«Наши атлеты — одни из лучших. Они нужны мировому спорту». Интервью с Быковым

Накануне известному хоккеисту и тренеру, двукратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Быкову исполнилось 66 лет. Обозреватель «Чемпионата» поздравил Вячеслава Аркадьевича с праздником, а также взял у него эксклюзивное интервью. Бывший рулевой сборной России с ностальгией вспоминает времена своей работы в КХЛ и ждёт возвращения нашей национальной команды на международную арену.

«Ларионов, Захаркин — с их опытом СКА в хороших и правильных руках»

— Спасибо за поздравления с днём рождения. Занимаюсь семьёй, внуками, домашними делами. Конечно, слежу за хоккеем, ведь это вид спорта, которому я посвятил всю свою жизнь, — с ходу заявил Быков.

— В системе СКА сейчас трудится ваш давний товарищ Игорь Захаркин. Поддерживаете отношения?

— Конечно. Хочется пожелать СКА всего самого доброго. Видно, как в клубе скрупулёзно создаётся и выстраивается рабочий процесс. Уверен, что у команды всё будет хорошо. Посмотрите, какие опытные люди работают в СКА.

— Целых два профессора, Вячеслав Аркадьевич!

— Согласен с вами (смеётся). Игорь Николаевич Ларионов работает главным тренером, Игорь Владимирович Захаркин тоже принимает активное участие в жизни клуба, занимается возложенными на него обязанностями (Захаркин занимает должность советника генерального директора СКА. — Прим. «Чемпионата»). Ларионов, Захаркин — с таким опытом, который есть у этих специалистов, можно сказать: команда находится в хороших и правильных руках. В СКА работает вертикаль, которую мы в своё время и создавали.

Игорь Захаркин и Вячеслав Быков Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

«У Козлова — огромный хоккейный опыт. Неудивительно, что он стал сильным тренером»

— Самым ярким примером чётко выстроенной системы и вертикали сейчас является «Локомотив», дважды подряд завоевавший Кубок Гагарина. Согласны с этим?

— Да. Здесь нужно отдать должное президенту клуба Юрию Николаевичу Яковлеву. Мы с ним в своё время много общались. В Ярославле всё выстроено, отлажено и работает чётко, как часы. Там очень хорошая школа, хоккейный интернат. Поэтому в «Локомотиве» так много местных воспитанников. И руководство клуба, и Игорь Никитин, и Боб Хартли проделали большую работу, отсюда и два чемпионства подряд. Пришедший на пост главного тренера Дмитрий Квартальнов получит в свои руки очень хорошую команду с талантливыми и одарёнными спортсменами.

— Наверняка наблюдаете за «Салаватом Юлаевым», с которым вы, как и со СКА, выигрывали Кубок Гагарина?

— Мне нравится, как в Уфе трудится хорошо мне знакомый Виктор Козлов. Помню его прекрасным хоккеистом, талантливым форвардом. Человек с огромным хоккейным опытом. Неудивительно, что он стал сильным тренером. Виктор — знаковая личность для Уфы, капитан чемпионской команды. «Салават Юлаев» — это достояние целой республики. В Башкирии всегда приятная атмосфера, болельщики требовательны и очень любят свою команду.

Вячеслав Быков и Виктор Козлов Фото: РИА Новости

«Возможность реализовать себя, проложить путь в профессиональный хоккей — всё это благодаря Челябинску»

— Не могу не спросить и про родной для вас Челябинск.

— Ох, в моей карьере столько команд, и все родные (смеётся). «Трактор», безусловно, всегда помню и люблю. Я вырос в Челябинске, местная школа хоккея очень многое мне дала. Возможность реализовать себя, проложить путь в профессиональный хоккей — всё это благодаря ей. Благодарен всем специалистам, с которыми работал. Всем людям, прославлявшим челябинский хоккей: Петру Васильевичу Дубровину, Геннадию Фёдоровичу Цыгурову, Валерию Константиновичу Белоусову. «Трактор» — это клуб со своей большой историей. Желаю ему успехов и побед в новом сезоне.

— Планируете следить за новым сезоном в КХЛ?

— Безусловно, буду следить. Мы же все выросли в одной индустрии, как без этого? Хоккей — это вся наша жизнь. Где бы я ни находился — всегда с интересом и с уважением слежу за командами. Особенно за теми, в которых мне довелось поработать. Это разные регионы, разные судьбы. Для меня всегда было большой честью знакомиться с новыми людьми, приобщать всех к хоккею и спорту, развивать и пропагандировать его.

— Болельщики соскучились по сборной России и её возвращению на международную арену. Вы тоже?

— Мы все очень ждём возвращения российской сборной, это станет вишенкой на праздничном торте. Будем надеяться, что благоразумие и здравый смысл возобладают и нашим хоккеистам, а также всем остальным спортсменам дадут шанс показать себя и реализовать свой потенциал на международных соревнованиях. Наши атлеты — одни из лучших. Они нужны мировому спорту. Развитие и прогресс в любой сфере возможны только при участии всех сильнейших. Спорт в этом плане не исключение.