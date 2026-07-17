«Он просто безумец!» Владелец «Каролины» угодил в скандал с Кубком Стэнли

Теперь на трофее красуется семь имён семьи Тома Дандона — даже детей, часть из которых всё ещё учится в школе.

Во время затишья, изредка разбавляемого обменами, новыми контрактами и слухами о возможных сделках, в НХЛ неожиданно разразился скандал.

Причём отличился один из главных творцов долгожданной победы «Каролины» в Кубке Стэнли — её владелец Том Дандон.

Что же случилось?

На чемпионском трофее выгравировали имена не только хоккеистов, тренеров и сотрудников команды, но ещё и… всей семьи бизнесмена!

Те самые имена на трофее Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

Семь первых фамилий на Кубке — это чета Дандон. А именно — сам Том, его жена Верушка и дети: Кейден, Дэкс, Дрю, Блейк и Таган. Причём большинство из них ещё школьники, которые не имеют никакого отношения к «Каролине». Это даже смотрится дико.

Ожидаемо инцидент вызвал шквал критики в адрес владельца «Харрикейнз».

Что же говорят о Дандоне в Америке, действительно ли эта ситуация настолько скандальна и легален ли поступок бизнесмена? Давайте разбираться.

«Это выглядит нелепо!»

Критики на владельца «Каролины» на самом деле вылилось немало, причём с разных сторон.

Вот, например, что написал журналист Кен Кэмпбелл: «Когда НХЛ выпустит свой ежегодный сентиментальный рекламный ролик, показывающий, сколько мужества, отваги и упорного труда требуется для завоевания кубка, я надеюсь, что они также упомянут, что вы можете либо посвятить всю свою жизнь завоеванию кубка… либо быть ребёнком миллиардера, учеником средней школы.

Не стоит заблуждаться: «Каролина» сделала это с одобрения НХЛ. Отдел хоккейных операций, возглавляемый Колином Кэмпбеллом, должен был утвердить каждое имя, которое появится на кубке. Вот что делает всю эту ситуацию ещё хуже».

А так — коротко, но броско — высказался шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу: «То, что делает Дандон, совершенно неуважительно, и вы можете процитировать человека, чьё имя шесть раз указано на кубке».

Не остались в стороне и ведущие североамериканские журналисты. Крис Джонстон довольно жёстко написал об этом инциденте: «Первая мысль, которая приходит в голову? Эти первые две строчки — стыдоба. Я буду предельно откровенен: если вы не отдали все свои силы, чтобы заслужить это, ваше имя не должно быть выгравировано на трофее. Если вы учитесь в начальной школе в Далласе, а команда побеждает в Роли — забудьте о вашем имени на кубке».

Не менее пламенной речью разразился бывший хоккеист Райан Уитни в эфире подкаста Spittin’ Chiclets: «Семь членов семьи, один из которых, кажется, пятилетний ребёнок… Это выглядит нелепо! Это выглядело бы смехотворно, даже если бы их имена были выгравированы в самом конце. А так это выглядит ещё более нелепо. Я увидел это и просто подумал: «Боже мой, они правда это сделали? Это не шутка?»

Получается, если тут семь представителей семьи Дандон, среди которых никто, кроме Тома, не имеет абсолютно никакого отношения к Кубку Стэнли и победе «Каролины», выходит, что есть несколько человек из организации, которых просто выбросили за борт… Этот парень может быть другом нашего шоу и потрясающим участником интервью, но он, чёрт возьми, безумец! Абсолютно безумный человек. Хотя, может быть, именно благодаря этому он стал таким богатым, состоятельным, могущественным, ещё и владельцем команд в двух крупных спортивных лигах… но он безумец!»

Реакция клуба

В «Каролине» ничего толком и не сказали об этом эпизоде. В клубе заявили лишь следующее: «Мы как организация не будем это комментировать».

НХЛ также никак не отреагировала на ситуацию.

Легитимен ли поступок Дандона?

Прежде всего давайте разберёмся с правилами.

Каждой команде, выигравшей Кубок Стэнли, при наличии свободного места разрешается выгравировать на трофее максимум 55 имён. Обычно это игроки, тренеры, сотрудники и члены руководства, владелец. Клуб в основном сам решает, чьи имена наносить на кубок.

«Каролина» выгравировала 53 имени. Это нормально — в последний раз все 55 слотов заполнялись 28 лет назад. В сезоне-1997/1998 – «Детройтом».

Получается, на Кубок Стэнли можно нанести имя любого человека? Не совсем. Есть определённые требования, которые необходимо соблюдать.

