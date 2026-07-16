«Авангард» вернул россиянина из Канады, Барабанов нашёл новый клуб. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 июля 2026 года.

Тревор Зеграс подписал новый контракт с «Филадельфией» на $ 36,5 млн

25-летний нападающий Тревор Зеграс подписал новый контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает пресс-служба клуба. Американский форвард заключил соглашение на четыре года на общую сумму $ 36,5 млн с кэпхитом контракта $ 9,125 млн в год. По прошлому соглашению игрок зарабатывал $ 5,75 млн за сезон. «Филадельфии» и Зеграсу удалось договориться до арбитража, который был назначен на 22 июля.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 67 (26+41) очков при показателе полезности «0» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету два гола и четыре результативные передачи при полезности «+1» в 10 играх.

Всего в НХЛ Зеграс провёл 349 встреч в регулярном чемпионате и набрал 253 (93+160) очка.

Казахстанский нападающий Роман Старченко завершил карьеру игрока в возрасте 40 лет

Известнейший казахстанский нападающий Роман Старченко принял решение завершить карьеру игрока, сообщает пресс-служба «Барыса». Хоккеист завершил карьеру в возрасте 40 лет.

В «Барысе» хоккеист провёл 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). В 871 игре в лиге форвард забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В завершившемся сезоне Роман помог «Номаду» выиграть золотые медали Pro Ligasy.

В составе национальной команды Казахстана Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них – в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.

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Александр Барабанов покинул «Ак Барс» и перешёл в «Автомобилист»

Нападающий Александр Барабанов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока соглашения и подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом».

В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за «Ак Барс» с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в КХЛ Барабанов отыграл 494 матча и набрал 293 (130+163) очка.

Барабанов стал олимпийским чемпионом в 2018 году и дважды брал бронзовые медали чемпионатов мира (2017 и 2019 годы). Также в его активе есть бронза молодёжного чемпионата мира 2014 года.

«Амур» огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ

«Амур» огласил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ. Главным тренером команды в новом чемпионате назначен Александр Андриевский. Старшим тренером стал Павел Десятков.

Яков Рылов продолжит работу с защитниками, а Евгений Грачёв, завершив карьеру игрока, занял должность помощника главного тренера.

В тренерский штаб также вошли тренер по физической подготовке Денис Богданов, тренер по видео Станислав Басов и тренер-видеоаналитик Михаил Ждахин.

Заключительное назначение межсезонья — тренер вратарей, которым стал известный специалист Константин Власов. Для него это возвращение на Дальний Восток: ранее на протяжении четырех сезонов он работал с владивостокским «Адмиралом» (2013-2017).

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КХЛ представила первый в истории сезонный турнир с участием шести клубов

КХЛ представила первый сезонный турнир в истории лиги. Он будет посвящён 80-летию отечественного хоккея, а участие в нём примут шесть старейших российских клубов.

В сезоне-2026/2027 российский хоккей ждёт важная дата – 80-летний юбилей. 22 декабря 2026 года на лёд выйдут шесть клубов, отмечающие 80-летие: «Спартак» и «Динамо» Москва, «Торпедо» и СКА, ЦСКА и «Автомобилист».

Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой стартовал 22 декабря 1946 года, в нём приняли участие 12 команд, среди них были «Спартак», «Динамо», ЦДКА (сейчас ЦСКА), «Дом офицеров» Ленинград и Свердловск (сейчас СКА и «Автомобилист»). Нижегородское «Торпедо» было основано 26 декабря 1946 года и начало выступление в отечественных чемпионатах только со следующего сезона.

Именно эти шесть команд разыграют между собой Кубок Первых. В зачёт турнира пойдут только первые встречи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне-2026/2027. Сразу два матча Кубка Первых пройдут в стартовый игровой день регулярного чемпионата 5 сентября – «Автомобилист» сыграет с «Динамо» Москва, а «Спартак» – с «Торпедо». Первые матчи ЦСКА и СКА пройдут 7 сентября – московские армейцы примут «Спартак», петербуржские армейцы сыграют дома с «Динамо».

Всего в общую таблицу турнира пойдут 30 встреч, а 22 декабря 2026 года, в день 80-летия основания российского хоккея, команды сыграют последний тур Кубка Первых, в котором определится победитель турнира.

В матчах, идущих в зачёт Кубка Первых, хоккеисты будут играть в специальных ретроджерси с шевронами турнира.

