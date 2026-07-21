Остался всего один россиянин. Топ самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Менее года назад, осенью 2025 года, несколько топовых хоккеистов заключили элитные сделки. Тогда же казалось, что в ближайшие годы вряд ли кто-то переплюнет сумасшедший контракт Кирилла Капризова.

Тем не менее нынешнее межсезонье сумело удивить: ходы клубов НХЛ возвели сразу несколько парней в ранг самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги.

Примечательно, что в сравнении с прошлым сезоном в списке оказалось аж пять новых имён, причём оба россиянина, которые были в топ-10 год назад, выбыли из него.

Теперь в десятке лучших только один российский хоккеист, и он — не на вершине.

Кто же попал в топ самых высокооплачиваемых хоккеистов на сезон-2026/2027?

9-11. Митчелл Марнер, «Вегас», $ 12 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 80 (24+56) очков, 81 матч, «+17»

Плей-офф: 29 (10+19) очков, 22 матча, «+11»

Место в конце списка разделили сразу три хоккеиста. Первый из них — Митч Марнер. Год назад хоккеист покинул родной «Торонто» и подписался с «Вегасом», и это решение полностью себя оправдало. 29-летний канадец набрал меньше очков в регулярном чемпионате, зато внёс большой вклад в успехи «рыцарей» в плей-офф. Марнер установил личный рекорд в розыгрышах Кубка Стэнли и впервые в карьере дошёл до финала, попутно став лучшим бомбардиром КС-2026. Впереди у Митча второй сезон по восьмилетнему контракту.

9-11. Микко Рантанен, «Даллас», $ 12 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 77 (22+55) очков, 64 матча, «0»

Плей-офф: 7 (1+6) очков, 6 матчей, «-8»

Несмотря на пропуск 18 встреч, 29-летний финский нападающий провёл неплохой сезон. Рантанен был лидером «Далласа» и набирал необходимые очки, вернувшись на средний показатель больше одного очка за матч. Однако в плей-офф это не помогло. «Даллас» ничего не смог противопоставить «Миннесоте», вылетев уже в первом раунде. Грядущий сезон станет для Рантанена вторым по восьмилетнему соглашению.

Микко Рантанен и Митчелл Марнер Фото: Ethan Miller/Getty Images

9-11. Кайл Коннор, «Виннипег», $ 12 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 92 (39+53) очка, 82 матча, «-2»

Плей-офф: не попал

Лидер «Джетс» заполучил контракт жизни — у него только вступает в силу восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 96 млн. И ведь не сказать, что 29-летний Коннор не заслужил. Кайл провёл третий по результативности сезон в карьере и был одним из редких светлых пятен в «Виннипеге», который пролетел мимо плей-офф.

8. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон», $ 12,5 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 138 (48+90) очков, 82 матча, «+17»

Плей-офф: 6 (1+5) очков, 6 матчей, «-8»

Примечательно, что у лучшего хоккеиста мира, а по совместительству и лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона также вступает в силу новый контракт — однако 29-летний Макдэвид расположился всего лишь на восьмой строчке этого топа. Коннор пошёл навстречу «Эдмонтону» и сделал клубу огромную скидку, заключив двухлетнее соглашение с тем же кэпхитом, что был раньше, но «нефтяники» пока едва ли оправдывают ожидания своего лидера. Вылет «Ойлерз» в первом раунде и невнятное межсезонье вскоре могут открыть для Макдэвида новые варианты развития карьеры.

7. Натан Маккиннон, «Колорадо», $ 12,604 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 127 (53+74) очков, 80 матчей, «+57»

Плей-офф: 15 (7+8) очков, 13 матчей, «+5»

Маккиннон провёл выдающийся сезон, став лучшим голеадором в регулярном чемпионате и оформив космический показатель полезности — «+57». Тем не менее плей-офф у «Колорадо» не задался. «Эвеланш» были едва ли не главным претендентом на Кубок Стэнли и даже уверенно прошли «Лос-Анджелес» и «Миннесоту», но в полуфинале розыгрыша потерпели крах — «свип» от «Вегаса». 30-летний Маккиннон провёл неплохой розыгрыш, однако ему не удалось помочь своей команде. К слову, будущий сезон станет для него уже четвёртым по восьмилетнему контракту.

6. Остон Мэттьюс, «Торонто», $ 13,25 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 53 (27+26) очка, 60 матчей, «-4»

Плей-офф: не попал

А вот у кого сезон действительно сложился кошмарно, так это у Мэттьюса. 28-летний нападающий, совсем недавно лидировавший не только в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ, но и в гонке снайперов, абсолютно провалил чемпионат — впрочем, как и весь «Торонто», не попавший в плей-офф. Американец пропустил 22 матча, а в оставшихся не дошёл даже до отметки в 60 очков. Кроме того, впервые в карьере Остон не смог покорить планку в 30 голов. Неужели топовый голеадор, который вскоре начнёт свой предпоследний сезон по четырёхлетнему контракту, всё-таки закончился?

