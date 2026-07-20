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Новости дня в хоккее за 20 июля 2026 года: в России появится день хоккея, Овечкин высказался о финале чемпионата мира 2026

В России появится день хоккея, в Америке восхищаются Задоровым. Итоги дня в хоккее
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 20 июля 2026 года
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Овечкин прокомментировал итоги финала ЧМ-2026 по футболу, два клуба КХЛ огласили тренерские штабы.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 июля 2026 года.

Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира по футболу — 2026

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с майкой сборной Аргентины.

«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка [у Аргентины] сыграла свою роль. Но считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы», — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия одолела Францию — 6:4.

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Экс-голкипер «Торонто» и «Детройта» Джек Кэмпбелл завершил карьеру

Бывший американский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз» Джек Кэмпбелл объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Кэмпбеллу 34 года, последним клубом в его карьере стал «Детройт Ред Уингз».

Джек начинал карьеру в системе «Далласа», в 2016-м перешёл в «Лос‑Анджелес Кингз», затем играл за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз». Летом 2024 года подписал контракт с «Детройтом».

В 2010 году он стал чемпионом мира среди молодёжи, а в 2011-м выиграл с командой бронзовую медаль, позднее также представляя взрослую сборную США на чемпионатах мира 2011-го и 2015-го, в 2015-м вновь стал обладателем бронзы.

В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб на сезон-2026/2027

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027. Так, должность главного тренера команды сохранил за собой Игорь Гришин. Отмечается, что помогать Гришину будут те же специалисты, что работали в «Нефтехимике» в прошлом сезоне.

Александр Ураков продолжит работу в должности тренера по физической подготовке, Денис Коротеев остаётся тренером по развитию, Максим Кривоножкин и Алексей Пепеляев — тренерами, Алексей Митрошин — тренером по работе с вратарями, а Александр Смирнов — видеотренером.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (1-4).

В «Барысе» рассказали, каким будет тренерский штаб команды в сезоне-2026/2027

Пресс-служба астанинского «Барыса» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027. Так, должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец, его ассистентом будет Талгат Жайлауов.

Тренером нападающих «Барыса» утверждён Александр Савченков, тренером защитников — Евгений Королёв, вратарей — Константин Барулин. Тренерами общей физической подготовки будут два специалиста — Игорь Елисеев и Денис Михайличенко. Видеотренерами — Сергей Тамбулов и Владислав Белан.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Барыс» набрал 54 очка в 68 матчах и не попал в плей-офф.

В России появится день хоккея. Путин подписал указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Документ Путин подписал сегодня, 20 июля.

Напомним, сборная России занимает первое место в неофициальном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), набрав 5510 очков. Официальным лидером среди сборных, принимающих участие в международных соревнованиях, является Швейцария, набравшая 5335 очков.

При этом российская национальная команда не допущена к крупным турнирам, так как с 28 февраля 2022 года ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований на неопределённый срок.

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Журналист НХЛ: Задоров — настоящий хищник. «Эдмонтону» очень нужен такой игрок

Журналист Дэвид Стэйплс прокомментировал несостоявшийся переход российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова в «Эдмонтон Ойлерз». Ранее появилась информация, что канадский клуб хотел заполучить защитника «Бостона» как часть сделки по обмену Дарнелла Нурса, но россиянин наложил вето на переход. Нурса позднее отдали в «Сан-Хосе Шаркс».

«Многим болельщикам «Ойлерз» не понравилась попытка выменять Задорова. Они считают его посредственным двусторонним игроком. Я же вижу в Задорове самого доминирующего и агрессивного игрока НХЛ, настоящего хищника, как назвал его комментатор матчей «Эдмонтона» в 2024 году. Считаю, «Ойлерз» очень нужен такой игрок», – цитирует Стэйплса Sportskeeda.

31-летний Задоров в прошлом сезоне провёл 81 встречу в регулярном чемпионате и набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+19» и 152 минутах штрафа. В плей-офф у него 37 штрафных минут за шесть игр.

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Фетисов высказался о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением о желании капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина провести последний матч в карьере за московское «Динамо». Ранее 40-летний нападающий заявил о желании завершить карьеру в родном клубе. Предстоящий сезон Овечкин проведёт в «Вашингтоне».

«Молодец, всё правильно делает. Пускай сначала сыграет за «Вашингтон», потом будет радовать и наших болельщиков», — цитирует Фетисова ТАСС.

Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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