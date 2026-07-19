Овечкин сделал новое заявление о последнем матче в карьере. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 19 июля.
Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»
Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить игровую карьеру в московском «Динамо». Ранее 40-летний форвард продлил соглашение со «столичными» на один год. Он проведёт 22-й сезон в составе «Вашингтона», за который выступает всю карьеру в НХЛ.
– Есть такой миф, что, как только вы побьёте рекорд, поедете в Россию играть. Это возможно?
– Каким образом?
– Ну, не доиграете сезон в НХЛ. Такого не может быть?
– Во-первых, надо сначала побить, а потом уже – смотреть. Но у меня контракт на год. Как я могу всё бросить?
– Мне кажется, что вам всё что угодно разрешат.
– Я сам себе это не разрешу.
– Но пока не поиграете за «Динамо», карьеру не завершите?
– Последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо», — сказал Овечкин в видео на странице Fonbet в VK.
Александру Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет «Кэпиталз» с 2005 года. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах.
Стало известно, за кого будет болеть Овечкин в финале чемпионата мира по футболу — 2026
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с майкой сборной Аргентины по футболу. Российский хоккеист будет поддерживать аргентинцев в финальном матче чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Встреча состоится сегодня, 19 июля.
Ранее Овечкин неоднократно выражал поддержку лидеру аргентинской сборной Лионелю Месси.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
Александр Овечкин сделал фото со Златаном Ибрагимовичем
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выложил фото с бывшим футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем.
40-летний россиянин ранее принял участие в фестивале болельщиков в Нью-Йорке, а 19 июля посетит финал чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной. Ибрагимович работает на турнире в студии аналитики канала Fox Sports. Он также занимает пост советника в «Милане».
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина
Нападающий ХК «Локомотив» Александр Радулов провёл день с Кубком Гагарина. Хоккеист сделал совместное фото с трофеем и тренером по физической подготовке Дмитрием Яшанькиным.
Напомним, 40-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Всего в прошедшем плей-офф на счету нападающего 22 матча и 17 (6+11) очков за результативность. Первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Вместе с ярославским клубом хоккеист завоевал два Кубка Гагарина подряд.
В прошедшем сезоне железнодорожники одержали победу над казанским «Ак Барсом» (3:2, 4-2) в шестой встрече финальной серии плей-офф КХЛ.