Одна из главных интриг межсезонья НХЛ решена. Лидер «Далласа» остался в клубе

Очень скоро начнётся самое ленивое время межсезонья НХЛ: если ты не успел подписать контракт к концу июля, то, скорее всего, будешь рассчитывать на просмотровые контракты или завязнешь в переговорах до осени. Прямо сейчас проходят арбитражные слушания, но это настолько некомфортный для всех участников процесс, что обычно в 90% случаев команды успевают договориться с игроками до подобной процедуры.

Одним из таких хоккеистов стал Джейсон Робертсон. Лучший американский бомбардир НХЛ прошлого сезона оказался в ситуации, когда «Даллас» сильно забил платёжку, а контракты в лиге подскочили настолько, что на достойный долгосрочный контракт средств толком не хватало. В результате стороны сошлись на однолетнем контракте на $ 12 млн: следующим летом Робертсон может стать неограниченно свободным агентом.

Ситуация в «Далласе» чем-то напоминала «Торонто» несколько лет назад. Клуб щедро выписывал большие контракты всем лидерам. Например, многие удивились сделке на $ 10,58 млн защитнику Томасу Харли, когда Миро Хейсканен получал чуть меньше, при этом играя больше. Два года назад «звёзды» не пожалели активов на Микко Рантанена, которому выписали $ 12 млн, а ведь в Техасе нет налога штата.

Летом «Даллас» чуть почистил платёжку, отдав в «Нэшвилл» Илью Любушкина. Чистый домосед-силовик получал $ 3,25 млн, что в положении «звёзд» уже было переплатой. Но пришлось отдавать и молодого таланта Маврика Бурка, который в Теннесси подписал контракт на $ 5,5 млн: столько бы «Даллас» точно не дал. Однако даже после таких шагов и относительно скромных летних подписаний денег оставалось впритык.

В очередной раз на скидку пошёл капитан клуба Джейми Бенн. Конечно, результативность обладателя «Арт Росса» — 2015 в последние годы сильно упала, однако даже так базовые $ 850 тыс. выглядят большой уступкой со стороны Бенна. Впрочем, к контракту также прилагаются потенциальные бонусы за сыгранные матчи. Их максимальная сумма может составить $ 1,15 млн, но в платёжке они будут учитываться уже в следующем году, когда потолок должен сильно вырасти. На Робертсона оставалось не так уж и много — примерно $ 11 млн.

«Даллас» и Джейсон Робертсон Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

И на этом фоне, разумеется, появились слухи о возможной смене команды. Как сообщается, самое вкусное предложение делал «Сиэтл», который якобы готов был платить $ 15,6 млн за сезон, если бы Джейсон согласился перейти в «Кракен». Однако Робертсон не согласился, и можно понять почему: «Сиэтл» выглядит самой серой командой в нынешней НХЛ без каких-либо краткосрочных перспектив, и в его составе просто нет звёздных игроков. Даже очень большие деньги Джейсона не вдохновили.

Чуть позже появились разговоры о «Пингвинз». У «пингвинов» была тонна места под потолком, а ещё клуб выменял у «Торонто» брата Робертсона Ника. Почти всегда братья сильно хотят играть друг с другом, самому же «Питтсбургу» явно нужна новая суперзвезда с учётом неизбежного ухода старого костяка через пару лет.

Были разговоры и про «Детройт». Дилан Ларкин включил в свой крайне узкий список команд, куда он готов перейти, «Даллас». У «звёзд» не было большой нужды в покупке американского центра с учётом того, что у них уже есть отличная ось. Однако если верить инсайдам журналистов из Мичигана, клуб из Техаса предлагал Робертсона в таком обмене. В ответ «Детройт» требовал более молодого Уайатта Джонстона, а потом в клубе случилась смена власти, и обмен Ларкина явно снят с повестки дня.

В целом американские медиа сходились в одном: Робертсон очень хотел остаться именно в «Далласе». Поэтому Джейсон отклонил царский контракт «Сиэтла» и якобы даже не вступил в переговоры с «Сент-Луисом», проявившим интерес. Стороны договорились на приемлемых условиях и избежали необходимости публичного взаимного унижения, в которое часто превращаются арбитражные слушания.

По данным сайта Puckpedia, «Даллас» превышает потолок на $ 1,3 млн, а вот по версии сайта Capwages у клуба есть $ 400 тыс. Это связано с тем, что первый сайт заполняет клубную заявку на полную, с 23 игроками. У «звёзд» есть возможность не заявлять запасных хоккеистов на первые матчи сезона и провести пару недель с 21 игроком в составе, чтобы оставить лишнее место под потолком. Каких-то дополнительных обменов для расчистки места команде, скорее всего, не потребуется.

Джейсон Робертссон Фото: LM Otero/AP Photo/ТАСС

Что это значит для клуба и для игрока? Как команда «Даллас» лучше не стал: новые контракты не позволили «звёздам» усилиться на рынке. При этом весной «Старз» потерпели жестокое поражение в первом раунде, затянув серию с «Миннесотой» до шести матчей только из-за спецбригады большинства. В то же время Центральный дивизион остаётся всё таким же недружелюбным даже на фоне спорных трансферов «Миннесоты» и ухудшения глубины в «Колорадо».

Ну а окончательное решение Робертсона всё равно просто откладывается на чуть более поздний срок. Стороны могут начать переговоры о новом контракте с 1 января — в теории к этому моменту Джейсон может провести сильную первую половину сезона и переориентироваться на новые большие контракты. Парочка Лео Карлссон — Даниэль Бриер сделала бесценный подарок остальным игрокам лиги.

Однако и вести переговоры будет чуточку легче. Это связано не только с ростом потолка, но ещё и с истечением контракта Тайлера Сегина. Лицо «Далласа» 2010-х в последнее время куда больше лечился, чем играл, и за два последних сезона совокупно провёл лишь 47 матчей в регулярке. Сегин либо останется в «Далласе» с большой скидкой, либо найдёт новый клуб, ведь у «звёзд» теперь есть новые суперзвёзды.

Одна из последних интриг межсезонья решена. Теперь в плане контрактов их осталось не так много: новое соглашение Каттера Готье, который якобы хочет деньги на уровне с Лео Карлссоном; потенциальное возвращение Патрика Кейна в «Чикаго» и тема отдельно для нас — новый клуб Владимира Тарасенко.