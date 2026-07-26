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Главные новости в хоккее за 26 июля 2026 года, что происходит в КХЛ, ключевые события в лиге, назначения, увольнения

СКА расторг контракт с защитником, Радулов дал старт футбольному матчу. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее за 26 июля 2026 года
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Агент Марченко отреагировал на слухи о возможном обмене форварда из «Коламбуса».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 26 июля.

СКА расторг контракт с защитником Бреннаном Менеллом

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила, что санкт-петербургский СКА расторг контракт с защитником Бреннаном Менеллом.

«СКА и защитник Бреннан Менелл расторгли контракт по соглашению сторон. В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 60 матчей за армейцев, в которых набрал 18 (9+9) очков с показателем полезности «+4», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Суммарно Менелл записал в актив 171 (29+142) очко в 290 встречах в лиге. В 2023 году американец получил гражданство РФ. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Действующим победителем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

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Александр Радулов нанёс символический удар в матче «Локомотива» и «Ахмата» в 1-м туре РПЛ

Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Радулов нанёс символический удар перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

Напомним, 40-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Всего в прошедшем плей-офф на счету нападающего 22 матча и 17 (6+11) очков. Первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Вместе с ярославским клубом хоккеист завоевал два Кубка Гагарина подряд.

Агент Марченко отреагировал на слухи о возможном обмене форварда из «Коламбуса»

Агент Дэн Мильштейн ответил на вопрос насчёт будущего хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко. Ранее появилась информация, что «Коламбус» ведёт переговоры об обмене форварда с «Монреаль Канадиенс».

«Ничего не могу подтвердить или опровергнуть. Но я видел, что сейчас ввели довольно серьёзные тарифы на импорт или экспорт в Канаду элитных талантов», — написал Мильштейн в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Марченко провёл 76 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.

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