Кузнецов сделал мощное признание, Яшкин официально стал «драконом». Итоги дня в хоккее

Сын Клода Лемье в день рождения покойного отца обратился к СМИ, а минское «Динамо» назначило главного тренера.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 17 июля.

Кузнецов — о СКА на Дальнем Востоке: люди покупали билеты, чтобы посмотреть на говно

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Кузнецов заявил, что люди на Дальнем Востоке остаются обделёнными вниманием.

«На Дальнем Востоке людям не хватает немножко теплоты и внимания спортсменов.

Приехали первый раз со СКА туда в Хабаровск и во Владивосток. Люди там за 30 тысяч покупали билеты, чтобы просто прийти посмотреть на это говно, которое мы играли. Ну, своими словами будем называть. Мне одна девочка подарила игрушку, помню, она у меня в раздевалке всё ещё есть. Мы с ней разговаривали, она говорит: «Блин, для меня такое счастье просто вас увидеть».

Молодой ты не понимаешь этого. Она потом стояла там, на трибуне. Блин, сейчас заплачу. Она стояла, смотрела всю игру. Я ей клюшку потом подарил. Ты понимаешь, что для людей там просто увидеть нас — это событие. И отдать 60 тысяч за два билета — это космические деньги. Для России это очень большие деньги. Мне кажется, что вот та область нашей страны немножко обделённой остаётся», — заявил Кузнецов на YouTube-канале FONBET.

«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с Дмитрием Яшкиным

«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Ранее 33-летний форвард выступал за «Ак Барс». В минувшем регулярном чемпионате он провёл 59 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «+11». В прошедшем плей-офф на счету Дмитрия 20 игр и 10 (7+3) очков. Всего в КХЛ он сыграл 414 встреч и набрал 339 (207+132) очков.

В Национальной хоккейной лиге Яшкин провёл 329 игр за «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс», забил 29 голов и сделал 45 передач.

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Брылин стал главным тренером минского «Динамо»

Сергей Брылин назначен на должность главного тренера минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на три сезона.

Тренерскую карьеру Брылин начинал в качестве консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси Дэвилз», отвечая за развитие молодых игроков. С 2012 по 2022 год он был помощником главных тренеров в клубах системы «дьяволов» в АХЛ. С 2022-го по 2026-й входил в тренерский штаб основной команды. В общей сложности специалист отработал в системе «Дэвилз» 14 лет.

В качестве игрока Брылин отыграл 13 сезонов в НХЛ и выиграл три Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси» (1995, 2000 и 2003). В КХЛ выступал за СКА и новокузнецкий «Металлург».

Сын Клода Лемье в день рождения покойного отца обратился к СМИ

Брендан Лемье, сын экс-игрока НХЛ Клода Лемье, в день рождения своего покойного отца обратился к СМИ и попросил о приватности. Напомним, Клод ушёл из жизни 28 мая в возрасте 60 лет. Сообщалось, что бывший хоккеист покончил жизнь самоубийством.

«Сегодня день рождения моего отца Клода Лемье. Несколько средств массовой информации опубликовали статьи, наполненные интимными подробностями о той ночи, когда он скончался. Некоторые из них точны, многие полностью сфабрикованы. Такова печальная реальность современного медиаландшафта: клики и вовлечённость ставятся во главу угла, выше правды, уважения и элементарной человеческой порядочности.

Хоккейное сообщество, однако, другое. У нас есть стержень. Мы превыше всего ценим верность, уважение и семью, сами выбираем, за кого болеть.

Я со всем уважением прошу хоккейное сообщество воздержаться от обсуждения этих спекулятивных историй и дать нашей семье возможность с достоинством оплакать моего недавно скончавшегося отца наедине. Со временем мы с семьёй подробнее расскажем, что произошло, в надежде, что это поможет другим, кто испытывает трудности.

А пока, пожалуйста, почитайте наследие Клода, прославляя жизнь, которую он прожил. Яростного соперника, четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли, преданного отца и деда, а также человека, который оставил неизгладимый след в нашей игре и во многих из нас. Спасибо», — написал Брендан Лемье на своей странице в социальной сети Х.

В систему «Питтсбурга» вошла «Флорида Эверблейдс» из ECHL

«Флорида Эверблейдс» из ECHL вошла в систему «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба «пингвинов». Президент по хоккейным операциям и генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что «Эверблейдс» будут фарм-клубом команды в ECHL.

В минувшем сезоне «Флорида» стала чемпионом ECHL в четвёртый раз за пять лет. 16 июля «Пингвинз» объявили о прекращении долгосрочного соглашения о сотрудничестве с командой ECHL «Уилинг Нейлерс».

Напомним, 24 июня Совет управляющих НХЛ единогласно одобрил продажу «Питтсбурга» группе Hoffmann Family of Companies. «Флорида» также входит в структуру данной компании.

Форвард Никита Пышкайло подписал новый контракт с минским «Динамо»

Нападающий Никита Пышкайло подписал новый двусторонний контракт на год с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Воспитанник «Динамо-Джуниверс» в минувшем сезоне провёл 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. Пышкайло выступает за «зубров» уже пять сезонов. За это время он сыграл в КХЛ 229 встреч и записал на свой счёт 43 (19+24) результативных балла.