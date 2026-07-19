В Америке подробно рассказали, как на самом деле проходили переговоры Великой восьмёрки со «столичными».

«Заслужил право уйти так, как хочет». Инсайд из США — о контракте Овечкина с «Вашингтоном»

Александр Овечкин с середины апреля, как только закончился сезон-2025/2026, томил болельщиков ожиданием, не давая чёткого ответа о своём будущем. У 40-летнего нападающего истекал контракт, и он прямо говорил лишь одно: нужно время, чтобы обдумать следующий шаг.

То же самое Великая восьмёрка говорил руководству «Вашингтона», которому также пришлось ждать решения своего капитана.

Овечкин даже вышел на рынок свободных агентов — впервые в карьере!

Однако в конце концов Александр решился — заключил со «столичными» однолетний контракт. Он останется в НХЛ ещё на год. Как минимум.

И только сейчас, спустя некоторое время после оглашения новости о новом контракте Ови, стали появляться инсайды и комментарии о том, как на самом деле разворачивалось это межсезонье для хоккеиста и для всего «Вашингтона».

Опытный журналист The Athletic Барри Сврлуга выпустил материал, в котором подробно рассказал, что же скрывалось за молчанием Овечкина, что думали в команде и как в итоге проходили переговоры нападающего и «Кэпиталз». «Чемпионат» подготовил перевод этого текста.

Александр Овечкин Фото: Jamie Sabau/Getty Images

«Офис Криса Патрика на тренировочной базе «Вашингтона» в пригороде Арлингтона, штат Вирджиния, довольно аскетичен. Генеральный менеджер команды не загромождает его памятными вещами и наградами единственной команды, в которой он когда-либо работал. Не прошлое имеет значение. Имеет значение только то, что висит на стене: интерактивная доска, на которой Крис постоянно отслеживает состав «Кэпиталз» и его потенциальные варианты в настоящем и будущем.

Когда началось это лето, доска выглядела немного иначе.

«У меня всегда было два состава на доске — один с Овечкиным, а другой — без него», — рассказал Патрик изданию The Athletic по телефону.

«Столичные» начали это межсезонье с очевидными кадровыми потребностями и важнейшим вопросом, на который нужно получить ответ: останется ли Алекс Овечкин, лучший голеадор НХЛ за всю историю, в команде на свой 22-й сезон, перед стартом которого ему исполнится 41 год? Патрик нуждался в каждом из этих двух составов, которые висели на доске, до драфта в июне и на старте межсезонья. Овечкин не дал ответа не только «Вашингтону», но и даже своей семье.

«Конечно, дети каждый день спрашивали меня: «Что будет дальше? Ты останешься или нет?» — сказал Овечкин о своих двух сыновьях: одному шесть лет, второму — семь.

Команда получила ответ только 1 июля, в первый день открытия рынка свободных агентов НХЛ, когда Алекс написал Патрику сообщение, сказав, что хочет обсудить контракт. Его решение вернуться было настолько знаменательным, что, когда «Кэпиталз» пригласили Овечкина на пресс-конференцию, они транслировали её в прямом эфире на Monumental Sports Network владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса. При этом нападающий подключился онлайн из Турции, где проводил свой отпуск, в то время как Леонсис, президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и Патрик находились в студии.

«Я хотел убедиться, что Алекс возвращается по правильным причинам. Я считал действительно очень важным, чтобы он сосредоточился на желании снова создать отличную команду и побороться за Кубок Стэнли», — сказал Леонсис.

Может ли команда, не попавшая в плей-офф, за один межсезонный период превратиться в претендента на Кубок Стэнли? Особенно та, в которой самому талантливому игроку 41.

Путь к событию, произошедшему 2 июля, показывает веру «Кэпиталз» в то, что это возможно, а также готовность Овечкина встроиться в ту команду, которую Патрик и Маклеллан возвели вокруг него, и в то же время следовать видению тренера Спенсера Карбери в плане того, как его будут использовать.

