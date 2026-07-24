«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем

29 июля в Череповце пройдёт прощальный гала-матч Богдана Киселевича. Защитник попрощается с хоккеем в ставшем родным городе и в окружении самых близких людей. За плечами Богдана — славная карьера, вместившая в себя победу на Олимпиаде-2018, Кубок Гагарина в составе «Локомотива», а также пробу сил в НХЛ. За несколько дней до прощальной игры корреспондент «Чемпионата» пообщался с Киселевичем о грядущем событии, карьере и жизни после хоккея.

«Самое важное, когда с ранних лет закладываем в детей хорошие традиции»

— У вас скоро прощальный матч. Как проходит подготовка?

— Это больше про то, что это единственный шанс собрать моих хороших друзей и крутых игроков в Череповце. Такая приятная возможность отдать долг городу, детям, чтобы они посмотрели на выдающихся игроков. Очень волнительно, подготовка занимает много времени. Поскорее бы всё прошло, и прошло успешно, чтобы все остались довольны, а дети увидели, что всё рядом, что они могут всего достичь, если поставят перед собой задачи.

— Такие мероприятия всегда трогательные. Слёзы, если что, будете сдерживать?

— Вот ты задал вопрос, а я даже не знаю. Буду пытаться отсрочить всё это. Сейчас я занят подготовкой, очень много согласований, поэтому как в моменте будет, так и будет.

Богдан Киселевич Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Знаю, будут не только хоккейные гости. Раскроете фамилии? Может быть, кто-то напрашивался?

— Я сейчас переживаю по поводу транспорта, да и в целом, поэтому не хотел бы заранее конкретно говорить, кто будет. Но я много получал от людей сообщения: «А что ты меня не пригласил?» (смеётся). В целом собралась большая компания спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх, выигрывали и были на ведущих ролях — волейболисты, фигуристы, плавание, гандбол. Не знаю, было ли когда-нибудь в Череповце одновременно такое количество выдающихся спортсменов.

— Во время матча на улицах города останутся люди?

— У нас не такой большой дворец (смеётся). Все просто хорошо проведут время либо посмотрят в трансляции. Потому что самое важное, когда мы с ранних лет в детей закладываем хорошие традиции и заряжаем эмоциями. Потом высокий шанс, что вырастут спортсмены серьёзного уровня.

«Дети спрашивают, смотря хоккей: «А ты чего лежишь? Тому вон 40, ты мог бы ещё играть и играть»

— Как прошёл год без хоккея? Не тянет на площадку?

— В точку! Самые сложные эмоциональные моменты, от себя никуда денешься и не обманешь. Конечно, очень сильно скучаешь по хоккею, раздевалке, ребятам, по всей этой атмосфере. Провёл этот год в серьёзном обучении, иногда ездил больше, чем во время карьеры. Поэтому не совсем получалось погрустить или подолгу вспоминать карьеру, это сменило эмоции.

— Не было мысли: может, рановато? Особенно после того, как «Локомотив» второй Кубок Гагарина забрал.

— Мне это дети постоянно предъявляют! Но если ты принял решение, нет смысла оборачиваться назад. Нужно уходить вовремя, мы никогда не узнаем, что было бы по-другому. Решение принято, за него нужно отвечать, принимать все минусы и плюсы, переворачивать страницу и работать дальше. Надо получать новые знания, выходить на работу во благо общества, делиться тем опытом, которым могу.

— А дети что говорят? «Папа, ты упустил ещё один Кубок Гагарина»?

— Да. Смотрим хоккей, спрашивают: «А сколько лет этому? А тому? А сколько у него Кубков? А ты чего лежишь? Ему 40, а ты мог бы ещё играть и играть».

Поначалу злился на это, а потом говорю уже: «Ну и чего? Вы бы опять меня не видели и ждали».

— Трудно держать себя в форме?

— Я набрал вес, расслабился. Но сейчас собираюсь потихоньку, поучаствовал в забеге, потом ещё будет. Через это планирую набирать форму, потому что, если хочешь долго и качественно жить, обязан её поддерживать.

— Подходили к завершению карьеры с планом на будущее?

