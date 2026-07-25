«Ак Барс» провалил межсезонье. Финалиста Кубка Гагарина теперь спасёт только чудо

До старта тренировочных лагерей клубов КХЛ уже меньше недели, а кем будет играть в следующем сезоне «Ак Барс», решительно непонятно. Менеджмент клуба не только не смог за два летних месяца как-то усилиться, но ещё и команду покинули важнейшие игроки, которые и помогли казанцам дойти до финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

Накануне переподписали Григория Денисенко, да и с Артёмом Галимовым и Тимуром Биляловым вот-вот ударят по рукам, но это вообще не спасает патовую ситуацию. Кем Марат Валиуллин собирается заменить Александра Барабанова и всех остальных и можно ли сейчас на рынке найти сопоставимые замены в принципе?

ХК «Ак Барс» Фото: ak-bars.ru

Забавнее всего было слышать в мае после шестого матча финала КХЛ, что для «Ак Барса» поражение от «Локомотива» может быть полезным в перспективе. Тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным получит важный опыт, а коллектив ещё больше сплотится и станет грозной силой уже с первых встреч нового сезона. Этот тезис никак не бился с тем, что сразу у 15 игроков 1 июня заканчивались контракты и уже тогда было понятно, что переговоры о подписании новых соглашений будут как минимум трудными. Например, Александр Барабанов, судя по всему, ещё зимой решил выходить на рынок. Игрока оскорбил сам факт, что к нему до Нового года с предложением продлить сотрудничество в клубе не выходили, к тому же Барабанов рассчитывал на увеличение зарплаты, в то время как в Казани, наоборот, хотели понизить оклад Александра.

В итоге Барабанов уехал в «Автомобилист», и это единственный случай, где, пожалуй, винить менеджмент казанцев не стоит. В Екатеринбурге предложили несопоставимые деньги, и Александр в своём текущем состоянии их явно не отработает. То же самое можно сказать и про Илью Карпухина, получившего от УГМК контракт всей своей жизни. Проблема в том, что повышения ждали практически все игроки основы, и, хоть разбирая каждый случай отдельно, понять логику Марата Валиуллина можно, глобально ситуация выглядела так, что «серебряный» состав разбирают на части – и он ничего не может с этим сделать. Поэтому когда возник риск потери ещё и Григория Денисенко, клубу пришлось пойти на условия игрока. Зарплату хоккеисту подняли до 50 млн, что после откровенно неудачного сезона выглядит как сомнительное решение, но, с другой стороны, а что было делать «Ак Барсу»?

Григорий Денисенко Фото: ak-bars.ru

Прошлым летом за права на Денисенко после тяжелейших переговоров с «Локомотивом» пришлось отдать лучшего юниора Андрея Пустового, а также выписать солидную денежную компенсацию. Потерять игрока бесплатно Валиуллину после таких вложений явно не хотелось, вот и блеф от агента с переходом в чемпионат Швейцарии сработал. Так же, как и год назад, причём инсайды об интересе из Альп продвигали примерно через те же самые источники. Агенты вообще не жалеют казанцев – все понимают, в какой патовой ситуации сейчас оказался «Ак Барс». Без Барабанова клуб стал слабее, но не критично. Только следом потеряли ещё и Нэйтана Тодда, Дмитрия Яшкина, Илью Сафонова, Михаила Фисенко, а также защитников Илью Карпухина и Константина Лучевникова. Степана Фальковского в Казани, вероятнее всего, тоже не будет, нет пока контракта и у Тимура Билялова с Артёмом Галимовым.

Билялов и Галимов останутся в Казани — там сразу было понятно, что все разговоры о возможном переходе — не более, чем агентские игры. И всё же ситуацию это не особо меняет, ведь при таких огромных потерях трансферов на вход практически и нет. Официально пока только один – из Екатеринбурга едет центрфорвард Алексей Бывальцев. В качестве третьего центра неплохой вариант как потенциальная замена завершающему карьеру Фисенко, однако кем играть в топ-6? Даже на уровне слухов фигурируют не самые звёздные игроки, такие как Семён Дер-Аргучинцев, Максим Мамин, Семён Кошелев – никого из них и близко ни сравнить с Яшкиным, Сафоновым и Тоддом. Долго вели Кевина Лабанка, но экс-игрок «Шанхайских Драконов» подписался с «Рапперсвиль-Йона Лейкерс». И это выглядит как приговор для КХЛ – даже уже поигравшие в России иностранцы при относительно равных условиях выбирают европейские лиги.

Кевин Лабанк Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Пригласить заметного иностранца, ранее в нашем чемпионате не игравшего, вообще не представляется возможным. По разным данным, более 20 игроков АХЛ отказались подписывать контракты с российскими клубами уже по ходу переговоров, а сколько хоккеистов не стали даже общаться с менеджерами команд КХЛ, трудно даже представить. Пока у нас всё более ощутимым становится фактор безопасности, уровень зарплат в Северной Америке стремительно растёт, и смысла вырываться с насиженных мест у среднестатистических канадцев не так уж и много. А если и возникает подобное желание, то всегда можно поискать варианты всё в той же Швейцарии, где совсем другой уровень жизни, автобусные расстояния и полная безопасность. Так что надежды на рынок свободных агентов НХЛ, ставку на которую и делали в Казани, мягко скажем, не оправдались.

Спасти трансферную кампанию «Ак Барса» теперь может разве что чудо. Такое, как переход Эвандера Кейна, слух об интересе к которому смотрится, скорее, как жёсткая шутка. Вернее, Валиуллин, может, Кейном и интересуется. Но насколько интересен Эвандеру переезд в Татарстан? С таким же успехом можно и Коннором Макдэвидом интересоваться. Более реальным выглядит переход 29-летнего шведа Робина Ковача. И то лишь с поправкой на экстравагантный характер нападающего, поскольку для скандинава переход в КХЛ – это дорога в один конец, норвежец Хенрик Хёукеланн подтвердит. И то одним только Ковачем все потери не компенсировать, а сильных активов в доступе особо и нет. Так что придётся смотреть на собственные резервы, на Владимира Алистрова, которого хотели обменивать, на Семёна Терехова, Радэля Замалтдинова, Артура Бровкина и других ребят из системы, которым не находилось раньше места в основе.