Александр Овечкин Фото: Jamie Sabau/Getty Images

«На бумаге наша команда — одна из лучших в лиге, — сказал Овечкин. — Но теперь нам нужно работать ради…»

Он немного замялся.

«…ради Кубка Стэнли», — сказал он.

***

В последние месяцы сезона-2025/2026 болельщики «Кэпиталз» искали подсказки не только о том, что предпримет Овечкин, но и о том, что планирует делать руководство команды. Пока команда пыталась выбить для себя последнее место в плей-офф от Восточной конференции, Алекс некоторое время собирал от соперников сувениры на память — новые клюшки для своей обширной коллекции на родине, в России. Было ли это потому, что он планировал завершить карьеру?

«Мы не были уверены, потому что он не говорил прямо: «Я завершаю карьеру». Ты задаёшься вопросами: «Он делает это потому, что это его последний матч с Сидни Кросби? Потому что это его последний матч в качестве игрока «Кэпиталз»?» — сказал Патрик.

Когда «столичные» выиграли свой последний домашний матч, Кросби и заклятые соперники из «Питтсбурга» остались на льду, ожидая возможности пожать руку Овечкину. Но тот лишь отмахнулся, отказавшись от такой церемонии.

Было ли это потому, что он планировал поиграть ещё один год?

«Было много противоречивых сигналов, мы, по сути, пытались гадать на кофейной гуще. И, думаю, Алекс — не тот человек, с которым стоит пытаться провернуть такое», — сказал Патрик.

На следующий день после встречи с «Питтсбургом» «Вашингтон» вылетел в Коламбус, где Патрик планировал пригласить членов руководства на ужин в Jeff Ruby’s Steakhouse (сеть роскошных ресторанов в США, которая была основана Джеффри Руби. — Прим. «Чемпионата»). Там должно было пройти празднование. Но вместо этого компания, нервничая, следила за матчем между «Каролиной» и «Филадельфией» на своих телефонах. Если выигрывали «Харрикейнз», «столичные» могли обеспечить себе место в плей-офф в случае победы следующим вечером. Если побеждали «Флайерз», то они бронировали за собой место в плей-офф, а «Кэпиталз» выбывали из гонки.

Итог: серия буллитов, «Филадельфия» — 3, «Каролина» — 2.

«Это выбило нас из колеи», — сказал Патрик.

Итоговые разборы на некоторое время отложили. Карбери не любит проводить заключительные интервью с игроками в первые несколько дней после окончания сезона.

«Я думаю, важно дать утихнуть разочарованию от завершения сезона — и позволить уровню алкоголя в крови вернуться к нулю», — сказал тренер в беседе с The Athletic.

С Овечкиным Маклеллан и Патрик придерживались аналогичного подхода. 23 апреля Алекс посетил матч плей-офф фарм-клуба «Кэпиталз» в Херши и неожиданно появился на видеоэкране, чтобы поднять настроение болельщикам. На следующий день он встретился с Патриком и Маклелланом в небольшом конференц-зале на девятом этаже тренировочной базы «Вашингтона».

Александр Овечкин на матче фарм-клуба «Вашингтона» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Разговор был взаимным. И откровенным. Но также было чёткое понимание: предстоящее решение — только за Овечкиным.

«Он заслужил право уйти так, как хочет. Я не думаю, что мы или владелец клуба оказывали на него какое-либо давление, заставляя принять определённое решение», — сказал Маклеллан The Athletic.

Этот сезон был непростым. В дедлайн «Кэпиталз» обменяли защитника Джона Карлсона — человека, игравшего с Овечкиным в команде на протяжении 17 лет, — и важнейшего центрального нападающего Ника Дауда. «Вероятно, это был самый тяжёлый день в моей карьере», — сказал тогда Алекс. Эти шаги были сделаны ради будущего. И после завершения сезона Овечкин хотел знать: каким будет это будущее?

«Если Алекс остаётся, это значит, что он не хочет просто провести прощальный тур. Он хочет попасть в плей-офф. Хочет попытаться побороться за Кубок Стэнли. Вот что действительно важно для него, если он собирается играть ещё один год», — сказал Патрик.

