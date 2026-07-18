Российская легенда НХЛ возглавил минское «Динамо». Продолжат ли прогрессировать белорусы?

Накануне в Континентальной хоккейной лиге разрешилась последняя тренерская интрига нынешнего межсезонья. За две недели до начала предсезонных сборов минское «Динамо» официально представило Сергея Брылина в качестве нового главного тренера. В этой должности российский специалист сменил Дмитрия Квартальнова, который не договорился с «зубрами» о продлении контракта и вернулся на аналогичный пост в «Локомотив». Контракт с Брылиным был подписан на три года, параллельно он также будет возглавлять сборную Беларуси.

«Сроки контракта устраивали и меня, это было пожелание клуба. Это даёт и мне уверенность, команда работает на перспективу, одна из основных задач — развивать молодых белорусских ребят в команде, в том числе и готовить их для сборной», — приводит слова Брылина ТАСС.

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52-летний Брылин в бытность своей игровой карьеры никогда не был особо результативен. Зато Сергей был незаменимым игроком нижних звеньев, благодаря чему построил поистине выдающуюся карьеру за океаном. За оборонительные качества нападающего очень ценил генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Лу Ламорелло, работавший в клубе с 1986 по 2015 год. Брылин продолжает оставаться всего лишь одним из четырёх российских хоккеистов, сумевших выиграть три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). В этом ряду Сергей стоит с такими легендарными соотечественниками, как Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров и Евгений Малкин. Интересно, что в новом сезоне Брылин и Ларионов будут возглавлять клубы из одной конференции КХЛ.

После завершения игровой карьеры в 2012 году Сергей сразу же получил должность в фарм-клубе «Нью-Джерси Дэвилз». Именно в этой американской организации прошли лучшие годы карьеры Брылина-хоккеиста. В системе «дьяволов» Брылин отработал 14 лет уже и после перехода на тренерскую роль. Свой первый сезон Сергей провёл консультантом в фарм-клубе, занимаясь преимущественно развитием молодых хоккеистов, а уже в следующем году он стал ассистентом главного тренера в команде АХЛ. Через некоторое время он получил аналогичную должность уже в главной команде системы «Дэвилз». Последние несколько лет Брылин входил в штаб «Нью-Джерси», работая непосредственно на тренерской лавке.

Сергей Брылин (в центре) Фото: Noah K. Murray/AP Photo/ТАСС

Брылина и раньше звали в КХЛ, однако по очевидным причинам он не видел оснований решаться на подобный шаг. Всё изменилось в это межсезонье, когда после провального выступления в прошлом сезоне в системе «Дэвилз» произошли значительные изменения, и российскому тренеру не нашлось места в обновлённом штабе «Нью-Джерси». При этом Брылину всё равно сохранили место в системе американского клуба, но в новой роли он не видел прежних возможностей.

В свою очередь, после расставания с Квартальновым в руководстве минского «Динамо» не скрывали, что на освободившийся пост они ищут североамериканского специалиста. Сообщалось, что в белорусском клубе выходили на переговоры с Домиником Дюшармом и Джоном Груденом, однако те приняли решение остаться за океаном — соответственно в системах «Вегас Голден Найтс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Среди российских специалистов применительно к Минску долгое время фигурировала кандидатура Ильи Воробьёва, но в результате в «Динамо» приняли решение пойти на компромиссный шаг. После срыва переговоров со всеми североамериканцами белорусы обратились к Брылину, который является российским тренером, но при этом обладает богатым опытом за океаном.

«Понял, что стоит что-то менять, когда меня перевели в «Нью-Джерси» на другую должность. Не то что бы я понял, что на меня не рассчитывают, просто не хотел терять время, ждать каких-то изменений. И тот факт, что у меня остался один год контракта с клубом, давал мне, с одной стороны, время подумать, а с другой — у меня не было никаких гарантий, что будет по окончании следующего сезона.

Когда поступило предложение из минского «Динамо», уже начал серьёзно обдумывать этот вариант. Были ещё другие клубы, которые интересовались, но предложение «Динамо» заинтересовало меня больше всего. Мне понравилось, что в клубе были очень заинтересованы во мне и предложили то, что я хотел. Отличная организация, хороший город. Команда провела хороший регулярный сезон, было много плюсов», — приводит слова Брылина ТАСС.

Сергей Брылин (слева) Фото: Andrew Mordzynski/Getty Images

Следующий сезон станет для Брылина дебютным в качестве главного тренера. Времени на раскачку он получает мало. Очевидно, что минский клуб как минимум хочет сохранить свои позиции. То есть оставаться топ-командой в Западной конференции и претендовать на исторический выход в полуфинал Кубка Гагарина. После двух подряд выходов в четвертьфинал плей-офф КХЛ таким должен быть следующий шаг в развитии организации.

Однако в межсезонье белорусы понесли серьёзные потери. И если найти новых иностранных хоккеистов для «Динамо» выглядит вполне реалистичной задачей при учёте хороших финансовых возможностей и отличной локации, заменить отправившихся в Америку Виталия Пинчука, Вадима Мороза и Егора Борикова будет непросто, а от Брылина, помимо решения турнирных задач, также будет требоваться и планомерное развитие белорусских хоккеистов.

Появление Брылина следует оценивать не только через призму его пользы для «Динамо». Свежей крови в тренерском сообществе КХЛ явно не хватает, поэтому к назначению нового специалиста в лиге стоит отнестись с оптимизмом. Будет крайне интересно посмотреть, как легендарный в прошлом игрок сумеет реализовать свой накопленный североамериканский опыт в работе главным тренером.