— Нет, с чистого листа, потому что не можешь подготовиться ко всему, пытаешься найти, как заменить те эмоции, бросаешься во все виды спорта. Потом уже соображаешь, что не вернуть того, что было. Поэтому нужно по-другому относиться к ситуации и получать удовольствие от других вещей. Посещение тренажёрного зала, кроссфит, плавание, бег, триатлон. Думаю, буду в этом направлении идти.

— Вы ещё учитесь?

— Вот закончил, но на следующий год ещё хочу, это интересно на самом деле. У меня это с детства: если ты не развиваешься, стоишь на месте. А сейчас вот даже к организации мероприятий по-другому отношусь, понимаю, насколько это невероятно сложно. А учиться никогда не поздно и полезно, потому что профессиональный спорт редко пересекается с качественным образованием в силу занятости. И когда у тебя появляется шанс что-то наверстать, надо им пользоваться. Я доволен обучением в прошедшем году, где-то даже переборщил с программой. Аппетит приходит во время еды, поэтому пойду ещё и на следующий год.

— В какой области будет следующее образование?

— Есть два направления — либо государственное управление, либо в частных организациях. По спорту я отучился, понятно, что мне это близко, а теперь можно расширить ещё кругозор.

— Поработать в клубе было бы интересно?

— Да, конечно. Загадывать не хочу, нужен серьёзный и интересный вызов, в который вложишь всю свою энергию, всё остальное уйдёт на второй план, а по-другому я не умею. Сейчас я на распутье, приму решение ещё поучиться.

Богдан Киселевич Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Вас нередко можно увидеть в передачах, подкастах. Откуда интерес к этому?

— Приходится (смеётся). Это скорее опять-таки в рамках подготовки к прощальному матчу, когда приедут ребята и мы соберём деньги на благотворительность. Не могу сказать, что я получаю от съёмок удовольствие. Не буду лукавить и говорить, что заставляют, но у меня нет такого, что мне нужно насытить чувство собственной важности. Это больше элементы творчества и работы, которые сейчас совместились.

— Но мне показалось, в кадре вы смотритесь органично.

— Мне многие так говорят, однако мне не нравится смотреть на себя, слушать. Думаю, у многих такое есть. Единственное, я буду доволен, если кто-то что-то почерпнёт для себя. Я смотрю на это через призму своей юности. Мне было бы в детстве интересно послушать человека, который поиграл в хоккей, я бы что-то почерпнул.

— Кто из российских хоккеистов — готовый шоумен?

— Куча таких. Просто очень многие ребята скрывают внутрянку, что у них на душе, хотя они умные, умеют интересно и весело разговаривать. А из тех фамилий, кто первый пришёл на ум — Евгений Кузнецов, Наиль Якупов, Андрей Алтыбармакян, Григорий Панин. А так — в каждой раздевалке столько заводил, чем чаще вы будете к ним обращаться, тем будет лучше, потому что в рамках популяризации хоккея это вин-вин.

«А если у Локомотива будет четыре финала и три победы подряд? Невероятная возможность»

— Как вам прошедший сезон КХЛ?

— Есть команды, которые сыграли ниже ожиданий, думаю, там будут сделаны выводы. Есть команды, которые сыграли выше, в частности — моя родная «Северсталь». Очень рад за ребят! Желаю, чтобы они ещё дальше в плей-офф проходили. А вообще, когда ты много лет играл в лиге, много друзей в разных командах, очень тяжело переживать за кого-то отдельного. Естественно, переживал за Ярославль. Представляешь, насколько был невероятный плей-офф, когда от выхода в следующий раунд отделяет 33 секунды?

— Концовка была сумасшедшей.

— Да-да. В регулярном чемпионате тоже всё менялось — появлялись новые лидеры, а те команды, от которых ждёшь серьёзных достижений, плелись в конце восьмёрки. Поэтому, когда следишь, разбираешься, это очень интересно.

— Кто сможет остановить «Локомотив»? Три финала и две победы.

— А представляешь, если четыре финала и три победы? Если с этой точки зрения смотреть, это невероятная возможность. Это впервые будет в лиге, возможно, и в мире. Но есть огромное количество голодных ребят, которые хотят что-то завоевать, ежегодно есть пять-шесть команд-претендентов. Посмотрим, как развернётся и завершится трансферная кампания. Ближе к сезону может будет предсказать что-то.

