«Чикаго» озолотил Бедарда! Больше теперь зарабатывают только Карлссон и Капризов

1,5 недели назад Коннор Бедард получил тяжёлую травму на тренировке, врезавшись в борт. Канадец сразу схватился за плечо, тут же покинул площадку, а через некоторое время был прооперирован. Срок восстановления займёт около четырёх месяцев – начало регулярного чемпионата Бедард точно пропустит.

Но это не помешало Коннору заключить новый контракт с «Чикаго». Стороны подписали пятилетнее соглашение – кэпхит канадца составляет $ 15 млн.

Основная часть суммы уйдёт в бонусную часть. Перед каждым сезоном Бедард будет получать $ 9,8 млн ($ 49 млн в сумме), а выплаты по ходу сезона будут падать на $ 1 млн с каждым годом – от $ 7,2 млн в первый год до $ 3,2 млн в последний.

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При этом все пять лет у Бедарда будет действовать полный запрет на обмен без его предварительного согласия.

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон уже успел высказаться о новом контракте Бедарда:

«Коннор постоянно превосходил наши ожидания с момента драфта. Он быстро зарекомендовал себя как элитный игрок НХЛ. Он использует все свои навыки, чтобы постоянно создавать угрозу воротам соперника и улучшать игру своих партнёров.

Трудовая этика Коннора и его стремление постоянно совершенствоваться задали высокую планку для нашего молодого ядра. Мы рады тому, что он окажет масштабное влияние на следующую главу в истории «Блэкхоукс».

Бедард, подписав новый контракт, врывается в тройку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ – больше него теперь зарабатывают только Карлссон ($ 18 млн) и Капризов ($ 17 млн).

После того как «Филадельфия» направила оффершит Лео Карлссону на $ 18 млн, могла сложиться ситуация, при которой Бедард поднимет требования, однако один безумный контракт не притянул второй, хотя вероятность этого была немалая.

Любопытно, что агент Лео Карлссона недавно дал комментарий, в котором рассказал, что их сторона ждала, пока контракт подпишет именно Бедард, чтобы взять за основу его соглашение. Находиться в статусе ограниченно свободного агента швед со своим представителем был готов даже до сентября. Но вы знаете, как всё сложилось.

Коннор Бедард Фото: Michael Reaves/Getty Images

В таких случаях стороны обычно подписывают контракт с максимальным сроком. Почему «Чикаго» и Бедард остановились на таком пограничном варианте? Кажется, что этот вариант сейчас устраивает все стороны. Игрок получит возможность через пять лет выйти на рынок в качестве неограниченно свободного агента, а также посмотреть, как будет развиваться команда – для него это точно важно. Также за эти пять лет сильно подрастёт потолок, по окончании действующего соглашения Коннор может получить совершенно иные деньги.

Клуб же немного перестраховался после того, как их лидер получил две тяжёлые травмы за полгода. «Хрустальный» или нет Бедард, ещё предстоит выяснить, но, кажется, так менеджмент «Блэкхоукс» меньше рискует.

С точки зрения кэпхита контракт выглядит абсолютно адекватным – Коннор является главным талантом поколения, который уже зарекомендовал себя на уровне НХЛ. В прошлом сезоне Бедард в декабре шёл в топ-3 бомбардиров НХЛ, уступая только Маккиннону и Макдэвиду, а также грандиозно завершить прорывной сезон помешала неприятная травма. Да и в целом обладатель «Колдера» двухлетней давности с каждым годом начинает играть всё более зрело – для него как для центрального нападающего это особенно важно.

По общей сумме контракта соглашение Бедарда ($ 75 млн за пять лет) стало четвёртым в истории «Чикаго» — больше было только у Тейвза и Кейна ($ 84 млн за восемь лет), а также у Сета Джонса ($ 76 млн за восемь лет). Через пять лет Коннор наверняка займёт первую строчку в этой выборке. Да и во многих других.