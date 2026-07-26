Сразу у 10 клубов НХЛ нет капитана. Как так вышло?

В каких-то командах будущие формальные лидеры уже очевидны, а кто-то может не торопиться с их назначением.

Как известно, в европейском и американском хоккее роль капитана кардинально отличается. В КХЛ капитан просто должен быть, и в ковидную годину, когда половина лидеров команды могла пропустить матч, мы видели с нашивками «С» внезапных людей. В НХЛ же команда может играть без капитана и всего с одним его заместителем (как недавно было у «Филадельфии»).

Волна переходов весны и лета резко увеличила число капитанских вакансий в НХЛ: теперь без лидера де-юре сидит почти треть лиги. Кто может получить на грудь заветную «С»?

«Айлендерс»

Главный кандидат: Бо Хорват

Два подряд капитана «Айлс» покинули клуб на рынке свободных агентов, но ситуация отличается капитально. Джон Таварес до последнего клялся в верности, а потом выбрал «Торонто», что обеспечило ему потоки ненависти от фанатов бывшего клуба. Андерс Ли без мыльных опер покинул команду после 15 сезонов, когда уже все понимали, что из-за потолка зарплат ветеран и «Айлс» не могут продолжать сотрудничество.

Хорват ветераном «островитян» не стал, однако три с половиной сезона — немало, а канадский олимпионик уже носил нашивку в «Ванкувере». Лидерские качества Хорвата традиционно отмечали все игроки, которые с ним играли: даже сейчас он наставляет одного из молодых проспектов «Айлендерс» Кашона Эйтчесона, тренируясь вместе с ним летом.

Бо Хорват Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

«Анахайм»

Главный кандидат: Джексон Лакомб

Радко Гудас вернулся во «Флориду» и открыл очередную капитанскую вакансию. Ещё недавно Лео Карлссон или Каттер Готье виделись железными кандидатурами — однако один своим оффершитом поставил на дыбы всю лигу, а второй якобы хочет получать ни центом меньше шведского партнёра. Как старомодный менеджмент «Анахайма» отреагирует на подобные взбрыки, большой и важный вопрос. Так что выбором может оказаться Лакомб, который в новом году превратится в безальтернативного лидера обороны, которая резко ослабла за одно лето.

«Бостон»

Главные кандидаты: Давид Пастрняк или Чарли Макэвой

Случай «Бостона» выбивается из остальных. Почти везде есть явный претендент на вакантное место — кто-то более опытный или более уважаемый и возрастной. А вот кто из двух лидеров «Брюинз» более ценен команде, даже сложно понять. Пастрняк уже несколько лет единолично везёт атаку «мишек», но возникает ощущение, что нашивка не является его приоритетом. Да и болельщики более высоко оценивают лидерские качества Макэвоя, который в прошлом году провёл лучший сезон в карьере. Даже возраст у этой парочки примерно схожий, так что верхушке «мишек» предстоит очень сложный выбор.

«Ванкувер»

Главный кандидат: никто

Бо Хорват заработал нашивку благодаря своей работе и опыту. Куинн Хьюз стал капитаном как главная звезда команды — правда, судя по тому, как разросся конфликт Миллер/Петтерссон пару лет назад, со своей работой суперзвёздный защитник справился не очень хорошо. Теперь столь же очевидного варианта для наследования просто нет.

Пока непонятно, каким вообще будет «Ванкувер» в долгосрочной перспективе с новым тренером, новым менеджером и новой стратегией. Может быть, «трёхглавое» руководство команды в конце сезона захочет пойти путём тотальной перестройки с обменом всех оставшихся возрастных лидеров? Ни Петтерссону, ни Филипу Гронеку, ни Броку Бёзеру пока в этом плане ничего не гарантировано, и канадская пресса уже считает, что в этом году нашивку лучше не выдавать.

