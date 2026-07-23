Патрик Кейн вернулся в «Чикаго»! Поможет ли это «Блэкхоукс» выйти в плей-офф?

Год назад Джонатан Тэйвз возобновил карьеру, но сделал это не в «Чикаго», а в родном для себя «Виннипеге», после чего и завершил карьеру. Патрик Кейн мог пойти по такому же пути и перейти в «Баффало», куда местного уроженца отправляли уже давно. Однако у Кейна с родным городом связано одно не лучшее воспоминание: в 2009-м молодой игрок подрался с таксистом из-за… 20 центов сдачи.

Крис Челиос публично говорил, что Патрик выбирал между «Баффало» и возвращением в «Чикаго». Оттуда Кейн ушёл в 2023-м, потому что хотел играть в сильной команде, которая на что-то претендовала бы — последовал обмен в «Рейнджерс» к старому другу Артемию. Спустя три года всё возвращается на круги своя: Кейн — снова «ястреб».

Вы можете удивиться солидной сумме контракта: сразу $ 8 млн в год для ветерана! Однако в «Детройте» Кейн фактически получал не меньше: в сезоне-2024/2025 в контракт было заложено базовых $ 4 млн и потенциальных $ 2,5 млн ветеранских бонусов (из которых выбито $ 1,75 млн). Год назад соотношение составляло $ 3 млн «базы» и $ 4 млн бонусов (выбито $ 2,75). Кроме того, за год потолок вырос, а у «Чикаго» в платёжке достаточно средств для того, чтобы потратить их на ветерана.

Этих бонусов могло быть ещё больше, если бы «Детройт» с Кейном проходил в плей-офф. Однако все эти сезоны повторялась одна и та же картина: «крылья» подходили к началу марта в кубковой зоне, чтобы потом в последующие полтора месяца прогрохотать вниз по турнирной лестнице. Кубковый опыт Патрика здесь никак не помогал, хотя сам Кейн стабильно набирал очки в провальные для команды моменты.

Даже сам переход в «Детройт» во многом связывали с фактором Алекса Дебринкэта. Старый партнёр по «Чикаго» родом из Мичигана и в 2023-м категорически затребовал обмена только в родной клуб. Правда, Стив Айзерман так и не смог найти для чикагской связки классного второго центра. На краткий период времени работала тройка с Эндрю Коппом, но в целом есть ощущение, что потенциал суперветерана в «Детройте» на максимум не использовали. Даже в клубе, не проходившем в плей-офф, у Патрика за три года 163 очка в 189 играх.

Патрик Кейн в «Детройте» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Теперь «Детройт» находится в непонятном положении — после невнятного старта межсезонья, отсутствия радикального усиления и слухов об обмене Дилана Ларкина причин для продления контракта у Патрика было не так много. В апреле, правда, Кейн заявлял: «Мне нравится в Детройте, это отличное место для моей семьи. У нас хорошая команда, мы можем побеждать. Я думаю, что мы лучше, чем некоторые команды, которые попали в плей-офф в этом сезоне». Правда, на старом-новом месте у Кейна шансов на плей-офф ещё меньше, чем в «Детройте».

Генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон получает справедливую критику за то, что перестройка «ястребов» как-то задерживается. Кажется, когда команда падала на дно ради Коннора Бедарда, менеджмент слишком резко разогнал почти всех достойных игроков, из-за чего теперь у «Чикаго» есть либо молодёжь до 23, либо ветераны сильно за 30: средней прослойки крайне мало.

Несколько трансферов опытных игроков провалились: Тейлор Холл быстро получил травму и толком в Иллинойсе не поиграл, Кори Перри попал в скандалище, Теуво Терявяйнен после разрыва связки с Себастьяном Ахо загрустил и выдал свой худший полноценный сезон в НХЛ. Приобретённого у «Сиэтла» Андре Бураковски уже через год пришлось отдавать в «Оттаву». Наконец, Райан Донато, который год назад выстрелил 30 шайбами, в два раза ухудшил свою статистику.

В результате Бедард есть, а играть ему толком и не с кем. В прошлом сезоне наиболее частыми партнёрами Коннора по звену были Бураковски и 22-летний Райан Грин — игрок, который проводил первый полноценный сезон в НХЛ и в будущем проецируется хоккеистом третьего звена. Даже у Макдэвида в «Эдмонтоне», который считался безнадёжным, была компания получше — да и тот же «Сан-Хосе» подписал для Селебрини качественного ветерана в лице Тайлера Тоффоли.

Американские обозреватели уже довольно уверенно отправляли в звено к Бедарду Романа Канцерова. Это хороший аванс для хоккеиста, который своей игрой в КХЛ заработал себе отличную репутацию, хотя ещё пару лет назад не был очень хорошо известен и российскому болельщику. Но это ещё один новичок, причём такой же негабаритный, как и сам Бедард. Коннору все равно нужен был кто-то опытный.

«Впервые в энхаэловской карьере Бедард получит партнёра с таким же уровнем техники, с таким же уровнем принятия решений, с таким же уровнем креативности. Агент Бедарда заявлял, что его клиента раздражает любая критика в адрес партнёров (и это хороший знак для будущего капитана клуба), но факт в том, что Коннора окружали игроки, которые не соответствовали его уровню. Звено Канцеров — Бедард — Кейн может стать самым ярким в «Чикаго» после начала перестройки», — пишет автор The Athletic Марк Лазерус.

Коннор Бедард получает суперзвезду: Фото: AP/TASS

Проблема в том, что даже с Кейном «Чикаго» не выглядит командой уровня плей-офф. Про прямой выход в плей-офф в дивизионе с «Колорадо», «Далласом», «Миннесотой» и ежегодно усиливающейся «Ютой» не приходится даже мечтать. В прошлом году конкуренция за западную зону уайлд-кард была рекордно тухлой — и даже в такой ситуации «Чикаго» отстал от восьмёрки на 18 очков, хуже был только тотально безнадёжный «Ванкувер».

Летом «Чикаго» ставил на игроков нижних звеньев, а также рекордно вложился в Боуэна Байрэма, выписав защитнику контракт сразу в $ 12,5 млн. Байрэм высоко котировался в своё время, был на втором плане в командах Кейла Макара и Расмуса Далина, и риск «Чикаго» очень сильно критикуют эксперты. Эта команда все равно по своему уровню не выглядит готовой к плей-офф.

Правда, по наследию Кейна это не ударит — не ударило же то, что он три года провёл в «Детройте», исторически главном сопернике «Чикаго». Он возвращается в город, с которым он сросся, где его обожают, чтобы теперь наставить на чемпионский путь лидера новой эры «Блэкхоукс».