубликовали меморандум, что начинают перестройку, и через пару лет внезапно стали одной из лучших команд в лиге. Конечно, когда вы подписываете такого парня, как Артемий Панарин, это помогает. Или такого парня, как Шестёркин, да? Очевидно, нужны молодые ребята, чтобы сделать следующие шаги, но я думаю, что это можно сделать быстрее, чем некоторые думают», — сказал Кейн ещё в 2022 году, выступая за «Чикаго».

Патрик Кейн

Патрик Кейн

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Что скрывалось за словами Патрика, ясно и без объяснений – лидер «Блэкхоукс» устал вместе с командой прозябать на дне и отправил руководству сигнал, что надо проходить процесс перестройки быстрее.

Услышан он не был – менее чем через год форварда обменяли в «Рейнджерс».

При этом понятно, почему вариант с «Чикаго» на данный момент для Кейна является интересным. Немного поскитавшись по другим командам, Патрик не получил желаемого – всерьёз американец за Кубок Стэнли так и не поборолся, проведя в плей-офф лишь семь матчей и абсолютно безвольно отлетев от «Нью-Джерси» вместе со звёздной бандой «Нью-Йорка». Сейчас Кейн вряд ли всерьёз задумывается о трофее – хочется провести время в близком сердцу месте. Чикаго – одно из них, там он состоялся как хоккеист, выиграв всё что можно.

Однако роль в «Блэкхоукс» у него будет совершенно иная. Там он станет дядькой, который может подсобить словом или поступком многочисленной молодёжи, надрафтованной клубом за последние годы. Не побеждать, а помогать делать маленький шаг вперёд. Речь даже не о выходе в плей-офф – с Патриком или без него на данном этапе сделать это будет практически невозомжно.

При этом история величайшего американского хоккеиста может красиво закольцеваться – клуб выбрал его под первым номером на драфте, он вместе с ним выиграл три трофея, ушёл, уступив дорогу молодым, в попытке побороться ещё за один Кубок Стэнли, а затем вернулся под конец карьеры и лично передал свой опыт Коннору Бедарду. Разве не прекрасно?

Интересно, какой вариант всё же ближе Патрику, однако выбор у него любопытный, хоть и продиктованный в первую очередь личным комфортом. Но кто его в этом упрекнёт?

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