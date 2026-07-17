Старое ядро и надежда на русского снайпера. Как проходит пересборка «Рейнджерс»?

«Учитывая наше положение в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть реалистами. Мы не собираемся стоять на месте — изменения дадут нам возможность проявить смекалку и оппортунизм при переоснащении команды. Оно будет основано на наших ключевых игроках и перспективах. Мы будем ориентироваться на тех, кто отличается упорством, мастерством и скоростью, уделяя особое внимание привлечению молодёжи, выбору на драфте, что позволит нам двигаться вперёд. Возможно, это означает прощание с теми, кто на протяжении многих лет дарил нам и нашим болельщикам прекрасные моменты. Эти игроки достойно представляли «Рейнджерс» и всегда будут частью нашей семьи», — сказал генеральный менеджер «копов» Крис Друри в январе, по сути, объявив о том, что текущий виток развития зашёл в тупик.

Отрицать это было абсолютно бессмысленно, ведь ещё в позапрошлом сезоне «Рейнджерс» попали в яму в середине сезона, обменяли Трубу, Крайдера, Какко, Хитила – игроков, которые ещё недавно определяли игру – в другие команды, а после два раза пролетели мимо плей-офф. Но точка была поставлена именно после обмена Панарина зимой – этакий уход организации в тень, который читается без лишних слов.

Прошлая пересборка, которая тогда называлась привычном словом «перестройка», была не так давно – в 2018 году. Тогда «Рейнджерс» оказались примерно в такой же ситуации – все прежние ресурсы были выжаты, а подпитки снизу и извне критически не хватало.

Однако шаг назад был сделан ненадолго – «синерубашечники» тут же получили общий второй пик на драфте в 2019-м, первый – в 2020-м. По плану менеджмента Каапо Какко и Алекси Лафреньер должны были очень быстро стать новым атакующим ядром обновлённого «Нью-Йорка». А помогать им – ярко залетевший в НХЛ Адам Фокс, ставший одним из лучших атакующих защитников лиги, преемник Хенрика Лундквиста Игорь Шестёркин и Артемий Панарин, больше которого в то время зарабатывал только Коннор Макдэвид. А при наличии в составе Крайдера и Зибанеджада, которые тогда образовывали убийственную связку как в большинстве, так и в меньшинстве, ростер «Рейнджерс» становился страшным.

Игорь Шестёркин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Самое интересное то, что собран он был фактически за пару лет, если не считать Крайдера, проведшего в Нью-Йорке всю карьеру, и Зибанеджада, выменянного летом 2016-го.

Однако до кубка дотянуться «Рейнджерс» не удалось – в 2022-м и 2024-м команда остановилась в финале конференции. А потом всё затухло так же стремительно, как и расцвело.

Насколько быстро этот же путь проделают «синерубашечники» сейчас?

Вратари

Здесь на годы вперёд «Рейнджерс» обрекли себя на стабильность. Дождавшись Игоря Шестёркина, в Нью-Йорке быстро поняли, вратарь какого уровня к ним приехал. Сначала россиянина удалось подписать на хороший краткосрочный контракт, по ходу действия которого он выиграл «Везину», но затем пришлось раскошелиться, сделав Игоря самым высокооплачиваемым вратарём НХЛ.

После окончания прошлого сезона бэкап Шестёркина Джонатан Куик завершил игровую карьеру, а на его место менеджмент заполучил Йоонаса Корписало. Финн – хороший вариант для запасного вратаря, свои 15-17 матчей он спокойно заберёт.

Однако нужен ли в команде бэкап за $ 3 млн при наличии самого дорогого вратаря в НХЛ? Вопрос. Пара лишних миллионов «копам» могла бы пригодиться – места под потолком сейчас крайне мало.

Защитники

Основная надежда «Рейнджерс» в этой линии – на выход на прежний уровень Адама Фокса. Последние два сезона для американца получились сложными – сначала он утратил определяющую роль при атакующих действиях (особенно в большинстве), а затем выбыл на половину регулярки.

В лучшие годы Фокс мог брать на себя роль управляющего в первой спецбригаде большинства, и теперь, после ухода Панарина, при игре в формате «пять на четыре» шайба у Адама будет оказываться ещё чаще.

