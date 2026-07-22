Кузнецову нечего делать в Америке и Швейцарии. Ему срочно нужен клуб в КХЛ

На календаре конец июля, а это значит, что совсем скоро клубы КХЛ не только выйдут из отпусков, но и приступят к тренировочному процессу. Составы многих команд практически сформированы, однако есть и те, кто по-прежнему активно ищет усиление во все линии. Аналогично и с хоккеистами: свободных агентов, в том числе опытных, на рынке хватает. Форвард Евгений Кузнецов — один из ярких примеров.

34-летний хоккеист способен закрыть дефицитную для России позицию центрального нападающего, хотя кто-то до сих пор относится к его нынешнему состоянию скептически: дескать, Кузя давно обленился и вообще устал от всего. Да, скорость и физические кондиции просели, но мастерство никуда не делось. С дисциплиной, тьфу-тьфу-тьфу, в последнее время проблем тоже нет. В любом случае завершать карьеру как-то рано и нелогично. Поиграть ещё пару лет точно можно и нужно.

Что мы видим сейчас? Евгений активно выкладывает ролики в соцсетях: баскетбол, песни, ностальгия по былым временам. Привычные для Евгения позитив и веселье. Разумеется, челябинец не обходит стороной и различные юмористические передачи, в которых активно развлекает публику. Уж с чем, а с юмором у него никогда не было проблем. Всё это хорошо, однако, повторимся, про трудоустройство забывать не стоит – на ожидание попросту не остаётся времени. Ведь нужно не только подписать контракт, но и подготовиться к сезону – как физически, так и морально.

Важно, что рядом с Кузнецовым здорово проявляет себя молодёжь, как это было в «Салавате Юлаеве». Тут, конечно, нужен и грамотный тренерский подход: с Андреем Разиным в «Металлурге» Евгений не сработался, а вот с Виктором Козловым в Уфе чувствовал себя как рыба в воде.

«Посмотрите, за последние 15 лет, кроме Овечкина, я не играл ни с одним партнёром, кто до меня забивал больше 20 голов за сезон. Начиная с 2015 года, если вы откроете статистику, посмотрите, что все, кто со мной играл, проводили лучший сезон в карьере», — заявил сам Кузнецов.

Евгений Кузнецов в составе «СЮ» Фото: РИА Новости

О будущем Евгения и вариантах продолжения его карьеры сейчас не говорит только ленивый. Ходили разговоры и о «Нефтехимике», и о минском «Динамо». Судя по прессе, суммы, предлагаемые форварду, варьировались от 20 до 40 млн рублей в год. Но, откровенно говоря, деньги в данной ситуации — последнее, о чём должен думать Кузнецов. Человек Евгений небедный, заработал за карьеру прилично, поэтому нужно сделать акцент на игровое время и те обязанности, которые планируют на него возлагать. Тренерское доверие, возможность креативить и проявлять свои лучшие качества — вот то, на что нужно обращать внимание.

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И, конечно, никакие Америка и Швейцария (про эти варианты тоже появлялись слухи) Кузнецову уже не нужны. Это пустая трата времени, а в Швейцарии и вовсе действует достаточно строгий лимит на легионеров. Евгению надо продолжать радовать болельщиков на родине. Тем более что звёздных хоккеистов в КХЛ сейчас явно не хватает. Времена Ковальчука, Дацюка и Мозякина остались в далёком прошлом.