— Что происходит с ЦСКА и СКА последние годы? У них одновременно случился спад.

— Думаю, это процесс перестройки. И это нормально. Нельзя всю жизнь быть в лидерах и каждый год выигрывать. И насколько это затянется, можно посмотреть только в следующем сезоне.

— СКА сейчас неплохо усилился.

— Да. Представляешь, как опять собрать в коллективе всех звёзд и сделать из них команду? И сколько по времени это займёт, как быстро тренерский штаб отреагирует на это?

В ЦСКА, я уверен, думаю, они уже потихоньку встают на серьёзные рельсы и в этом году выступят лучше, чем в прошлом. Они и в том сезоне, начиная с низов турнирной таблицы, к концу очень хорошо подтянулись.

— Было много критики в адрес Ларионова. Какие у вас впечатления?

— Наверное, оценивать было бы неправильно, но, если говорить о впечатлениях, первый сезон притирочный. Непросто перейти в команду и создать новый коллектив, тем более совершенно другие требования, другая по уровню команда, другой город. Я только с высокими ожиданиями смотрю на этот сезон.

— Ваш прогноз — главный сюрприз следующего сезона?

— Думаю, он развернётся на Западе за выход в восьмёрку, там будет интересная ситуация. Ещё очень интересно, как выступит «Шанхай». Туда зашли очень серьёзные руководители — Илья Валерьевич Ковальчук, Евгений Артюхин. Они очень амбициозны. Как быстро они справятся с высокими задачами?

«В Америке понял, что нельзя кормить аллигаторов замороженной рыбой»

— Получается следить за НХЛ?

— Только за плей-офф. Очень рад, что опять большая когорта россиян выиграла, горжусь ими. Продолжайте выигрывать и дальше!

— Три русских хоккеиста, кто больше всего впечатлил?

— Назову Ивана Демидова, Михаила Сергачёва — уже в роли матёрого лидера. И Александр Никишин.

— Есть в КХЛ россиянин с уже подтверждённым уровнем НХЛ?

— Наверно, вот так фамилии назвать не смогу. Во-первых, боюсь сглазить, во-вторых — чего-то не хватает. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы ребята развивались здесь, созревали, выходили на лидирующие роли и потом принимали решения.

— Насколько было ожидаемо, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»?

— Конечно, ожидаемо. Очень круто, что так красиво раскручивалась эта интрига с его подписанием. Думаю, здесь есть чему поучиться. У нас хватает и своих игроков, которые достигают серьёзных высот в рамках российского хоккея. Например, мой сокомандник Вадим Шипачёв. Мы из одного города, с детства вместе с ним играли. Мы можем поучиться раскручивать своих звёзд так же.

— Кстати, у Вадима новый этап в карьере.

— Вот я и хотел сказать. Переход в Уфу, в такую быструю команду с россыпью молодых талантов, есть ветеран в обороне — Григорий Панин, насколько интересно, какую роль возьмут в рамках становления коллектива, как быстро они смогут донести свой опыт до ребят, чтобы побыстрее в плей-офф пошуметь.

— Верите, что, например, через год мы увидим Овечкина в КХЛ, в «Динамо»?

— Я с такой позиции не рассматриваю. Хотел бы, чтобы он все свои задачи решил, не так много осталось до рекорда. Мы все за это болеем и надеемся на него. А вот когда он разберётся — с удовольствием. Здоровья и мощи ему хватит, главное, чтобы хватило запала на душе. Думаю, ему будет очень приятно поиграть перед детьми, семьёй, всеми российскими болельщиками.

— Как вы вспоминаете свой опыт в НХЛ и жизнь в США?

— Он был не такой длительный, но очень приятный, многое дал с точки зрения опыта. Жалею, что стеснялся и не поехал раньше. Не нужно ничего бояться.

— Самый яркий момент, который можно будет рассказать внукам?

— Не кормить аллигаторов замороженной рыбой, тем более если написано, что там нельзя делать это, потому что дальше они будут приходить раз в день в отведённое время (смеётся). А совет на площадке — старайтесь забивать побольше голов, потому что хоккей — это элемент шоу. И даже если не получается, не корите себя, потому что есть следующая смена.