Острая зависимость от игры Фокса у «Рейнджерс» появилась ещё и из-за того, что вся трансферная компания последних двух лет была рассчитана на приобретение защитников, которые прежде всего будут надёжны на своей половине площадки. Даже немного удивительно видеть, как команда усыпана оборонцами, сконцентрированными на одной роли – двусторонних в составе нет вообще.

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Гавриков, Дурзи, Шнайдер, Петтерссон – хорошие защитники. Но их игра на другой половине площадки будет сковывать «Рейнджерс» впереди. При этом и быть абсолютно уверенным, что они будут выполнять безгрешно основные обязанности, тоже нельзя – стабилен почти в любое время из перечисленных разве что Владислав.

Нападающие

Главная ошибка нынешнего межсезонья – обмен Трочека в «Юту». Центр второго (а иногда и первого) звена «съедал» в платёжке лишь $ 5,65 млн, проводил на площадке больше 20 минут, был незаменимым в большинстве и особенно в меньшинстве, выигрывал на точке 56,9% (в прошлые сезоны и под 60%) вбрасываний. Трейд такого форварда – выстрел себе в колено.

Наверное, Друри решил, что центров в топ-6 (Миллер и Зибанеджад) ему хватает и решил избавиться от того, от кого можно было. У Джей Ти и Мики, напомню, есть в контракте пункт о полном запрете на обмен.

Джей Ти Миллер Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Именно из-за этого факта объявленная пересборка глохнет – два 33-летних форварда прошли свой пик, не выглядят неприкасаемыми игроками верхних звеньев, а также съедают на двоих $ 16,5 млн. Если Зибанеджад за кошмарный позапрошлый сезон «отмазался» в прошлом, то Миллер совершенно его провалил, став худшим игроком команды по показателю полезности – «-30».

Однако просто сидеть и ждать у моря погоды в Нью-Йорке не привыкли – нужен был хоть один громкий переход. Его участником стал Павел Дорофеев, подписавший семилетний контракт с кэпхитом $ 11 млн. Это отличная сделка, но есть одна проблема – в команде нет ассистента уровня Джека Айкела, который бы подносил снаряды российскому снайперу. Таким человеком ещё год назад мог бы стать Панарин, однако пути наших ребят на Манхэттене не пересеклись.

Так как места под потолком у «копов» нет, вся надежда – на Алекси Лафреньера, которого почти наверняка сразу объединят в одну тройку с Дорофеевым. Кстати говоря, канадец, выбранный в 2020 году под первым номером на драфте, заслуживает отдельных слов про себя. После обмена Панарина Алекси получил возможность выходить в первой спецбригаде большинства и в первой тройке. Этот отрезок получился самым ярким в карьере – выход на показатель «очко за игру» (25 очков в 25 матчах), рекордное игровое время (почти 19 минут) и положительный показатель полезности («+8»). Если этот взлёт не окажется мимолётным, «Рейнджерс» крупно повезёт.

Алекси Лафреньер Фото: Sarah Stier/Getty Images

Конечно, сохраняется в Нью-Йорке надежда и на молодёжь, которая, правда, в «Мэдисон Сквер Гарден» приживается не так часто. Гейб Перро, Адам Сикора, Ноа Лаба могут организовать третью линию наподобие той, что была у «копов» несколько лет назад. Тогда Хитил, Какко и Лафреньер смотрелись превосходно, сделав из классического топ-6 глубокий топ-9. Но, опять же, Перро уже пробовался в верхние тройки и выглядел там неплохо. Посмотрим, что придумает Майк Салливан.

Чего ждать от «Рейнджерс» в следующем сезоне?

Значимого прогресса – точно нет. Команда особо не изменилась, а высвободить хоть какую-то стоящую часть денег под потолком не получилось. Скорее всего, на дно «синерубашечники», как в минувшем сезоне, не осядут, но и для плей-офф текущего усиления как будто бы мало. Хотя с учётом слабости Столичного дивизиона всё возможно.

Наверное, выводы о мини-перестройке «Рейнджерс» можно будет сделать после следующего сезона, потому что на сезон-2027/2028 у «копов» подписаны лишь четыре нападающих – Дорофеев, Зибанеджад, Миллер и Лафреньер.