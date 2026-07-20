Барабанова завалили деньгами, Яшкин стал «драконом». Свежая таблица трансферов КХЛ

Полтора месяца назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей обновлённой таблице трансферов, изучая, что изменилось в КХЛ с момента выхода предыдущего материала. Отметим, что команды в таблице расположены в алфавитном порядке.

Минское «Динамо» лишь несколько дней назад официально определилось с кандидатурой нового главного тренера. В конце прошлой недели белорусский клуб возглавил Сергей Брылин. По всей видимости, теперь «зубры» наконец приступят к полноценной трансферной деятельности. Пока же минчане ограничились возвращением в столицу Беларуси Криса Тирни и местным защитником Дмитрием Кузьминым, а также выменянным из ЦСКА Реттом Гарднером.

В свою очередь, их московские одноклубники проводят одну из самых активных трансферных кампаний за последние годы. В середине июля московское «Динамо» объявило имена двух новых игроков команды. Состав бело-голубых официально пополнили защитник Артём Блажиевский и нападающий Никита Тертышный. 28-летний форвард стал девятым новичком столичного клуба с начала межсезонья. В ближайшее время динамовцы также должны достичь договорённости о возвращении в Россию нападающего Ивана Рябкина.

«Шанхайские Драконы» совершили один из самых громких трансферов лета, подписав контракт с Дмитрием Яшкиным. Также выделяется подписание чешского форварда Мартина Фрка и возвращение в КХЛ канадского центрфорварда Ника Петана, в прошлом выступавшего за «Ак Барс». Вратарскую линию «драконов» усилил российский голкипер Павел Хомченко, покинувший «Сочи». Другими новичками китайского клуба стали Ник Чичек, Дживани Смит и Артём Чернов.

«Лада» провернула несколько обменов и заключила целый ряд пробных контрактов. Новичками тольяттинцев стали голкипер Андрей Мишуров и нападающий Иван Зинченко. Из Северной Америки в Тольятти приехали защитник Мэйсон Миллман и форвард Бен Кинг. Просмотр в клубе пройдут защитник Максим Березин, а также нападающие Михаил Беляев, Кирилл Максимов и Игорь Швырёв. Новый контракт с «Ладой» подписал один из лидеров команды Райли Савчук.

«Локомотив» на данный момент ограничился одним значимым приобретением. Новичком двукратного обладателя Кубка Гагарина стал экс-форвард «Авангарда» Джованни Фьоре. Покинули Ярославль Павел Красковский и Степан Никулин.

«Северсталь» обменяла в СКА нападающего Даниила Аймурзина, а также выменяла из «Автомобилиста» форварда Семёна Кизимова. На правах аренды из уральского клуба в Череповец переехал нападающий Никита Артамонов. На полноценной основе продолжит выступать за команду Андрея Козырева нападающий Кирилл Танков, права на которого ранее принадлежали «Авангарду».

Помимо совершения сделки с «Северсталью», питерские армейцы также провели обмен с «Трактором», в результате которого в СКА вернулся нападающий Василий Глотов. Из Северной Америки был возвращён выступавший в системе «Колорадо Эвеланш» российский форвард Захар Бардаков. Новичком армейцев стал шведский нападающий Линус Вайссбак, который моментально угодил под настоящий шквал критики и угроз на своей родине.

«Сочи» подписал соглашение с защитником Виктором Балдаевым. «Спартак» объявил о расторжении контракта с Иваном Морозовым и заключил соглашение с вратарём Максимом Павленко. Новые контракты со столичным клубом подписали Демид Мансуров, Андрей Миронов, Егор Варюшкин и Игнат Коротких. Ключевым новичком красно-белых стал голкипер Иван Федотов, вернувшийся в КХЛ из Северной Америки.

«Торпедо» заключило контракт с американским защитником Скутером Брики. ЦСКА оформил трёхлетний контракт с защитником Егором Замулой и совершил обмен с «Авангардом». В Москву переехал нападающий Максим Склокин, а омский клуб приобрёл права на вратаря Ивана Просветова.

