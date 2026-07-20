По швейцарской системе. Ждать ли российских хоккеистов в Альпах?

Помните времена, когда агенты игроков НХЛ, оставшихся без контракта, угрожали американским клубам переездом в КХЛ? Даже после окончания эпохи «доллар по 30» наша лига несколько лет имела статус места из баек легионеров, где наличку таскали большими мешками. Это время прошло, и теперь уже для менеджеров КХЛ есть своя пугалка — Швейцария и её чемпионат.

Одна из самых богатых стран Европы (которая недавно хотела законодательно ограничить численность своего населения) хоккей любит очень сильно. Это показывают и игра сборной, и посещаемость хоккея. И даже недавнее увольнение Патрика Фишера из-за фальсификации ковидного сертификата стало главной темой в новостях. Местные клубы зарабатывают и на билетах, и на спонсорах, и – в меньшей мере – на телеправах. Помогает и растущий курс местной валюты.

В результате швейцарская лига после 2022-го стала ещё сильнее — 95% европейских легионеров КХЛ покинули её, и лучшие из них выбрали как раз альпийскую лигу. От знакомых имён рябит в глазах, а некоторые клубы даже ставили на приглашение сыгранных в России связок. «Женева» год назад выпускала на лёд тройку Хартикайнен — Маннинен — Гранлунд, а «Клотен» поставил на дуэт Оямяки — Аалтонен из «Витязя».

Мы помним этих игроков Фото: Pascal Muller/Zuma/ТАСС

А теперь слухи вьются и вокруг игроков из России. В конце прошлой недели появилась информация, что Григорий Денисенко может отправиться в чемпионат Швейцарии, где одним из клубов руководит бывший тренер «Локо» по развитию Тэд Суйхконен. Показательно, что такие слухи появлялись ещё год назад, когда у Денисенко были очень трудные переговоры с «Ак Барсом», которые протянулись чуть ли не до самого конца межсезонья.

Можно представить, почему такие новости возникли. У финалистов права на Денисенко, и в теории они могут диктовать условия, однако за 50 дней межсезонья у Казани сплошные потери. Приход Алексея Бывальцева, который с большой вероятностью займёт позицию третьего центра, будет полезным — однако команду уже покинули четыре игрока из топ-10 бомбардиров прошлого года, а Денисенко и Артём Галимов пока остаются в статусе ОСА. Обычно в таких новостях угрожают возвращением в Северную Америку, но там у Денисенко уже было несколько последних шансов.

Правда, есть несколько правил, из-за которых такой переход представить очень сложно. В Швейцарии действует лимит на легионеров, который относительно недавно ослабили до шести человек. Из-за этого в стране начались очень знакомые нам по России споры: местные легенды жалуются на недостаток мест для молодёжи, поэтому новых Хиширов и Йози на горизонте давно не показывается. Кроме того, не учитываются в лимите обладатели местной игровой лицензии — почти всегда это хоккеисты, которые играли в местных молодёжных командах, зачастую соседи из Австрии и Италии.

Из-за европейского нашествия даже резко сократилось поголовье канадцев, которые высоко котировали Альпы как уютное место для заработков. Если раньше канадская команда на Кубок Шпенглера спокойно собиралась только из местных, то в последний раз пришлось созывать сборную солянку, а в этом году канадцев на легендарном турнире не будет вообще. Поток американцев нынешним летом в нейтральную страну тоже мал.

Так вот, этот лимит почти все команды закрыли. Да, в Швейцарии можно включать в заявку на сезон больше шести легионеров, однако сложно представить статусного игрока, который удовлетворится местом в ротации. Команд, у которых есть семь иностранцев, даже больше тех, у кого их меньше шести — в это число пока входят только постоянный аутсайдер последних лет «Ажуа» и «Рапперсвилль».

Так что можно представить, что «Ак Барс» и Денисенко всё-таки договорятся — правда, вопрос в условиях такого соглашения. Звено Яшкин — Фисенко — Денисенко в плей-офф показало себя здорово, но в целом в Казани явно ждали большего от одного из лидеров сборной 2000 года рождения, когда с большим трудом вытаскивали его из «Локомотива» год назад. Возможно, после всех трансферов на выход у Григория будет больше возможностей себя проявить.

При этом есть в КХЛ игрок, для которого переезд в Швейцарию бы выглядел максимально логично — и это Евгений Кузнецов. В плей-офф Евгений набрал два очка за семь матчей, и оба пришлись на шестой матч серии с «Автомобилистом»: остальные 95% плей-офф Кузнецов нервничал, проигрывал борьбу и зарабатывал дисквалификации. В «Металлурге» с таким КПД удержаться в составе было нереально, «Салавату» же выбирать не приходилось и у них была возможность потерпеть моменты серой игры и срывов ради вспышек гениальности.

Евгений Кузнецов Фото: Максим Константинов/ТАСС

Однако теперь и «Салават» получил возможность выбирать, после чего потратился на Вадима Шипачёва. Вокруг Кузнецова же пока больше слов агента, чем новостей о реальном интересе клубов КХЛ — и это даже с учётом рынка игроков, где иностранцы не стремятся ехать в Россию.

С хоккейной точки зрения швейцарская лига даст Кузнецову наилучшие для него условия. Там широкие европейские площадки — больше времени для принятия решений и возможность показать свою технику. Там хоккей не такой жёсткий и силовой, каким он стал в последние несколько лет в КХЛ, а психологического давления со стороны публики быть не должно.

Правда, есть один нюанс — политика. Конечно, российские игроки свободно и спокойно играют во Франции, где наши есть даже во второй местной лиге. Однако хоккей во Франции находится на задворках, в отличие от хоккея в Швейцарии. Из россиян там играют только те, кто уже укоренился в стране, поэтому все эти слухи пока могут остаться чистой теорией.