— А жизнь за океаном легко давалась?

— Да. Школа №21 в Череповце дала мне хорошую базу языка. Мне даже пришлось переезжать из одного района в другой, потому что там все разговаривали на русском. А адаптация очень быстрая, тем более если коллектив хороший, все смеются над твоими шутками, помогают влиться и набрать побыстрее словарный запас. Я и сейчас общаюсь с кем-то, меня даже заставляют раз в месяц звонить по телефону, чтобы я практиковал свой английский, потому что запас очень быстро угасает.

«Российскому хоккею после возвращения хватит года-полтора, чтобы всё пришло в норму»

— Олимпийская золотая медаль — самое яркое впечатление в карьере?

— Я, пока шёл к вашей студии, увидел, как на одном стенде висит чья-то золотая олимпийская медаль. Она до сих пор в шампанском, это сразу заметно. Я удивился, что кто-то её отдал, потому что я бы так не сделал. Правда, я не очень знаю, где она сейчас (смеётся).

А если вспоминать ту Олимпиаду, она же в середине сезона проходила, поэтому мы вернулись и сразу поехали играть плей-офф. Поэтому немного смазано. А вообще, любая победа — очень яркие впечатление. Я до этого много проигрывал, три финала, поэтому из поражений много уроков выносишь. И это тоже яркие моменты, просто с неприятным осадком, но мотивирует двигаться вперёд.

Богдан Киселевич на ОИ-2018 Фото: РИА Новости

— Российский хоккей до отстранения и сейчас — два разных хоккея?

— Очень интересно проверить, как мы будем выглядеть, когда вернёмся. Много молодых ребят, за них большая боль и обида, что они не могут выступать на международной арене в хорошие годы своей карьеры. А для спортсмена это важно. Просто хочется пожелать скорейшего восстановления.

— Нет ощущения, что именно в хоккее возвращение должно произойти легче с точки зрения уровня игры?

— Думаю, да. Будет много стресса, нервов, первые международные соревнования, но в целом — года-полтора хватит. Главное, чтобы была долгосрочная программа развития, при правильной подготовке можно очень быстро.

«Мне не очень комфортно, когда узнают. И какой-то синдром самозванца присутствует»

— Главное открытие чемпионата мира по футболу?

— Египет. Я в целом очень расстроен их поражением от Аргентины и потерей мяча Салахом, там ничего не предвещало беды. Чуть подраскрылись — и до свидания. Разочарован Германией. Думал, бразильцы выступят сильнее. А вообще, я обычно болею за Парагвай и Уругвай, мне с детства их названия понравились (смеётся).

— Как вам их игра с Францией? Они только и били по ногам.

— Так это единственный их шанс выиграть (смеётся). Мне не очень нравятся французы последние несколько лет. Вот команда времён Зидана — да.

— А эффект Возиньи впечатлил?

— Такие вспышки… Нет, круто, без вопросов, но мне больше нравится, когда кто-то подтверждает свой уровень длительное время.

— У вас была такая вспышка популярности в карьере?

— Ну я поколение не про подписчиков (смеётся). Я человек попроще — потихонечку-помаленечку идёшь к своей заветной цели. Дорогу осилит идущий, вот такой девиз.

— А в целом узнаваемость вам нравится?

— К сожалению, нет, мне не очень комфортно. И какой-то синдром самозванца присутствует. Мне комфортно у себя на участке в Череповце среди сосен. Спокойно могу в кроксах и шортиках дойти до водохранилища, искупаться и обратно пойти косить участок.

— Самое странное место, где вас узнали?

— Недавно был поражён. Год назад сдавал диплом в Сочи, приехали на четыре дня, пошли искупаться. Вот мы купаемся, и человек плывёт навстречу, говорит: «А ты не этот, фамилия на языке крутится?» — «Нет, не я». Потом вспомнил фамилию, я отвечаю: «Да нет, точно не я». В итоге мои друзья меня сдали (смеётся).

Или на отдыхе идёшь на пляж, а сзади: «Локомотив! Локомотив!» Но на самом деле все очень вежливые и приятные люди. Не могу назвать себя невероятной звездой, но стараюсь всего этого сторониться, немного неловко.