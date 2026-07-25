Хет-трик Мичкова с лакросс-голом, 9:9 в основное время. Как прошёл Матч года — 2026

Уже третий год подряд лето в России не обходится без Матча года. Михаил Сергачёв, Артемий Панарин и Александр Овечкин снова собрали лучших российских хоккеистов на одном льду. Это не только приятное зрелище для болельщиков, которые получают редкий шанс воочию увидеть любимых игроков вместе, но и большое дело – вырученные с мероприятия деньги отправляются на благотворительность.

Впервые в своей истории Матч года прошёл не в Москве – на этот раз в качестве локации был выбран Санкт-Петербург. «СКА Арена», которая в предстоящем сезоне КХЛ станет домом для сразу двух команд, 25 июля оказалась в центре внимания всей хоккейной России.

Место действия – не единственное изменение. Другой вид приобрёл формат самого матча – теперь это встреча не игроков НХЛ и КХЛ, а двух собранных путём специального драфта команд, капитанами которых стали Сергачёв и Панарин. А ещё в составе участников появился «легионер» – белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас.

Команда Михаила Сергачёва («Юта Маммот»)

Вратари: Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»), Максим Дорожко («Амур»).

Защитники: Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Илья Любушкин («Нэшвилл Предаторз»), Егор Яковлев («Металлург»), Дмитрий Симашев («Юта Маммот»), Григорий Дронов («Трактор»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Валерий Ничушкин («Коламбус Блю Джекетс»), Константин Окулов («Авангард»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Матвей Гридин («Калгари Флэймз»), Николай Голдобин (СКА), Владимир Ткачёв («Металлург»), Артём Галимов («Ак Барс»), Егор Сурин («Локомотив»).

Команда Артемия Панарина («Лос-Анджелес Кингз»)

Вратари: Сергей Бобровский («Торонто Мэйпл Лифс»), Никита Серебряков («Авангард»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники: Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон Ойлерз»), Андрей Миронов («Спартак»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающий: Вадим Шипачёв («Салават Юлаев»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Михаил Мальцев («Спартак»), Максим Шалунов («Локомотив»), Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин («Шанхайские Драконы»), Максим Цыплаков («Калгари Флэймз»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).

Первого гола пришлось ждать довольно долго – почти до самого конца первого периода ни Сергей Бобровский, ни Илья Сорокин не давали полевым игрокам никаких шансов проявить себя. Лишь за четыре минуты до перерыва Матвей Мичков смог-таки размочить счёт на табло.

Кажется, команды только этого и ждали – уже через полминуты два 92-х номера команды Панарина Марат Хуснутдинов и Василий Подколзин организовали ещё один гол в ворота Сорокина, а в ответной атаке счёт сократил Прохор Полтапов. А отличным шансом восстановить равновесие не воспользовался Егор Сурин, который не смог реализовать штрафной бросок.

На помощь Сурину пришёл его экс-одноклубник Дмитрий Симашев – с передач вашингтонского дуэта Овечкин – Протас он во второй раз в игре пробил Бобровского. А через несколько секунд защитник помог отличиться и Кириллу Марченко – вот такой камбэк команды Сергачёва.

С Марченко начался парад голов во втором периоде – только на этот раз в качестве жертвы был уже не Бобровский, а Никита Серебряков. Его визави Максим Дорожко недолго оставался «сухим» – вскоре голкипера «Амура» распечатал Павел Минтюков.

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Гол Павла помог команде Панарина воспрянуть духом – следом в воротах Дорожко побывали ещё пять шайб подряд, две из которых записал на свой счёт Мичков. Таким образом, он оформил хет-трик, а его третий гол вышел на загляденье – на втором Матче года подряд Матвей исполнил лакросс!

Главные организаторы встречи, конечно, тоже отметились на табло. Первым своё слово сказал Панарин, после него отличился Сергачёв, а на десерт забросил и лучший снайпер в истории НХЛ. С гола Овечкина начался третий период – в нём зрители увидели очередной камбэк команды Сергачёва.

В основное время победителя выявить не удалось – по итогам 60 минут на табло горел счёт 9:9! Да и в серии послематчевых бросков интрига держалась до последнего – вратари были для игроков непреодолимой преградой.

Отличиться смог лишь Протас – его успешная попытка и принесла итоговый успех команде Сергачёва.

10:9 Б – в этом году борьба была очень равной. Но главные цифры матча всё-таки другие – это 50 млн рублей, которые пойдут на благотворительность.