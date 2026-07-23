«Может получить контракт на $ 200 млн». Клуб НХЛ завалит деньгами Макдэвида?

Впереди у лучшего хоккеиста мира тяжёлый выбор. Коннор Макдэвид, вероятно, начинает свой финальный этап в «Эдмонтоне». По крайней мере, есть немалые шансы, что это так.

Осенью 2025 года, когда у канадца оставался последний год по контракту, он заключил новое, двухлетнее соглашение с «Ойлерз» и даже пошёл навстречу клубу — подписался на смешной кэпхит в $ 12,5 млн. Для понимания: на данный момент Макдэвид занимает лишь восьмое место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ на сезон-2026/2027. При этом он лучший по ряду показателей за последние годы. Да и в целом среди действующих игроков канадец занимает шестое место по количеству очков.

Собственно, новый контракт Коннора уже вступил в силу, а это значит, что теперь «Эдмонтону» придётся очень постараться, чтобы сохранить своего капитана. После двух подряд финалов «нефтяники» в минувшем плей-офф вылетели уже в первом раунде, в межсезонье толком не усилились (главный успех — сумели скинуть тяжёлый контракт Дарнелла Нурса), а на тренерский мостик взошёл опальный Майк Бэбкок, от которого не совсем понятно, чего ожидать.

Иными словами, ситуация непростая. А ведь и Макдэвид не молодеет. Зимой ему будет уже 30. Так что вряд ли канадский нападающий согласится на ещё какие-нибудь скидки — его следующий контракт будет самым крупным в истории, в этом нет сомнений.

Тем не менее Коннор наверняка захочет совместить и достойное соглашение, и погоню за Кубком Стэнли. Получится ли сделать это в «Эдмонтоне»? Пока большой вопрос.

Поэтому в Северной Америке уже начали разгонять слухи о будущем МакДи.

Коннор Макдэвид Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Так, бывший тафгай НХЛ Тодд Федорук вбросил информацию, что хоккеист присматривается к «Филадельфии».

«Он будет игроком, который звонит командам. Его агент будет искать для него варианты. Ходят слухи, что Коннор Макдэвид хочет перейти в «Филадельфию», — рассказал Федорук.

Сколько же правды в этом слухе?

Конечно, есть основания полагать, что «Флайерз» действительно могут охотиться за Коннором. Сначала «лётчики» планировали подписать Кирилла Капризова, потом кинули сумасшедший оффершит «Анахайму» по Лео Карлссону, сделав шведа, не набравшего и 150 очков в НХЛ за три года, самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги. Очевидно, что клуб готов рисковать и идти на большие сделки.

К тому же у «Филадельфии» есть место под потолком зарплат, а вместе с тем — неплохая группа молодых хоккеистов.

Однако вариант с «Флайерз» не выглядит очевидным. По крайней мере, так, чтобы Макдэвиду хотелось самому звонить в клуб (к тому же ни хоккеист, ни агент не могут сделать этого, поскольку это будет нарушением правил лиги). Да и слухи сейчас будут отправлять Коннора практически во все команды НХЛ.

Но факт в том, что позволить себе канадца смогут далеко не все.

Недавно в ходе подкаста Spittin’ Chiclets рассказали, на какие деньги должен рассчитывать Макдэвид.

«Факты таковы, что Рантанен, Марнер и Маккиннон уже довольно давно получают слишком мало. В реальности Макдэвиду должны платить $ 23 млн в год», — сказал бывший хоккеист Райан Уитни.

«Я думаю, что Макдэвид может получить контракт на $ 200 млн. Восемь раз по $ 25 млн. И почти всё из этого — подписной бонус», — ответил известный эксперт Пол Биссоннетт.

Уитни добавил: «Справедливо. Пусть платят ему по $ 24 млн каждое 1 июля».

Если учитывать статус, возможности и результативность канадца, он действительно может и должен претендовать на такие деньги. Однако дать такие суммы, ещё и так, чтобы команда могла претендовать на Кубок Стэнли, будет возможность в лучшем случае у единиц, что серьёзно ограничит круг выбора.

И, несмотря на все преимущества, вряд ли у «Филадельфии» это получится. Клубу придётся ждать минимум полтора года, чтобы заполучить Коннора, если его захотят выменять, но для этого необходимо готовить мощное предложение и чистить платёжку. Или же два года, чтобы подписать свободным агентом. А это значит — никаких звёзд в ближайшее время ради призрачной возможности. Сомнительный вариант.

Впрочем, едва ли и «Эдмонтон» потянет все условия. Клуб всё реже показывает кубковые амбиции, руководство продолжает совершать огромные промахи, лишая собственного капитана шанса на крупную победу, а состав из года в год не просто не становится сильнее — он стареет и слабеет. То есть на Кубок Стэнли в составе «Ойлерз» Макдэвиду рассчитывать практически не приходится. Однако и делать новые скидки он вряд ли будет готов. Канадец любит Эдмонтон и «нефтяников», но в последний год особенно заметно: он ощущает, как его время и потенциал растрачивают впустую.

Так что, скорее всего, это последние годы Коннора в «Ойлерз». И теоретически оставить канадца в родном клубе удастся лишь в одном случае — если «нефтяники» за этот срок успеют выиграть Кубок Стэнли. И только тогда Макдэвид сможет немного расслабиться, а «Эдмонтон», которому больше не придётся гнаться за большой победой, спокойно выпишет капитану контракт жизни.

Вот только насколько реалистичен этот сценарий, если учитывать желание Коннора побеждать?

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