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты «Динамо» Минск н. Тирни («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Гарднер (ЦСКА, обмен), з. Кузьмин («Чикаго», НХЛ) н. Пинчук («Нэшвилл», НХЛ), н. Мороз, н. Бориков (оба — «Юта», НХЛ), з. Хэмилтон (ЦСКА), з. Диц («Сибирь»), з. Хенкель («Динамо» М), н. Воронин (ХК «Сочи»), н. Шипачёв («Салават Юлаев») з. Мелош, з. Смит, н. Энас, н. Лимож, н. Пышкайло, н. Михалёв «Динамо» Москва з. Хенкель («Динамо» Мн), н. Летунов («Торпедо»), н. Шафигуллин («Нефтехимик», обмен), н. Меркли («Шанхайские Драконы»), н. Коростелёв («Спартак», обмен), н. Никонов («Трактор», обмен), з. Зборовский («Автомобилист»), з. Блажиевский («Авангард»), н. Тертышный («Адмирал»), н. Рябкин («Каролина», НХЛ, аренда) з. Адамчук («Авангард»), з. Готовец (завершение карьеры), з. Классон, н. Артемьев («Нефтехимик», обмен), н. Кудрявцев («Лада»), н. Зинченко («Лада», обмен), н. Ильенко («Авангард»), н. Прохоров («Айлендерс», НХЛ), н. Галимов, н. Чернов («Шанхайские Драконы»), н. Угольников, н. Комтуа («Спартак», обмен), н. Михеев, н. Мамин (оба — «Автомобилист»), н. Пакетт («Авангард»), н. Дер-Аргучинцев («Торонто», АХЛ) в. Моторыгин, в. Подсуха, з. Шараканов, з. Паталаха, н. Давыдов, н. Бондарь, н. Гусев «Шанхайские Драконы» в. Хомченко (ХК «Сочи»), з. Бойков, з. Науменков (оба — «Торпедо»), з. Оттенбрайт, з. Чичек, н. Фрк (все — «Калгари», АХЛ), н. Котляревский («Авангард», обмен), н. Мюррей («Нюрнберг», Германия), н. Петан («Амбри-Пиотта», Швейцария), н. Смит («Каролина», НХЛ), н. Чен (Йельский университет, NCAA), н. Чернов («Динамо» М), н. Яшкин («Ак Барс») в. Кареев, в. Шикин (АКМ, ВХЛ), в. Тихомиров, з. Бишофф, з. Брынцев («Спартак»), з. Кленденинг, з. Харпур, з. Калинюк, з. Леонтьев, з. Сомерби (оба — «Лада»), з. Райлли («Спартак»), з. Валенцов, н. Бурмистров, н. Джозефс, н. Каблуков, н. Лабанк, н. Меркли («Динамо» М), н. Куинни, н. С. Фу (оба — ХК «Сочи») н. Рассказов, н. Рендулич, н. Сюсиз, н. Вагнер в. Рыбар, з. Гроло, н. Акользин, н. Попугаев, н. Саттер, н. Кузнецов «Лада» в. Овчарик (ЦСК ВВС, ВХЛ, обмен), в. Подскребалин («Металлург» Нк, обмен), в. Мишуров («Авангард», обмен), з. Березин («Металлург» Нк, ВХЛ, пробный), з. Вафин (ЦСК ВВС, ВХЛ, пробный), з. Леонтьев, з. Сомерби (оба — «Шанхайские Драконы»), з. Волков (ХК «Сочи»), з. Миллман («Бейкерсфилд», АХЛ), з. Таймазов («Ак Барс», обмен), н. Беляев («Югра», ВХЛ, пробный), н. Кудрявцев («Динамо» М), н. Зинченко («Динамо» М, обмен), н. Кинг («Цинциннати», ECHL), н. Рожков («Торпедо», обмен), н. Максимов («Кицбюэль», Австрия, пробный), н. Рыжов («Зауралье», ВХЛ, пробный), н. Шакиров («Нефтяник», ВХЛ), н. Швырёв (ХК «Сочи», пробный) в. Бочаров, з. Уильямс (оба — «Сочи»), в. Трушков («Амур»), в. Устименко, з. Бокун, з. Ганабин («Металлург»), з. Коттон (ЦСКА, обмен), з. Сёмин (СКА), з. Калимуллин (ХК «Сочи», обмен), н. Тянулин («Нефтехимик»), н. А. Кузнецов («Автомобилист», обмен), н. Уткин («Металлург», Нк, ВХЛ, обмен), н. Ожгихин, н. Обидин, н. Граовац, н. Юрчо з. Макаров, з. Морозов, н. Алтыбармакян, н. Гоголев, н. Грошев, н. Кугрышев, н. Романов, н. Савчук, н. Сетдиков, н. Червоненко «Локомотив» н. Мальцев («Адмирал», из аренды), н. Фьоре («Авангард») з. Гернат, з. Кожевников («Северсталь», обмен), н. Волков («Адмирал», в аренду), н. Лихачёв («Амур», обмен), н. Никулин («Сибирь»), н. Паник, н. Фрейз, н. Ябелов («Молот», ВХЛ) з. Мисюль, н. Берёзкин, н. Дудоров «Северсталь» з. М. Гусев, н. Граф (оба — СКА, обмен), з. Кожевников («Локомотив», обмен), н. Артамонов («Автомобилист», аренда), н. Кизимов («Автомобилист», обмен), н. Танков («Авангард», обмен), н. Ян («Салават Юлаев») з. Ващенко («Адмирал»), з. Камалов («Торпедо»), н. Ильин («Питтсбург», НХЛ), н. Чебыкин (СКА), н. Аймурзин (СКА, обмен), н. Жабреев («Ижсталь», ВХЛ) в. Королёв, в. Скотников, з. Грегуар, з. Фомин, н. Абросимов, н. Веряев, н. Иванцов, н. Казулаев, н. Квочко, н. Лишка, н. Окунев, н. Подшивалов, н. Рейнгардт, н. Садовин СКА з. Варлаков, н. Атанасов (оба — «Торпедо», обмен), з. Маклюков («Металлург», обмен), з. Сёмин («Лада»), н. Чебыкин («Северсталь»), н. Аймурзин («Северсталь», обмен), н. Глотов («Трактор», обмен), н. Бардаков («Колорадо», НХЛ), н. Вайссбак («Фрёлунда», Швеция) в. Заврагин, з. Зеленов (оба — «Металлург», обмен), в. Мойсевич («Вегас», НХЛ), з. Выдренков («Трактор», обмен), з. Коледов, з. Филлипс, з. М. Гусев, н. Граф (оба — «Северсталь», обмен), н. Воробьёв («Торпедо»), н. Гурзанов, н. Лайпсик, н. Ларионов, н. Поляков («Торпедо», обмен), н. Хайруллин (ЦСКА) з. Педан, н. Дишковский, н. Уилсон «Сочи» в. Бочаров, з. Уильямс (оба — «Лада»), в. Шаймарданов, н. Слепец (оба — «Амур», обмен), з. Ахияров («Сибирь», обмен), з. Беляков («Спартак», обмен), з. Грэм («Нитра», Словакия), з. Балдаев («Амур»), з. Калимуллин («Лада», обмен), н. Воронин («Динамо» Мн), н. Гиздатуллин («Амур») н. С. Фу, н. Куинни (оба — «Шанхайские Драконы»), н. Гуслистов («Металлург» Нк, ВХЛ) в. Самсонов («Металлург», права), в. Третьяк (завершение карьеры), в. Хомченко («Шанхайские Драконы»), з. Волков («Лада»), з. Мачулин («Амур», обмен), з. Хёфенмайер («Аугсбург», Германия), н. Аврамов («Спартак», обмен), н. Попов («Сибирь», обмен), н. Сероух («Торпедо»), н. Боден, н. Биттен, н. Бикмуллин, н. Уткин («Лада», обмен), н. Швырёв («Лада», пробный) в. Щетилин, з. Ли, з. Николаев, з. И. Сушко, н. Гуськов, н. Кагарлицкий, н. Венгрыжановский «Спартак» в. Павленко («Уилкс-Бэрре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ), в. Федотов («Коламбус», НХЛ), з. Брынцев, з. Райлли (оба — «Шанхайские Драконы»), н. Аврамов («Сочи», обмен), н. Муиссу («Нефтехимик», обмен), н. Гальченюк, н. Свечников (оба — «Амур»), н. Комтуа («Динамо» М, обмен) в. Георгиев (расторжение контракта), в. Егоров, з. Беляков («Сочи», обмен), н. Коростелёв («Динамо» М, обмен), н. Храпов, н. Лукин, н. Кровяков (все — «Амур», обмен), н. Морозов (расторжение контракта) з. Бычков, з. Вишневский, з. Кин, з. Миронов, з. Соболев, з. Ярош, н. Буруянов, н. Варюшкин, н. Гутик, н. Коротких, н. Мансуров, н. Пивчулин, н. Рубцов, н. Соловьёв «Торпедо» з. Бреус («Барыс», из аренды), з. Брики («Уилкс-Бэрре/Скрэнтон Пингвинз», АХЛ), з. Дрягилев («Торпедо-Горький», ВХЛ), з. Камалов («Северсталь»), н. Веккионе («Барыс»), н. Воробьёв (СКА), н. Голоднюк («Норильск», ВХЛ, пробный), н. Красковский («Локомотив»), н. Поляков (СКА, обмен), н. Сероух («Сочи»), н. М. Уткин («Торпедо-Горький», ВХЛ) в. Зинаддин («Автомобилист», обмен), з. Александров, з. Бойков, з. Науменков (оба — «Шанхайские Драконы»), з. Сальников («Автомобилист», обмен), з. Силаев («Нью-Джерси», НХЛ), з. Варлаков, н. Атанасов (оба — СКА, обмен), н. Авершин, н. Артамонов («Автомобилист», обмен), н. Летунов («Динамо» М), н. Принс, н. Рожков («Лада», обмен), н. Шевченко (СКА-ВМФ, обмен) в. Костин, з. Нарделла, з. Пелевин, н. Белевич, н. Гараев, н. Гончарук, н. Мисников, н. Муханов, н. Свищёв, н. Ткачёв, н. Фирстов, н. Шавин ЦСКА з. Грушников («Калгари», АХЛ, пробный), з. Замула («Коламбус», НХЛ), з. Коттон («Лада», обмен), з. Хэмилтон («Динамо» Мн), н. Барак («Металлург»), н. Хайруллин (СКА), н. Склокин («Авангард») з. Брютов (»Звезда», ВХЛ), з. Провольнев («Металлург»), з. Шуравин («Флорида», НХЛ), з. Эберт, н. Абрамов («Амур», обмен), н. Гарднер («Динамо», Мн, обмен), н. Калинин, н. Лазутин («Сибирь», обмен), н. Моисеев, н. Паутов («Филадельфия», НХЛ) в. Самонов, з. Нестеров, з. Охотюк, з. Патрихаев, н. Бучельников, н. Гурьянов, н. Зернов н. Костин, н. Чуркин

