«Спартак» приобрёл канадского защитника, ВХЛ лишилась клуба. Итоги дня в хоккее

Агент Евгения Кузнецова заявил, что переговоры с командами уже на финишной прямой.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 21 июля.

Канадский защитник Уилл Райлли стал игроком «Спартака»

Новичком хоккейного клуба «Спартак» стал канадский защитник Уилл Райлли, с игроком подписан контракт на два года. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В прошлом сезоне 28-летний Райлли дебютировал в КХЛ, набрав 18 (4+14) очков в 64 матчах за «Шанхайских Драконов». Ранее защитник с правым хватом был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ и набрал 18 (7+11) очков в 103 встречах на уровне АХЛ.

Георгий Меркулов подписал контракт с «Колорадо»

Российский нападающий Георгий Меркулов стал хоккеистом «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Соглашение с 25-летним игроком подписано на сезон.

Меркулов провёл лишь один матч в минувшем сезоне НХЛ, на его счету 61 (24+37) очко в 70 встречах АХЛ за фарм-клуб «Бостон Брюинз» «Провиденс Брюинз». Всего в НХЛ на счету Меркулова 11 игр и одна результативная передача. С «Бостоном» россиянин подписал контракт на правах свободного агента в апреле 2022 года.

Агент Кузнецова: переговоры — на завершающей стадии, «Трактора» в списке команд нет

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, рассказал о ситуации с продолжением карьеры нападающего.

— Появлялась информация, что Кузнецов отказался от предложения минского «Динамо»…

— Эта информация не соответствует действительности. Переговоры с минским «Динамо» продолжаются.

— На какой стадии переговоры с клубами?

— На завершающей стадии. Сейчас мы принимаем решение, и в ближайшее время, я думаю, он определится с командой.

— Кузнецов на своей странице в соцсетях ходит в форме «Трактора». Это ностальгия?

— Ничего такого здесь нет, он всегда ходил в форме «Трактора» и не скрывал это. Но «Трактора» нет в списке клубов, с кем ведутся переговоры.

— У «Трактора» не было желания вести с ним переговоры?

— Со стороны «Трактора» ничего не было, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ

Хоккейный клуб «Ростов» пропустит сезон-2026/2027 ВХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«В рамках процедуры заявки на сезон хоккейный клуб «Ростов» предоставил финансовые гарантии в объёме, достаточном для участия в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею ВХЛ. Однако впоследствии клуб уведомил лигу, что источники финансирования изменились и он не может гарантировать наличие средств, достаточных для участия в соревновании сезона-2026/2027.

В связи с этим принято решение о том, что ХК «Ростов» не примет участия в сезоне-2026/2027. Таким образом, в OLIMPBET Чемпионате России по хоккею ВХЛ в сезона-2026/2027 выступит 31 команда. Календарь матчей будет утверждён и опубликован позднее», — говорится в сообщении на официальном сайте ВХЛ.

«Юта» подписала восьмилетний контракт с защитником Джоном Марино

«Юта Маммот» объявила о подписании с защитником Джоном Марино восьмилетнего контракта со средней годовой зарплатой в $ 6,75 млн.

29-летний Марино в прошлом сезоне набрал 36 очков — забил четыре гола и отдал 32 передачи, а также набрал 16 минут штрафного времени в 80 играх за «Маммот».

В общей сложности в НХЛ Марино набрал 157 очков — забросил 23 шайбы и отдал 134 результативные передачи, набрал 130 штрафных минут в 443 играх НХЛ за «Маммот», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2019/2020, а также набрал семь очков — один гол и шесть передач при 10 штрафных минутах в 35 играх плей-офф.

У «Детройта» будет новый капитан, даже если Дилан Ларкин останется в команде — журналист

Журналист Ансар Хан заявил, что в «Детройт Ред Уингз» новым капитаном станет Мориц Зайдер, независимо от того, останется ли форвард Дилан Ларкин в команде. Ларкин был капитаном «красных крыльев» последние шесть сезонов.

«Мориц Зайдер станет следующим капитаном [команды]. Я не удивлюсь, если это произойдёт даже в том случае, если Дилан Ларкин останется в клубе», — заявил Хан в эфире Oilers Now.