Так, имя игрока должно автоматически попасть на трофей, если он провёл не менее 41 матча за команду в регулярном чемпионате или хотя бы один матч в финале плей-офф. А с 1994 года клуб может подать ходатайство комиссионеру НХЛ с просьбой позволить нанести на Кубок Стэнли имена хоккеистов, если те по уважительным причинам не сумели принять участие в достаточном количестве игр.

Кроме того, имена людей из руководства определяются клубом. Но, как отмечает The Athletic со ссылкой на представителя Зала хоккейной славы, утверждением списка имён на Кубке Стэнли занимается отдел хоккейных операций в офисе НХЛ в Торонто.

«Каролина» с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Двое остались за бортом

Суммарно на трофей в этом году попали 24 хоккеиста и 29 человек, которые не являются игроками: руководство, тренеры, врачи, менеджеры по экипировке, сотрудники по связям со СМИ. В целом это нормальное распределение. Для сравнения: в сезоне-2024/2025, когда чемпионом стала «Флорида», на Кубке Стэнли выгравировали имена 28 неигроков. Несмотря на присутствие семи человек из семьи Дандон на трофее, «Каролина» выиграла место за счёт не самой крупной группы владельцев и руководства.

Тем не менее несколько человек всё же остались за бортом.

Так, «Каролина», судя по всему, не стала обращаться в НХЛ с просьбой нанести на кубок имя защитника Йоэля Нюстрёма. 24-летний швед провёл в регулярном чемпионате 38 матчей — на три меньше, чем необходимо. В то же время «ураганы», видимо, писали в лигу прошение по поводу Николя Делорье. Канадский нападающий в марте был обменян в «Каролину» из «Филадельфии» и суммарно отыграл 31 матч в регулярке. Что примечательно — за «ураганов» у него накопилось всего семь встреч, плюс одна в плей-офф, однако на трофее его имя есть.

За бортом также остался менеджер по экипировке Боб Горман. Его имя не особо известно даже в Америке, но этот человек посвятил всю свою жизнь франшизе. Он присоединился к команде аж 50 (!!!) лет назад — в 1976 году. Тогда клуб ещё носил название «Нью-Инглэнд Уэйлерз». Через три года команда получила новое имя — «Хартфорд Уэйлерз», ещё через два года, в 1981-м, Горман покинул клуб, но вернулся в 1993-м — и с тех пор неизменно работает в организации. Однако, несмотря на такие заслуги, его имя на трофее выгравировано не было.

Наносить имена членов семьи владельца на кубок — это нормально?

Хоть поступок Дандона и вызвал резонанс, но эта ситуация не нова для НХЛ.

Например, в 2024 и 2025 годах на кубок попадали имена членов семьи владельца «Флориды» Винсента Виолы — жены Терезы и детей. Тем не менее в «Пантерз» поступили умнее — все числились в организации на должностях. Так что технически всё было по закону, пусть и тоже не очень красиво.

«Детройт» выгравировал на кубке фамилии девять членов семьи владельца клуба Майка Илича четыре раза — после побед в 1997, 1998, 2002 и 2008 годах, но тут также важный нюанс: каждый из них был либо совладельцем, либо вице-президентом команды.

Хоккеисты «Детройта» с Кубком Стэнли Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

В этом плане ситуация Дандона выглядит куда более серьёзной — все пятеро его детей находятся в студенческом возрасте или младше, никто из них не занимает должностей в «Харрикейнз». Конечно, возраст младшего ребёнка Тома неизвестен, но, вероятнее всего, именно он теперь будет самым юным человеком, чьё имя было выгравировано на Кубке Стэнли. Ранее этот рекорд принадлежал Керри Дэю, которому было 11 лет. Впрочем, он-то своей команде помогал, как мог — был талисманом «Торонто» в сезоне-1944/1945.

Пожалуй, самой похожей историей можно считать ситуацию с Бэзилом Поклингтоном — отцом бывшего владельца «Эдмонтона» Питера Поклингтона, чьё имя было нанесено на Кубок Стэнли в 1984 году, несмотря на то что он не занимал никакой должности в «Ойлерз». Тем не менее НХЛ не устроил этот вариант, и лига вынудила вычеркнуть Бэзила с трофея — теперь на месте его имени стоит 16 крестиков. А сам Питер Поклингтон объяснял, что имя его отца попало на кубок из-за недоразумения с гравёром.

Конечно, семью Дандон уже не вычеркнут с трофея, однако эта ситуация, возможно, станет поводом для НХЛ немного пересмотреть свои правила.