5. Джек Айкел, «Вегас», $ 13,5 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 90 (27+63) очков, 74 матча, «+23»

Плей-офф: 22 (2+20) очка, 22 матча, «+4»

В сезоне-2026/2027 вступает в силу восьмилетнее соглашение 29-летнего американца на общую сумму $ 108 млн — контракт жизни. Когда-нибудь он явно навредит «Вегасу», а пока Айкел — лидер команды, который находится в самом расцвете. В минувшем сезоне Джек во второй раз в карьере добрался до отметки в 90 очков за регулярный чемпионат, а также помог «Голден Найтс» дойти до финала Кубка Стэнли. Усилий Айкела не хватило для второго чемпионства, однако статус лучшего ассистента и второго бомбардира розыгрыша лишь подтверждают высокий класс американца.

4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон», $ 14 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 97 (35+62) очков, 65 матчей, «+13»

Плей-офф: 10 (3+7) очков, 6 матчей, «-2»

Прошлую регулярку немец начинал в статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста лиги, а на сей раз будет лишь четвёртым. Травмы помешали Драйзайтлю отыграть полный чемпионат, но даже так 30-летний нападающий на пару с Коннором тащил «нефтяников» и в целом провёл хороший год. Ему не хватило всего трёх очков, чтобы оформить пятый сезон со 100+ очками подряд. Впрочем, есть проблемы и покрупнее — «Эдмонтон» опять провалился в плей-офф, Макдэвид вскоре может покинуть команду, а у Драйзайтля ещё семь сезонов по восьмилетнему контракту с «Ойлерз».

Леон Драйзайтль и Джек Айкел Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

3. Коннор Бедард, «Чикаго», $ 15 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 75 (30+45) очков, 69 матчей, «-18»

Плей-офф: не попал

Самая свежая сделка — в середине июля «Чикаго» раскошелился, выдав 21-летнему канадцу пятилетний контракт на $ 75 млн. Хотя, возможно, Коннор даже пошёл навстречу «ястребам» — после некоторых событий, о которых мы напишем чуть позже, форвард мог и позаламывать руки руководству. «Блэкхоукс» всё равно было бы некуда деваться.

С другой стороны, несмотря на статус лидера, Бедард впервые в карьере в НХЛ выбил планку в 30 голов и 70 очков, а суммарно у него лишь 203 (75+128) очка в 219 матчах при показателе полезности «-98». А точно ли молодой канадец заслужил такой контракт?

2. Кирилл Капризов, «Миннесота», $ 17 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 89 (45+44) очков, 78 матчей, «+10»

Плей-офф: 15 (4+11) очков, 11 матчей, «+10»

Капризов — единственный россиянин в этом списке. В прошлом сезоне в топ входили Артемий Панарин и Игорь Шестёркин, но сейчас их вытеснили отсюда. Зато вписали Кирилла. Более того, с осени 2025 года, когда Кирилл заключил мощнейшее восьмилетнее соглашение на $ 136 млн и установил рекорд НХЛ по сумме кэпхита, казалось, что именно он долгое время будет на вершине. Реальность оказалась чуть иной.

Впрочем, Капризов полностью заслужил своё место в этом топе. 29-летний нападающий стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в регулярном чемпионате, попутно побив ряд рекордов в истории франшизы, а потом провёл отличный плей-офф, разделив лидерские позиции почти по всем основным статистическим показателям с Куинном Хьюзом. А главное для «Уайлд» — впереди у Кирилла ещё восемь замечательных лет по новому контракту.

1. Лео Карлссон, «Анахайм», $ 18 млн

Регулярный чемпионат – 2025/2026: 67 (29+38) очков, 70 матчей, «+4»

Плей-офф: 11 (4+7) очков, 12 матчей, «+1»

Капризов мог бы быть лидером сего списка, если бы не «Филадельфия». В начале июля «лётчики» сделали сумасшедший оффершит Карлссону — «Анахайм» повторил предложение. В итоге Лео заключил пятилетний контракт с самым крупным кэпхитом в истории НХЛ — $ 18 млн. Тяжело сказать, насколько это заслуженно для 21-летнего нападающего, который только завершил сезон, не набрав и 70 очков за регулярку, и суммарно имеет всего 141 (61+80) очко за три года и 201 матч в лиге. Но ясно одно — этот контракт станет поворотным не только в жизни Карлссона, которому теперь придётся доказывать, что он заслуживает таких цифр, но и для всей НХЛ.

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