Маклеллан и Патрик сказали Овечкину, что у них есть свободное место под потолком зарплат и грядущим летом они намерены воспользоваться этом. Они хотели приобрести как минимум одного результативного форварда, игрока, который будет стоить больших денег, но также станет ещё одним голеадором, о котором соперникам стоит побеспокоиться. Алекс завершил последний чемпионат лидером списка снайперов «Вашингтона» с 32 голами, это был его 20-й сезон с 30+ шайбами. Однако руководству нужно было понять, что у него ещё осталось почти в 41 год.

«Большинство суперзвёзд — они ведь не просто так суперзвёзды. Они очень уверены в своих возможностях и в том, на что способны. Думаю, Ови понимает, что ему уже не 25. Но в то же время он думает: «Я только что забил 30 голов, верно? Я ещё могу приносить много пользы команде», — сказал Патрик.

Карбери договорился провести свою заключительную встречу с Овечкиным через неделю после этого разговора с руководством. Важно, сказал тренер, чтобы встреча прошла тет-а-тет. Они сели прямо возле кабинета Карбери на тренировочной базе «Кэпиталз».

«Если он собирался ещё поиграть и хотел остаться, я хотел объяснить ему, как вижу команду, в каких областях мы собираемся стать лучше, какова будет его роль в этом процессе. Все хотят узнать: «Ты сказал ему, что его игровое время сократится? Как он отреагировал?» Но с Ови всё совсем иначе. Он очень открытый человек. Мы честны друг с другом. Нет никакого окончательного решения. Если он останется, то в одних матчах будет играть по 19 минут, а в других — по 15», — сказал Карбери.

Александр Овечкин и Спенсер Карбери Фото: AP/TASS

Когда 12 мая Овечкин отправился домой в Москву, он настаивал на том, что ещё не принял окончательного решения. Команду ещё не сформировали, так что ему нужно было больше времени. Больше информации. А руководству «Кэпиталз» нужно было проделать большую работу.

Когда наступило лето, в «Вашингтоне» уже чётко понимали, что нужно их составу. Однако не очень понимали, как именно восполнять эти пробелы. В июле 2025 года «Кэпс» активно пытались заполучить свободного агента Николая Элерса, который подписал шестилетний контракт с «Каролиной» на $ 51 млн. Тот факт, что форвард выбрал соперника по дивизиону — а затем выиграл Кубок Стэнли с «Харрикейнз» — неприятно ужалил руководство «Вашингтона». Кроме того, у «столичных» были и другие опасения.

«Рынок свободных агентов оказался скудным. Нас это беспокоило», — сказал Маклеллан.

С самого начала казалось, что обмены могут стать самым эффективным путём к тому, чтобы улучшить состав. Обмен Карлссона принёс условный выбор в первом раунде драфта от «Анахайма», а это означало, что у «Вашингтона» появились дополнительные драфт-пики в дополнение к свободному месту под потолком зарплат.

Ещё с ноября «Кэпиталз» сосредоточили внимание на Джордане Кайру — 28-летнем нападающем «Сент-Луиса», у которого оставалось пять лет по восьмилетнему соглашению на $ 65 млн. В начале июня Патрик связался с «Баффало», выразив заинтересованность в 30-летнем форварде Алексе Таке — игроке с истекающим контрактом. В «Вашингтоне» посчитали его достаточно талантливым, чтобы выложить часть активов ради эксклюзивного права заключить с ним долгосрочное соглашение.

Кайру провёл не самый удачный сезон в плане статистики, но его навыки и снайперский потенциал — он трижды выбивал отметку в 30 голов — заинтересовали руководство «столичных». Кроме того, у Карбери и его тренерского штаба есть опыт извлечения максимума из игроков, которые испытывали трудности в других командах.

24 июня Патрик завершил, как он сам их называет, «изнурительные переговоры» с «Блюз», отправив в «Сент-Луис» нападающего Коннора Макмайкла, проспекта и выбор в первом раунде предстоящего драфта в обмен на Кайру. Два дня спустя «Кэпиталз» обменяли нападающего Давида Кемпфа, чей контракт подходил к концу, и выбор в третьем раунде драфта в «Баффало» на Така, который согласился на восьмилетний контракт на общую сумму в $ 84 млн, чтобы поиграть за «Вашингтон».

