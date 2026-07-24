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Список самых высокооплачиваемых российских хоккеистов в сезоне-2026/2027 НХЛ, Овечкина нет в топ-10, Капризов лидер, Кучеров

Овечкина нет даже в топ-20! Рейтинг самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ
Владимир Лаевский
Самые высокооплачиваемые россияне в НХЛ
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В списке нет и Евгения Малкина, зато есть самый богатый вратарь лиги, а также обладатели «Везины» и «Харта».

Не за горами новый сезон НХЛ, практически все контракты заключены, и остаются лишь детали. По крайней мере, в списке самых высокооплачиваемых российских хоккеистов на грядущий чемпионат прибавления ждать не стоит.

Совсем недавно мы уже говорили о главных богачах НХЛ. В список из 11 (а на самом деле из 12 — после того как Джейсон Робертсон подписал новый контракт с «Далласом») игроков с самыми крупными кэпхитами попал лишь один российский хоккеист. При этом в межсезонье сразу несколько парней получили крупные соглашения.

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Примечательно, что Александр Овечкин, продливший контракт с «Вашингтоном», выпал не просто из лидирующей группы — он теперь не входит даже в топ-20 самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ. А суммарно занимает 290-е место среди полевых игроков.

Кто же тогда входит в топ-10? Давайте разбираться.

10. Павел Бучневич, «Сент-Луис», $ 8 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 48 (20+28) очков, 81 матч, «-10»
Плей-офф: не попал

Почётную десятку открывает 31-летний нападающий «блюзменов». У Бучневича начался второй год по шестилетнему контракту на общую сумму $ 48 млн, и для «Сент-Луиса» это может стать большой проблемой. Минувший сезон стал однозначно худшим для Павла в составе «Блюз», впервые за пять лет он не добрался до отметки даже в 50 очков. Конечно, нельзя сказать, что «Сент-Луис» пролетел мимо плей-офф только из-за слабой игры Бучневича, но от лидера ждут совершенно иной игры.

В общем списке полевых игроков Павел делит места с 82-го по 92-е.

Павел Бучневич / Илья Сорокин

Павел Бучневич / Илья Сорокин

Фото: Getty Images

9. Илья Сорокин, «Айлендерс», $ 8,25 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 55 матчей, 29 побед, коэффициент надёжности 2,68; 90,6% отражённых бросков
Плей-офф: не попал

Голкипер «островитян» вступает в свой третий год по восьмилетнему контракту. Минувший сезон 30-летний Сорокин провёл довольно успешно. Не без провалов, да и статистика чуть хуже, чем в минувшие годы, однако это говорит скорее об игре «Айлендерс». Илья до последнего держал свою команду в гонке за плей-офф и был одним из её редких светлых пятен.

В топе самых высокооплачиваемых вратарей Сорокин занимает пятое место.

7-8. Иван Проворов, «Коламбус», $ 8,5 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 31 (9+22) очко, 82 матча, «+14»
Плей-офф: не попал

Седьмое и восьмое места поделили два защитника. Начнём с Проворова. Иван провёл хороший сезон, показав привычную для себя статистику и отыграв четвёртую подряд регулярку от звонка до звонка. Возможно, 29-летний защитник и не показывал заоблачных цифр, но он дал «Коламбусу» то, что команде было нужнее всего — надёжность и уверенность в обороне. Впереди у Проворова только второй год по семилетнему контракту, и если он сохранит свой привычный уровень, то это станет огромной победой для «Блю Джекетс».

Среди всех полевых хоккеистов Иван делит места с 58-го по 69-е.

7-8. Михаил Сергачёв, «Юта», $ 8,5 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 59 (10+49) очков, 78 матчей, «+2»
Плей-офф: 5 (0+5) очков, 6 матчей, «0»

28-летний защитник, кажется, привык к роли лидера в «Юте». Сергачёв провёл один из лучших сезонов в карьере: он показал второй результат по количеству очков (личный рекорд — 64), голов (ЛР — 15) и передач (ЛР — 54). А вместе с тем Михаил помог «Юте» впервые в истории попасть в плей-офф — уже на второй год существования клуба. Он также стал лучшим российским защитником-бомбардиром сезона, а всего среди соотечественников занял 11-е место по количеству результативных действий. При этом Сергачёв начнёт свой лишь четвёртый год по восьмилетнему контракту.

Как и Проворов, по кэпхиту Михаил делит места с 58-го по 69-е среди всех полевых хоккеистов.