«Коламбус»

Главный кандидат: Зак Веренски

После ухода Буна Дженнера в «Вашингтон» Веренски выглядел как безальтернативный кандидат в капитаны. Однако история с просочившимся желанием уйти, которая позже была дезавуирована, явно бьёт по акциям одного из лучших защитников НХЛ. Зак, конечно, всё опроверг и рассказал, как счастлив продолжить карьеру в клубе: вопрос в том, остался ли у владельцев осадок после того, как ложечки нашлись. Если нет — Веренски получит свою «С», если да — скорее всего, капитана пока назначать просто не будут.

«Лос-Анджелес»

Главный кандидат: Дрю Даути

Вечный Анже Копитар отправился на пенсию, однако другой такой же вечный игрок, кажется, уходить не собирается. Да, Даути в новом сезоне будет 37, но и сейчас Дрю играл 23 минуты за матч и ездил на Олимпиаду. Легко представить, что в более щадящем режиме Даути спокойно может провести ещё пару-тройку сезонов в лиге. Через год контракт Даути истекает, однако инсайдеры сообщали, что переговоры о его продлении уже ведутся — и если договорённость будет достигнута, более достойных кандидатов на «С» в команде просто нет.

Дрю Даути Фото: Jack Dempsey/AP Photo/ТАСС

«Оттава»

Главный кандидат: Тома Шабо

Брэди Ткачук был обменян к брату во «Флориду», и незамедлительно после этого канадская пресса начала рассказывать, какой нехороший был Брэди. Капитан якобы четыре года говорил одноклубникам, что хочет покинуть Канаду, а после Олимпиады, ещё сильнее обострившей канадско-американские отношения, всё стало ещё хуже. Но показательно, что лишь один бывший одноклубник в соцсетях публично попрощался с Брэди после его ухода.

У «сенаторов» есть достойный кандидат – Клод Жиру: и местный, и суперветеран с гигантским опытом. Однако более реалистичным вариантом кажется главный старожил команды. Когда у хоккеистов спрашивали, какой одноклубник организовал бы вечеринку для сплочения, они единодушно выбрали Шабо. В плане лидерских качеств вопросов к защитнику тоже нет, тренеры поражались его способности играть через боль. Однако выбор может пасть и на Тима Штюцле, который остался главной звездой атаки клуба.

«Сан-Хосе»

Главный кандидат: Маклин Селебрини

Здесь всё просто: есть один абсолютно безальтернативный вариант. Селебрини уже был капитаном сборной на ЧМ, и отказ подъехавшего чуть позже Сидни Кросби от нашивки выглядел символической передачей короны наследнику. Осталось только соблюсти формальность: контракт травмированного Логана Кутюра, пусть уже завершившего карьеру, истекает в конце этого сезона. Никто у Логана нашивку не отбирал, так что коронации Маклина можно ждать уже будущим летом.

«Сент-Луис»

Главный кандидат: Колтон Парэйко

Весной клуб обменял Брэйдена Шенна в «Айлендерс»: тогда ходили слухи о возможной полномасштабной перестройке команды. Однако «Блюз» пока решили не взрывать команду полностью и сохранили Роберта Томаса и Колтона Парэйко, слухи об обмене которых клубились весь прошлый сезон (а сам Парэйко якобы отверг обмен в «Баффало»). Скорее всего, кто-то из этой парочки и будет капитаном: кажется, шансы выше у более опытного и возрастного защитника, без которого уже сложно представить себе «Блюз».

Колтон Парэйко Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

«Чикаго»

Главный кандидат: Коннор Бедард

Как говорят в Канаде, «карьера Селебрини развивается так, как проецировалась карьера Бедарда — а карьера Бедарда так, как проецировалась карьера Селебрини». Главная надежда «Чикаго» пока больше запоминается болельщикам кадрами с ошарашенным лицом на скамейке, однако других вариантов на должность капитана просто нет. Это касается не только чистого хоккея, но и маркетинговой составляющей.

Бонус: «Детройт»

Кажется, уход Стива Айзермана стал следствием его конфликта с Диланом Ларкиным, и теперь запрос капитана «Детройта» на обмен уже недействителен. Однако крайне сложно представить, что после такого выбрыка Дилан останется капитаном, и это не зависит от кандидатуры нового менеджера. Довольно очевидный кандидат есть: Мориц Зайдер, но с капитанством в сборной Германии у него как-то не получалось.