В Восточной конференции тоже произошло много интересного.

«Авангард» продолжает проявлять проявлять активность, выменяв у ЦСКА права на вратаря Ивана Просветова и подписав с Иваном контракт на ближайший сезон. Прошлый чемпионат голкипер отыграл в Северной Америке. Помимо денежной компенсации, «ястребам» пришлось отдать армейцам молодого форварда Склокина.

В свою очередь, в «Автомобилисте» наконец-то объявили о продлении контракта с защитником Юдиным, а также о заключении соглашения с форвардом Александром Барабановым, получившим, как говорят, по 100 млн рублей за сезон. Александр станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ.

Состав «Адмирала» пока не впечатляет: складывается впечатление, что в плей-офф «моряков» с таким подбором хоккеистов мы не увидим. Есть проблемы и у «Ак Барса»: подписан только Алексей Бывальцев, а ушли уже и Барабанов, и Тодд, и Яшкин, и Карпухин, и Фальковский, и Сафонов. Серьёзные потери.

Молодой генеральный менеджер Никита Точицкий строит интересную команду в Хабаровске. Комплектование у «Амура» уж точно посерьёзнее, чем у соседей из Владивостока. Посмотрим, что покажет «Барыс», где ставка снова делается на легионеров, а ветеран Роман Старченко завершил карьеру.

Привычно крепкий состав собирается у Игоря Гришина в «Нефтехимике». По-прежнему ждём, где окажется Евгений Кузнецов, который продолжает ярко себя проявлять в медийных проектах и юмористических шоу, но ведь с хоккеем Кузя ещё не закончил.

Прилично обновился «Металлург», но Андрей Разин умеет работать с молодёжью и подбирать себе грамотный состав. «Сибирь» в новом сезоне должна выступить достойно: состав у новосибирцев неплохой. Особенно интересно будет понаблюдать за нападающими Коршковым и Никулиным.

«Трактор» под руководством американского специалиста Скотта Гордона постарается не ударить в грязь лицом, ведь перестройка в Челябинске очень приличная. Ещё и серьёзная травма нападающего Виталия Кравцова может сыграть с челябинцами злую шутку.