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5-6. Андрей Василевский, «Тампа», $ 9,5 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 58 матчей, 39 побед, КН 2,31; ОБ 91,2%
Плей-офф: 7 матчей, 3 победы, КН 2,18; ОБ 89,7%

Следующие две позиции также поделили несколько хоккеистов, причём на этот раз — одноклубники. Начнём с 31-летнего вратаря. Василевский был признан лучшим голкипером сезона и получил уже вторую свою «Везину». После неприятной травмы казалось, что Андрей может стать обузой для «Тампы», но вратарь «переродился» и вернулся на свой привычный высокий уровень. «Лайтнинг» провели отличный сезон во многом благодаря Васе. Вот только в плей-офф геройств голкипера не хватило.

Впереди у Василевского предпоследний год по восьмилетнему контракту, он занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ.

Андрей Василевский с «Везиной»

Андрей Василевский с «Везиной»

Фото: Mike Carlson/Getty Images

5-6. Никита Кучеров, «Тампа», $ 9,5 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 130 (44+86) очков, 76 матчей, «+43»
Плей-офф: 29 (10+19) очков, 22 матча, «+11»

33-летний нападающий провёл очередной великий сезон. Кучеров установил второй лучший личный показатель по количеству очков, третий — по количеству ассистов, а также повторил личный рекорд по количеству голов. Никита завершил регулярку лучшим бомбардиром среди россиян и вторым — среди всех хоккеистов. И вполне заслуженно взял «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона — это вторая такая награда в коллекции форварда. Впереди у Кучерова последний год по восьмилетнему контракту, и вскоре «Тампе» придётся серьёзно раскошелиться, даже несмотря на возраст нападающего.

Среди всех полевых игроков Никита делит места с 32-го по 39-е.

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3-4. Павел Дорофеев, «Рейнджерс», $ 11 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 64 (37+27) очка, 82 матча, «-3»
Плей-офф: 16 (12+4) очков, 22 матча, «+2»

Третью и четвёртую строчки также поделили два хоккеиста. Сначала поговорим о Дорофееве. Последние два года стали для 25-летнего нападающего прорывными, а в минувшем сезоне он и вовсе побил все личные рекорды результативности, финишировав третьим снайпером среди россиян. Более того, Павел помог «Вегасу» дойти до финала Кубка Стэнли и уступил лишь Бретту Хаудену по количеству голов в розыгрыше. Благодаря такому яркому выступлению Дорофеев получил контракт жизни — на семь лет и общую сумму $ 77 млн, но уже в другом клубе — «Рейнджерс». И его соглашение только-только вступает в силу.

Дорофеев также разделил места с 18-е по 21-е среди всех полевых хоккеистов НХЛ.

3-4. Артемий Панарин, «Лос-Анджелес», $ 11 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 84 (28+56) очка, 78 матчей, «-7»
Плей-офф: 3 (2+1) очка, 4 матча, «-4»

34-летний нападающий в ходе этого сезона решился на серьёзные изменения в жизни — в дедлайн он был обменян из тонущих «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес». Вероятно, на фоне проблем «Нью-Йорка» и адаптации в новой команде общая статистика Панарина немного упала, но не критично — он стал третьим российским бомбардиром в чемпионате, а также помог «Кингз» заползти в плей-офф. В любом случае Артемий получил приличный двухлетний контракт на общую сумму $ 22 млн, и это соглашение только вступает в силу.

Панарин, как и Дорофеев, поделил места с 18-е по 21-е.

Павел Дорофеев / Артемий Панарин

Павел Дорофеев / Артемий Панарин

Фото: Getty Images

2. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс», $ 11,57 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 51 матч, 25 побед, КН 2,50; ОБ 91,2%
Плей-офф: не попал

А вот и самый высокооплачиваемый вратарь как среди россиян, так и в целом в НХЛ. Шестёркин начнёт свой лишь второй сезон по восьмилетнему контракту, но, возможно, он уже и сам не особо рад этому. 30-летний голкипер тащил «Рейнджерс» как мог, однако это не помогло команде попасть в плей-офф. Теперь у «Нью-Йорка» началась перестройка, и пока она не очень радует болельщиков. Но для «рейнджеров» сохранить такого вратаря, как Игорь, — огромный успех. Если команда и вернётся в плей-офф, то во многом благодаря усилиям Шестёркина.

1. Кирилл Капризов, «Миннесота», $ 17 млн

Регулярный чемпионат — 2025/2026: 89 (45+44) очков, 78 матчей, «+10»
Плей-офф: 15 (4+11) очков, 11 матчей, «+10»

О контракте 29-летнего нападающего мы говорили уже не раз. Капризов абсолютно заслужил такое крупное соглашение, сейчас он занимает суммарное второе место в НХЛ по кэпхиту, уступая только Лео Карлссону. Кирилл стал лучшим снайпером, вторым бомбардиром и четвёртым ассистентом среди россиян в минувшем сезоне, а суммарно в НХЛ вошёл в топ-4 по количеству голов и в топ-15 — по количеству очков.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
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