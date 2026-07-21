Российский рекордсмен АХЛ нашёл новый клуб в Америке. Это сильный удар по «Ак Барсу»

Георгий Меркулов стал ещё одним хоккеистом, который так и не доехал до Казани в это межсезонье.

В ночь с 20 на 21 июля мск пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» сообщила, что новичком американской организации стал российский нападающий Георгий Меркулов. 25-летний форвард подписал с «лавинами» однолетний двусторонний контракт. По нему он заработает $ 775 тыс. в НХЛ и $ 235 тыс. в случае выступления в АХЛ.

Статистика россиянина в прошлом сезоне: Официально Георгий Меркулов подписал контракт с «Колорадо»

Уроженец Рязани является воспитанником школы ЦСКА, однако за армейскую команду не сыграл даже в МХЛ. В России Георгий выступал за юношеские команды ЦСКА, после чего в сезоне-2017/2018 дебютировал в МХЛ в ступинском «Капитане». На родине Меркулов отыграл ещё два сезона, но серьёзного имени себе не заработал. Игровой опыт Георгий ограничился шестью матчами в «вышке» и 108 – в «молодёжке».

По ходу сезона-2019/2020 он покинул родную страну, отправившись покорять Северную Америку. Следующие полтора года Меркулов провёл в USHL, где успешно играл за «Янгстаун Фантомс». В 2021 году он перебрался в NCAA, став новичком университета Огайо. В этой команде Георгий провёл бо́льшую часть сезона, успев за это время обратить на себя внимание руководителей «Бостона».

Георгий Меркулов Фото: Richard T Gagnon/Getty Images

В апреле 2022 года как незадрафтованный свободный агент он присоединился к системе «Брюинз», став игроком фарм-клуба «мишек». В «Провиденсе» Меркулов отыграл четыре с половиной сезона, с большой буквы вписав своё имя в историю команды. Во всех четырёх полноценных сезонах после перехода в систему «Брюинз» россиянин становился лучшим бомбардиром «Провиденса».

В общей сложности за фарм-клуб «Бостона» в регулярных чемпионатах АХЛ Георгий отыграл 271 матч, забросив 94 шайбы и раздав 146 результативных передач. Этой статистики хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром за всю историю «Провиденса». Клубный рекорд Меркулов переписал по ходу прошлого сезона, превзойдя достижение Энди Хильберта (210 очков). Интересно, что в том же сезоне Георгий побил ещё и рекорд клуба по результативным передачам (146), который ранее принадлежал его соотечественнику Александру Хохлачёву (110).

На уровне АХЛ у Меркулова всё складывалось отлично, но в «Бостоне» россиянин так и не получил полноценного шанса закрепиться в НХЛ, несмотря на высокую результативность лигой ниже. За четыре года он сыграл всего 11 матчей в главной лиге мира, отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне в НХЛ Георгий провёл всего одну встречу. И теперь попробует перезапустить карьеру в «Колорадо», хотя сделать это будет непросто: конкуренция за место в нижних звеньях у «Эвеланш» сейчас даже выше, чем была в «Брюинз».

Георгий Меркулов Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Примечательно, что контракт в Америке россиянин подписал в тот момент, когда его имя всё чаще стало мелькать в российской прессе в качестве потенциального усиления для «Ак Барса». Права на Меркулова в КХЛ принадлежат «Торпедо», и со своей стороны нижегородский клуб также был заинтересован в услугах форварда, однако при этом генеральный менеджер Евгений Забуга говорил, что готов рассмотреть и его обмен. Для финалиста минувшего розыгрыша Кубка Гагарина Меркулов мог бы стать крайне полезным усилением, так как текущее межсезонье складывается для «Ак Барса» просто катастрофическим образом.

Последовательно казанцы не смогли договориться о новых контрактах с Нэйтаном Тоддом, Александром Барабановым и Дмитрием Яшкиным. Если кропотливо разбирать каждый уход в отдельности, логику «Ак Барса», не желавшего переплачивать, даже можно понять. Но вся проблема заключается в том, что до начала предсезонной подготовки остаётся менее двух недель, а среди новичков клуба – только Алексей Бывальцев, тогда как переговоры с тем же Кевином Лабанком зависли.

На данный момент ситуация выглядит так, что из «серебряной» команды ушли многие лидеры, до сих пор не продлены контракты с целым рядом важных игроков, и в этой связи Меркулов мог во многом спасти трансферную кампанию Марата Валиуллина. Сам же Георгий в теории получил бы возможность с ходу залететь даже в топ-6 казанской атаки. Однако пока Казань и Нижний Новгород вели переговоры о правах на игрока, тот принял решение остаться в Америке и продолжить упорно сражаться за свою мечту пробиться в НХЛ.