Формат турнира:

шесть команд («Автомобилист», «Динамо» Москва, СКА, «Спартак», «Торпедо» и ЦСКА);

30 матчей — в зачёт турнира идут первые встречи между собой дома и в гостях в регулярном чемпионате;

система начисления очков соответствует официальной — два очка – за победу, одно очко – за поражение в овертайме или в серии бросков, 0 очков – за поражение в основное время;

победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков.

Голкипер Андрей Мишуров перешёл в «Ладу» из «Авангарда» в результате обмена

Голкипер Андрей Мишуров заключил двухлетний контракт с «Ладой», «Авангард» получил за 24-летнего игрока денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Хоккеист — воспитанник омской школы хоккея. В системе «Авангарда» вратарь прошёл все ступени подготовки, выступая в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне в составе «ястребов» Мишуров провёл 15 матчей с 90,8% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,37.

Всего в КХЛ на счету хоккеиста 109 встреч (44 победы), а также пять игр «на ноль». Процент отражённых бросков составляет 91,4, коэффициент надёжности — 2,69.

«Авангард» обменял Танкова в «Северсталь» на денежную компенсацию

«Северсталь» и «Авангард» произвели обмен, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Нападающий Кирилл Танков перешёл в Череповец в обмен на денежную компенсацию.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в «Северстали» на правах аренды. В 44 матчах он набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности «+4».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков. В плей-офф череповецкий клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (1-4).

«Авангард» получил права на Просветова и заключил с вратарём однолетний контракт

Хоккейные клубы ЦСКА и «Авангард» совершили обмен. В ЦСКА переходит нападающий Максим Склокин, омский клуб приобрёл права на вратаря Ивана Просветова. Также армейский клуб получит денежную компенсацию. «Авангард» заключил с 27-летним голкипером однолетний контракт, сообщает пресс-служба сибирской команды.

Последний сезон Просветов провёл за океаном, защищая цвета клуба «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он выходил на лёд в 25 матчах. За это время вратарь отразил 689 бросков по своим воротам, пропустил 88 шайб, а его коэффициент надёжности по итогам выступления в регулярке за канадский клуб составил 3,76.

Просветов перед сезоном-2024/2025 пополнил состав ЦСКА. Голкипер принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 20 побед с 92% отражённых бросков. В плей-офф на его счету две победы в пяти встречах серии с минским «Динамо», в которых Иван пропустил 12 шайб с 91,8% отражённых бросков.

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Коннор Макдэвид стал обладателем награды ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал обладателем награды ESPY в номинации «Лучший игрок НХЛ». ESPY Award (Excellence in Sports Performance Yearly Award — «Премия ежегодных высоких достижений в спорте») — премии, присуждаемые американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам, а также за лучшие моменты в соревнованиях за истёкший календарный год.

В сезоне-2025/2026 Коннор стал лучшим бомбардиром лиги (138 очков) и лидером по передачам (90), а также вошёл в историю как третий самый быстрый игрок НХЛ, достигший отметки в 1200 очков.

Макдэвид трижды выигрывал «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ, шесть раз — премию «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир НХЛ), один раз — премию «Морис Ришар Трофи» (лучший бомбардир) и один раз — награду «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок плей-офф). В сезоне-2022/2023 он добился редкого достижения, взяв четыре главные награды за один сезон («Арт Росс», «Морис Ришар», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»).

НХЛ опубликовала расписание игр сезона-2026/2027

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание регулярного сезона-2026/2027, который начнётся во вторник, 29 сентября, пятью встречами. Календарь матчей, расширенный до 84 игр для каждой команды, включает в себя рекордное количество встреч регулярного сезона в НХЛ — 1344. Сезон завершится в субботу, 10 апреля.

Полное расписание регулярного сезона-2026/2027 можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее НХЛ сообщила, что в рамках вынесенных матчей в Финляндии встретятся «Каролина» и «Сиэтл Кракен». Игры пройдут 12 и 14 ноября в Хельсинки. В рамках вынесенных встреч в Германии сыграют «Оттава Сенаторз» и «Чикаго». Матчи состоятся 18 и 20 декабря в Дюссельдорфе.

В канун Нового года на стадионе Райс-Экклс Университета Юты состоится «Зимняя классика», в которой сыграют «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш». Матч всех звёзд НХЛ пройдёт 5-6 февраля на стадионе «UBS Arena» на Лонг-Айленде.