Чемпион всё-таки сменит клуб, ветеран вернётся в КХЛ? 4 россиянина без контрактов в НХЛ

С момента открытия рынка свободных агентов НХЛ прошёл почти месяц, однако не все россияне успели обзавестись новыми контрактами за этот срок. Прямо сейчас четыре наших соотечественника ещё не договорились с клубами о новых условиях работы. О них и расскажем.

Ограниченно свободные агенты

Никита Гребёнкин

Предыдущий сезон получился для 23-летнего нападающего неоднозначным. С одной стороны, Гребёнкин провёл на льду гораздо больше времени по сравнению с предыдущим чемпионатом – в «Филадельфии» ему доверяют гораздо больше, чем в «Торонто». С другой – последний год по контракту новичка Никите омрачили травмы – из-за одной из таких он может пропустить начало следующей регулярки.

Впрочем, операция после неё форварду не потребовалась – близкие к «Флайерз» журналисты сообщают, что Гребёнкин будет готов к тренировочному лагерю в сентябре. Дело осталось за малым – необходимо лишь договориться с «лётчиками» о новом соглашении.

Никита Гребёнкин Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Торопиться Даниэлю Бриеру ни к чему – Никита недоступен для оффершита, что даёт генменеджеру «Филадельфии» практически всё время мира для проведения переговоров со стороной нападающего. Свободных денег под потолком у клуба более чем достаточно, а из свободных агентов остался лишь один Гребёнкин – рано или поздно все вопросы должны быть урегулированы.

Александр Никишин

Как и Никита, Александр недоступен для предложений от других команд, однако его ситуация выглядит гораздо сложнее. В свой первый же полноценный сезон за океаном экс-капитан СКА поднял над головой Кубок Стэнли, а его аппетиты, согласно сообщениям североамериканских коллег, возросли до уровня топ-защитников НХЛ.

Платить россиянину «около $ 8 млн» пока не горят желанием ни в «Каролине», для которой вопрос с Никишиным остался единственным нерешённым, ни где-либо ещё – по словам Эллиотта Фридмана, контрактные споры у игрока возникли и с «Рейнджерс», которые были заинтересованы в обмене прав на россиянина.

Сам Александр своё положение комментирует так: «Сначала напрягался. Ну а что я сделаю? Если «Каролина» хочет получить за меня определённую компенсацию, а другие клубы не соглашаются, я на это никак повлиять не могу. Поэтому решил немного расслабиться. Конечно, это давит. Команды постепенно заполняют составы, тратят место под потолком зарплат. Так можно и пролететь», – цитирует Никишина «Спорт-экспресс».

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Поговаривают, что в услугах главного ОСА среди защитников до сих пор заинтересован «Сент-Луис», который прощупывал почву ещё во время первых слухов о желании «Харрикейнз» выслушать предложения по Александру. Теперь, когда советником клуба стал прекрасно знакомый с Никишиным Сергей Зубов, обмен в Миссури выглядел бы ещё логичнее.

Неограниченно свободные агенты

Евгений Дадонов

Последнюю регулярку форвард провёл в составе «Нью-Джерси», и она для него выдалась, мягко говоря, неудачной – всего один гол за 24 матча. Для «Дэвилз» риски были практически минимальными – Евгений «съедал» у клуба всего $ 1 млн под потолком, – а вот сам нападающий после такого года рискует больше не получить предложений из-за океана.

Где недостатка в предложениях точно не будет, так это в КХЛ – по информации «Чемпионата», активный переговорный процесс с Дадоновым вёл «Трактор», но никакой конкретики в общении пока не наступило. С момента первых новостей о разговорах форварда с челябинцами прошёл почти месяц, и слухи даже начали связывать его с другими клубами нашей лиги, однако сам игрок всё ещё надеется найти работу в Северной Америке.

Евгений Дадонов Фото: Sarah Stier/Getty Images

Опытный форвард с небольшой зарплатой мог бы пригодиться многим командам даже в НХЛ – тем более что с подъёмом потолка риск «не попасть» с его подписанием становится ещё меньше. С другой стороны, ни одного своего контракта за океаном Евгений не ждал так долго – возможно, возвращение в КХЛ действительно не за горами.

Владимир Тарасенко

После того как Энтони Манта нашёл себе пристанище в «Нью-Джерси», статус самого результативного игрока прошлого сезона без контракта на следующий перешёл к Русскому Танку. Это удивляет – год в «Миннесоте» получился для Владимира довольно-таки хорошим, поэтому казалось, что форвард быстро найдёт себе новый клуб.

Возвращение в состав «Уайлд» на 99% исключено – места в нападении заняты, свободных денег на Тарасенко у Билла Герина точно не хватит, да и целью «дикарей» №1 на рынке был и остаётся Дилан Ларкин, чей уход из «Детройта» возможен даже после отставки Стива Айзермана с поста генерального менеджера «крыльев».

В североамериканской прессе неоднократно звучали призывы в адрес «Эдмонтона» присмотреться к кандидатуре Владимира. Но и у «нефтяников» свободных средств тоже недостаточно – под потолком осталось лишь $ 4,725 млн, а Тарасенко, судя по смене агента в прошлом месяце, вряд ли будет рассчитывает на зарплату ниже предыдущей ($ 4,75 млн).

Если в случае с Дадоновым возвращение в КХЛ кажется вполне реальным вариантом, то Владимир должен остаться в Северной Америке. Вопрос лишь в том, в каком свитере мы увидим его в следующем сезоне.

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