Овечкин, находясь за океаном, сохранял молчание.

«Я всё думал, получу ли от него сообщение с эмодзи или типа того. Но я чувствовал, что, если бы он пришёл к нам и сказал: «Я не останусь», — и после мы бы совершили эти сделки, — я бы думал: «Не понимаю, как он может не остаться», — сказал Патрик.

В НХЛ 1 июля — день открытия рынка свободных агентов. Когда он наступил в этом году, Овечкин стал свободным агентом. Находясь в отпуске в Турции, тем утром он написал Патрику.

«Когда я смотрю на наш состав, то вижу — как бы это сказать — претендента на Кубок Стэнли», — отметил Овечкин.

Александр Овечкин и Крис Патрик Фото: Patrick Smith/Getty Images

Алекс поговорил с Патриком.

«Давай я сегодня завершу некоторые дела, связанные со свободными агентами, и перепроверю, как обстоят дела с потолком зарплат», — сказал Овечкину Крис. Они договорились созвониться в 6:45 утра следующего дня.

В тот день «Кэпс» подписали четырёхлетние контракты с нападающим Буном Дженнером — бывшим капитаном «Коламбуса» — и защитником Венсаном Деарне. А уже ночью Патрик, Маклеллан и члены руководства клуба сидели в своём «командном пункте» на тренировочной базе команды и обсуждали всё, чего добились в это бурное межсезонье. Они также задавались вопросом, что сказал бы Патрику самый важный хоккеист в истории «Вашингтона».

Казалось, было ясно, что Овечкин хочет играть. Но за какую зарплату?

«Когда мы уходили, ребята сказали: «Удачи, Крис. Наши мысли будут с тобой». Я беспокоился, что если мы выдали такому парню, как Алекс Так, зарплату в $ 10,5 млн в год, то Алекс скажет: «Раз вы ему столько платите, значит, вы должны платить на том же уровне и мне». Я волновался перед этим созвоном», — сказал Патрик.

Оказалось, что волнение было напрасным. «Нам потребовалось, наверное, минут 10», — сказал Овечкин. Патрик положил трубку и тут же написал Маклеллану, который мгновенно ему перезвонил.

«Мы рады за нашу команду», — сказал Патрик.

«Ребята в восторге», — сказал Карбери.

Овечкин, зарабатывавший в среднем $ 9,5 млн по истёкшему пятилетнему контракту, ясно дал понять, что зарплата — не самый важный фактор в этом уравнении. Маклеллан и Патрик сказали ему, что, поскольку ему больше 35 лет, правила НХЛ позволят распределить деньги от бонусов за результативность на несколько лет. Они заключили сделку, которая, вероятно, принесёт Овечкину $ 9 млн, но обойдётся команде всего в $ 4,25 млн под потолком зарплат.

Овечкин вернулся, чтобы попытаться сделать команду лучше. Однако он также вернулся потому, что и сама команда стала лучше.

«Я сомневаюсь, что он когда-либо думал в первую очередь о себе. Мне кажется, Алекс хочет получать удовольствие от игры. С возрастом это становится для него важнее. А в НХЛ удовольствие приносят победы и ощущение, что ты соответствуешь необходимому уровню», — сказал Маклеллан.

Александр Овечкин Фото: Jason Mowry/Getty Images

Теперь у «Вашингтона» достаточно глубины состава и мастерства, чтобы одержать больше побед и больше соответствовать необходимому уровню. Извилистый путь к тому, чтобы заполучить последний недостающий элемент в состав на сезон-2026/2027 — и вот этот элемент, который был на месте целых два десятилетия, возвращается для «последнего танца».

Это же «последний танец», верно?

«Я поговорил со своей семьёй, прежде всего с женой, — сказал Овечкин. — И она сказала: «Хорошо. Давай поиграем ещё один год — или, может быть, два».

Он улыбнулся.

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