В России появится день хоккея, в Америке восхищаются Задоровым. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 июля 2026 года.

Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира по футболу — 2026

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по итогам финала чемпионата мира — 2026. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины и во второй раз в истории стала чемпионом мира. Ранее Овечкин опубликовал в соцсети фотографию с майкой сборной Аргентины.

«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка [у Аргентины] сыграла свою роль. Но считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы», — сказал Овечкин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия одолела Францию — 6:4.

Экс-голкипер «Торонто» и «Детройта» Джек Кэмпбелл завершил карьеру

Бывший американский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз» Джек Кэмпбелл объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста. Кэмпбеллу 34 года, последним клубом в его карьере стал «Детройт Ред Уингз».

Джек начинал карьеру в системе «Далласа», в 2016-м перешёл в «Лос‑Анджелес Кингз», затем играл за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз». Летом 2024 года подписал контракт с «Детройтом».

В 2010 году он стал чемпионом мира среди молодёжи, а в 2011-м выиграл с командой бронзовую медаль, позднее также представляя взрослую сборную США на чемпионатах мира 2011-го и 2015-го, в 2015-м вновь стал обладателем бронзы.

В «Нефтехимике» утвердили тренерский штаб на сезон-2026/2027

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027. Так, должность главного тренера команды сохранил за собой Игорь Гришин. Отмечается, что помогать Гришину будут те же специалисты, что работали в «Нефтехимике» в прошлом сезоне.

Александр Ураков продолжит работу в должности тренера по физической подготовке, Денис Коротеев остаётся тренером по развитию, Максим Кривоножкин и Алексей Пепеляев — тренерами, Алексей Митрошин — тренером по работе с вратарями, а Александр Смирнов — видеотренером.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» добрался до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступил «Авангарду» (1-4).

В «Барысе» рассказали, каким будет тренерский штаб команды в сезоне-2026/2027

Пресс-служба астанинского «Барыса» сообщила, что в клубе был утверждён тренерский штаб на грядущий сезон-2026/2027. Так, должность главного тренера команды сохранил за собой Михаил Кравец, его ассистентом будет Талгат Жайлауов.

Тренером нападающих «Барыса» утверждён Александр Савченков, тренером защитников — Евгений Королёв, вратарей — Константин Барулин. Тренерами общей физической подготовки будут два специалиста — Игорь Елисеев и Денис Михайличенко. Видеотренерами — Сергей Тамбулов и Владислав Белан.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Барыс» набрал 54 очка в 68 матчах и не попал в плей-офф.

В России появится день хоккея. Путин подписал указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея в России. Праздник будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Документ Путин подписал сегодня, 20 июля.

Напомним, сборная России занимает первое место в неофициальном рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), набрав 5510 очков. Официальным лидером среди сборных, принимающих участие в международных соревнованиях, является Швейцария, набравшая 5335 очков.

При этом российская национальная команда не допущена к крупным турнирам, так как с 28 февраля 2022 года ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от всех международных соревнований на неопределённый срок.

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Журналист НХЛ: Задоров — настоящий хищник. «Эдмонтону» очень нужен такой игрок

Журналист Дэвид Стэйплс прокомментировал несостоявшийся переход российского защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова в «Эдмонтон Ойлерз». Ранее появилась информация, что канадский клуб хотел заполучить защитника «Бостона» как часть сделки по обмену Дарнелла Нурса, но россиянин наложил вето на переход. Нурса позднее отдали в «Сан-Хосе Шаркс».

«Многим болельщикам «Ойлерз» не понравилась попытка выменять Задорова. Они считают его посредственным двусторонним игроком. Я же вижу в Задорове самого доминирующего и агрессивного игрока НХЛ, настоящего хищника, как назвал его комментатор матчей «Эдмонтона» в 2024 году. Считаю, «Ойлерз» очень нужен такой игрок», – цитирует Стэйплса Sportskeeda.

31-летний Задоров в прошлом сезоне провёл 81 встречу в регулярном чемпионате и набрал 22 (2+20) очка при показателе полезности «+19» и 152 минутах штрафа. В плей-офф у него 37 штрафных минут за шесть игр.

Фетисов высказался о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов поделился мнением о желании капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина провести последний матч в карьере за московское «Динамо». Ранее 40-летний нападающий заявил о желании завершить карьеру в родном клубе. Предстоящий сезон Овечкин проведёт в «Вашингтоне».

«Молодец, всё правильно делает. Пускай сначала сыграет за «Вашингтон», потом будет радовать и наших болельщиков», — цитирует Фетисова ТАСС.

Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учётом плей-офф (1006) он идёт на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).