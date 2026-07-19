Овечкин сделал новое заявление о последнем матче в карьере. Итоги дня в хоккее

Также российский форвард «Вашингтона» сфотографировался со Златаном и прибыл на финал чемпионата мира по футболу.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 19 июля.

Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить игровую карьеру в московском «Динамо». Ранее 40-летний форвард продлил соглашение со «столичными» на один год. Он проведёт 22-й сезон в составе «Вашингтона», за который выступает всю карьеру в НХЛ.

– Есть такой миф, что, как только вы побьёте рекорд, поедете в Россию играть. Это возможно?

– Каким образом?

– Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?

– Во-первых, надо сначала побить, а потом уже – смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу всё бросить?

– Мне кажется, что вам всё что угодно разрешат.

– Я сам себе это не разрешу.

– Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?

– Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», — сказал Овечкин в видео на странице Fonbet в VK.

Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.

Стало известно, за кого будет болеть Овечкин в финале чемпионата мира по футболу — 2026

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с майкой сборной Аргентины по футболу. Российский хоккеист будет поддерживать аргентинцев в финальном матче чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Встреча состоится сегодня, 19 июля.

Ранее Овечкин неоднократно выражал поддержку лидеру аргентинской сборной Лионелю Месси.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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Александр Овечкин сделал фото со Златаном Ибрагимовичем

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выложил фото с бывшим футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.

40-летний россиянин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, а 19 июля посетит финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Ибрагимович работает на турнире в студии аналитики канала Fox Sports. Он также занимает пост советника в «Милане».

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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина

Нападающий ХК «Локомотив» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина. Хоккеист сделал совместное фото с трофеем и тренером по физической подготовке Дмитрием Яшанькиным.

Напомним, 40-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Всего в прошедшем плей-офф на счету нападающего 22 матча и 17 (6+11) очков за результативность. Первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Вместе с ярославским клубом хоккеист завоевал два Кубка Гагарина подряд.

В прошедшем сезоне железнодорожники одержали победу над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестой встрече финальной серии плей-офф КХЛ.