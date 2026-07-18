«Шанхайские Драконы» подписали канадца, Старченко стал тренером. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 18 июля.

Менеджер по экипировке сборной США и «Флориды» арестован и обвиняется в домашнем насилии

Менеджер по экипировке «Флориды Пантерз» Таддеус Ричардс был арестован в пятницу, 17 июля, в Корал-Спрингс, штат Флорида, и отстранён командой от работы на неопределённый срок. Об этом сообщает USA Today.

Ричардсу предъявлены обвинения в нанесении побоев, домашнем насилии и несанкционированном использовании службы 911. Сейчас он содержится в тюрьме округа Бровард в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

Ричардс являлся менеджером по экипировке в Федерации хоккея США. Он работал в составе мужской сборной США, взявшей золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года. Он также работал с командой на Турнире четырёх наций.

Брылин рассказал, соскучился ли он по России

Новый главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин заявил, что проблем с адаптацией после возвращения из США у него не будет.

— Вы соскучились по жизни по другую сторону океана — в России, в Беларуси?

— Конечно. Я играл в КХЛ как хоккеист, и понятное дело, что я русский человек и для меня возвращение не будет сложным испытанием. Поэтому жду, когда начнётся тренировочный лагерь с волнением, но также с энтузиазмом. Будет интересно работать с новыми ребятами, с новой командой, в новой организации. Так что это будет такое очень интересное время в моей жизни, — цитирует Брылина «РБ Спорт».

«Шанхайские Драконы» заключили контракт с защитником Тёрнером Оттенбрайтом

«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с канадским защитником Тёрнером Оттенбрайтом, сообщает пресс-служба китайского клуба.

В сезоне-2023/2024 Оттенбрайт выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар», сыграл 64 матча, забросил одну шайбу и отметился семью передачами. Провёл 110 силовых приёмов, заблокировал 103 броска. Семь лет выступал в АХЛ за различные клубы, в которых сыграл 294 встречи и набрал 57 (15+42) очков. Сезон-2025/2026 провёл в «Калгари Рэнглерс» (АХЛ), набрал 13 (3+10) очков в 57 матчах.

«Крупный защитник оборонительного плана, адаптированный к лиге, умело действует у своих ворот и любит играть в тело. В сезоне-2023/2024 был лучшим в команде по силовым приёмам и блокированным броскам, причём по силовым вошёл в топ-10 защитников регулярного чемпионата КХЛ. Хорошо двигает шайбу, может отдать передачу, а главное – всегда играет на команду, готов постоять за партнёров, обладает неуступчивым характером и борется до конца», — заявил генеральный менеджер «Шанхая» Евгений Артюхин.

Дамир Шарипзянов будет тренером в команде Артемия Панарина на Матче года

Рекордсмен КХЛ по количеству очков среди защитников за сезон Дамир Шарипзянов будет тренером в команде Артемия Панарина на Матче года. Как сообщает пресс-служба мероприятия, капитан «Авангарда» станет отвечать за оборону.

Напомним, Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда защитника «Юты» Михаила Сергачёва сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.

Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада» после завершения игровой карьеры

Бывший нападающий Роман Старченко вошёл в тренерский штаб «Номада», сообщает пресс-служба «Барыса». Ранее стало известно, что Роман принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 40 лет.

Старченко выступал в составе «Барыса» 17 сезонов, ему принадлежит рекорд КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). За 871 игру Роман забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В составе сборной Казахстана он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых – в элитном дивизионе.

«Лада» подписала просмотровые контракты с Березиным и Максимовым

Защитник Максим Березин и нападающий Кирилл Максимов подписали просмотровые контракты с «Ладой». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Минувший сезон 35-летний Березин провёл в новокузнецком «Металлурге», вместе с которым дошёл до полуфинала Кубка России. За 48 матчей в ВХЛ Максим забросил три шайбы и сделал семь голевых передач. За «Ладу» защитник отыграл два сезона, провёл 138 встреч и набрал 32 (7+25) очка. Всего на счету Березина 775 игр в КХЛ, 48 голов и 101 ассист при показателе полезности «+14».

27-летний Максимов начинал заниматься хоккеем в детской школе ЦСКА, а сезон-2015/2016 провёл в OHL. В первый год в Канаде Кирилл забросил шесть шайб и отдал 21 передачу. Дебютировал в КХЛ форвард в 2020 году за ЦСКА. Всего в КХЛ он сыграл 62 матча, забил два гола и сделал семь ассистов.

«Спартак» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Игнатом Коротких

«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Игнатом Коротких на два года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Желаем нашему форварду отличной игры и много побед в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении клуба. В прошлом сезоне 24-летний хоккеист пополнил систему «Спартака» в результате обмена с хабаровским «Амуром», после чего провёл четыре игры за красно-белых в КХЛ и 35 матчей за воскресенский «Химик» в ВХЛ, набрав 20 (8+12) очков и став финалистом Кубка чемпиона России.

Всего на счету Игната 146 встреч в Континентальной хоккейной лиге, 19 заброшенных шайб и 32 результативные передачи.