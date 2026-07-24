Сергей Зубов вернулся в НХЛ, «Ак Барс» сохранил лидера. Итоги дня в хоккее

«Трактор» отдал вратаря в аренду в «Шанхайские Драконы», которые расторгли контракт с форвардом.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 24 июля.

Бывший главный тренер СКА Сергей Зубов получил должность в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз»

«Сент-Луис Блюз» на своём официальном сайте объявил о назначении олимпийского чемпиона Сергея Зубова на пост советника по хоккейным операциям.

56-летний Зубов — воспитанник московского ЦСКА, из которого в 1992 году перебрался в НХЛ, где стал выступать за задрафтовавший его под общим 85-м номером в 1990-м «Нью-Йорк Рейнджерс», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 1994 году. Также в главной североамериканской лиге защитник играл за «Питтсбург Пингвинз» и «Даллас Старз». В техасском клубе Зубов взял ещё один Кубок Стэнли.

В 2015 году вошёл в тренерский штаб санкт-петербургского СКА, за который выступал после возвращения из НХЛ, позднее был назначен главным тренером команды. Также работал в «Сочи», рижском «Динамо» и «Тракторе».

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Григорий Денисенко продлил контракт с «Ак Барсом»

Хоккейное агентство Winners в своём официальном телеграм-канале сообщило, что нападающий Григорий Денисенко продолжит выступать за казанский «Ак Барс», о чём ранее информировал «Чемпионат». Новое соглашение форварда будет действовать до конца сезона-2026/2027.

«Желаем Григорию яркого сезона вместе с «Ак Барсом»!» — написала пресс-служба агентства.

В прошедшем регулярном чемпионате Денисенко провёл 64 матча и набрал 28 (14+14) очков. В плей-офф форвард добавил ещё 4 (2+2) очка в 20 встречах. В КХЛ ранее 26-летний нападающий также выступал за ярославский «Локомотив» и тольяттинскую «Ладу».

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«Трактор» отдал вратаря Бутееца в аренду «Шанхайским Драконам»

Челябинский «Трактор» на своих официальных страницах в социальных сетях объявил об уходе вратаря Вячеслава Бутееца в аренду в «Шанхайские Драконы». Срок арендного соглашения рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Также «Трактор» подписал с Бутеецем двусторонний контракт на два года.

24-летний Бутеец был выбран на драфте НХЛ 2022 года «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим 178-м номером. Голкипер является воспитанником челябинского клуба.

В КХЛ Бутеец выступал за «Сочи», также на правах аренды из «Трактора», и за родной клуб. В Северной Америке успел поиграть в лиге Восточного побережья, АХЛ и НХЛ в системе «Анахайма».

«Шанхай» и нападающий Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон

«Шанхайские Драконы» и нападающий Павел Акользин расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Акользин провёл 40 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

В апреле 2024 года в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 35-летний форвард сыграл 553 встречи, в которых записал на свой счёт 129 (74+55) очков с показателем полезности «-36».

«Динамо» Минск подписало контракт с хоккеистом, которого банила ИИХФ

Минское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о заключении контракта с нападающим Иваном Аношко. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

В прошлом сезоне 21-летний Аношко выступал за «Динамо-Молодечно», отметившись 40 (17+23) очками в 54 матчах, проведённых с учётом плей-ин Экстралиги. Также форвард сыграл за «Динамо-Олимпик» и взял с клубом чемпионство Высшей лиги Беларуси.

Примечательно, что Аношко ранее был дисквалифицирован на четыре месяца по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) за самовольный отъезд в США при наличии действующего контракта с «Динамо-Шинник». Сейчас хоккеист уже отбыл отстранение, вернувшись в хоккей в январе 2025 года.