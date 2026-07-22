Новый иностранец приехал в КХЛ, «Динамо» готовит важный трансфер. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 22 июля.

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Адмирала» Павел Шэн перейдёт в московское «Динамо». В ближайшее время об этом объявят официально.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний форвард сыграл 67 встреч, в которых забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ Шэн провёл 331 матч, где записал на свой счёт 98 (39+59) очков с показателем полезности «-25».

Московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками

Московское «Динамо» подписало пробные контракты с тремя защитниками: Антоном Малышевым, Никитой Новиковым и Александром Шепелевым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

26-летний Малышев прошлый сезон провёл в составе «Сочи», где за 47 матчей забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ на счету игрока обороны 201 матч и 16 (2+14) очков.

22-летний Новиков в КХЛ провёл 109 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

28-летний Шепелев прошлый сезон провёл в составе «Адмирала», где за 30 матчей забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Всего в КХЛ на счету игрока обороны 152 матча и 27 (6+21) очков.

«Барыс» заключил контракт с американским нападающим Джастином Бейли

«Барыс» заключил контракт с американским нападающим Джастином Бейли. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

На драфте НХЛ 2013 года Бейли был выбран «Баффало Сэйбрз» под общим 52-м номером. В НХЛ 31-летний форвард играл за «Баффало», «Филадельфию Флайерз», «Ванкувер Кэнакс», «Сан-Хосе Шаркс». На его счету 141 игра и 23 (10+13) очка.

В минувшем сезоне форвард выступал в составе фарм-клуба «Анахайм Дакс» «Сан-Диего Галлз». Здесь Джастин с 25 голами стал лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате, добавив к этому 17 передач за 71 матч. В целом в АХЛ он сыграл 516 матчей, забросил 182 шайбы и 140 раз ассистировал партнёрам.

«Нефтехимик» перезаключил контракт с защитником Артёмом Сериковым

«Нефтехимик» расторг и заключил новый контракт с защитником Артёмом Сериковым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Срок нового соглашения – до 31 мая 2028 года.

В прошлом сезоне 25-летний игрок обороны за нижнекамцев провёл 72 матча, в которых набрал 25 (5+20) очков. Всего в КХЛ он сыграл 269 игр и набрал 76 (14+62) очков.

«Спартак» заключил просмотровый контракт с нападающим Матвеем Петровым

«Спартак» заключил просмотровый контракт с 23-летним нападающим Матвеем Петровым, сообщает пресс-служба московского клуба.

После двух сезонов за «Крылья Советов» в МХЛ и серебра юниорского чемпионата мира в составе сборной России в 2021 году Петров был выбран «Эдмонтон Ойлерз» на драфте НХЛ и продолжил карьеру за океаном.

Набрав 215 (73+142) очков за два сезона в юниорской лиге провинции Онтарио, с 2023 года Петров выступал за фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ, всего на счету форварда с правым хватом 42 (23+19) очка в 142 матчах за «Бейкерсфилд Кондорс».