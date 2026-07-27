«Болельщики Уфы писали слова поддержки и благодарности». Экс-капитан «Салавата» в «Амуре»

Одним из самых ярких событий межсезонья стал переход Алексея Василевского из «Салавата Юлаева» в «Амур». Экс-капитан уфимского клуба покинул Башкортостан, хотя до последнего хотел остаться в прежнем клубе, однако в руководстве юлаевцев отказывались обсуждать продление сотрудничества с одним из своих лидеров.

В итоге Василевский-старший оказался в Хабаровске, где в очередной раз пытаются собрать крепкий состав с перспективой не просто выйти в плей-офф, а достичь чего-то большего. В интервью «Чемпионату» Алексей поделился своими эмоциями после подписания контракта с «Амуром», рассказал о личных и командных перспективах, а также вспомнил прошлый сезон в Уфе и рассказал о встрече с братом Андреем.

Алексей Василевский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Бесстрашие ловить шайбы и реакция — это гены: и отец был вратарём, и брат — вратарь»

– Чем вы сейчас занимаетесь? Давно вышли из отпуска?

– Сейчас идёт подготовка к предстоящему сезону. Занимаюсь два-три раза в неделю в зале с тренером по ОФП и два раза в неделю тренировка с тренером по боксу.

– Как вы планируете провести оставшееся межсезонье, чтобы подойти к старту сезона в «Амуре» в оптимальной форме?

– В принципе, я уже ответил: оставшееся время будут такие же интенсивные тренировки. Через неделю я улетаю в Хабаровск и там уже присоединюсь к команде.

– Где вы провели лето?

– Лето мы провели с семьёй в Турции, ездили на месяц. Нам очень понравилось, детям вообще было классно: море, солнце, пляж. Самое то, чтобы перезагрузить мозги и тело, сменить обстановку и набраться сил перед новым сезоном.

Алексей Василевский Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

– Удалось увидеться с семьёй, с братом?

– С братом тоже удалось встретиться, он приезжал в Уфу.

– Вы сейчас часто на связи с Андреем? Следили за плей-офф «Тампы»?

– Да, мы периодически переписываемся, созваниваемся. За плей-офф «Тампы» я следил, смотрел их игры в интернете.

– Андрей Василевский снова стал обладателем «Везина Трофи». Удалось его поздравить? Насколько это значимое событие?

– Да, я его, конечно, поздравил. Андрей считается одним из лучших вратарей в мире. Поэтому он красавчик, я очень горжусь им.

– Что Андрей говорит о причинах неудач его команды в матчах за Кубок Стэнли в последние годы? После яркого регулярного сезона – вновь вылет в первом раунде.

– Мы даже не общались с ним по этому поводу, поэтому я ничего не могу сказать.

Андрей Василевский Фото: Gregory Shamus/Getty Images

– Генеральный менеджер «Амура» назвал вас «настоящим бойцом» и «специалистом по игре в меньшинстве». Вы согласны с такой характеристикой?

– Я действительно люблю играть в меньшинстве, ловить шайбы на себя, стараться, чтобы игроки-соперники не забивали. Я и дальше буду так же выполнять эту работу, выкладываться на все сто, ловить шайбы любой частью тела, хоть зубами, лишь бы сохранить ворота «сухими».

– Какую роль в новой команде видите для себя в первую очередь?

– Сейчас прилечу в Хабаровск, пообщаюсь с тренерским штабом, и они скажут обо всём подробнее. Главное – хочется помочь команде попасть в плей-офф и пройти как можно дальше. Неважно, в какой роли.

– В прошлом сезоне вы заняли первое место в «Салавате» по блокированным броскам. Этот компонент — ваша визитная карточка. Считаете ли вы, что умение «лечь под шайбу» — это природное качество или это результат тяжёлой работы?

– Думаю, что это гены. У меня отец был вратарём и брат — вратарь, я и сам в детстве хотел быть вратарём. Реакция, бесстрашие ловить шайбы – наверное, это в крови.

– В «Амуре» упорно работают над усилением спецбригад. Готовы ли вы стать лидером в раздевалке и на льду, помогая молодым игрокам обороны?

– Конечно, это вообще бесспорно, я готов быть лидером и на льду, и в раздевалке.

– В «Амуре» у вас наверняка будет и шанс на большую роль в атаке. Планируете ей воспользоваться?

– Да, конечно, я к этому готов.

«Команда в «Амуре» будет боевая и молодая, есть кому что доказывать»

– Хабаровск — это новый вызов и новый этап в вашей карьере. Какие цели ставите перед собой и командой на предстоящий сезон?

– Попасть в плей-офф – это главная задача. Пройти как можно дальше.

– Вы провели в КХЛ 14 сезонов и 702 матча, играли за «Автомобилист» и «Салават». Чем, по вашему мнению, отличается стиль игры в «Амуре» от других клубов лиги? Насколько тяжело будет привыкать к новой системе?

– Я пока даже не знаю, что тут ответить. Сейчас я приеду, увижу всё на месте и пойму подробнее, так что этот вопрос пока оставлю без ответа.

– Что вы знали о Хабаровске и «Амуре» до перехода? Успели ли уже познакомиться с городом и командой?

– Когда я приезжал в Хабаровск, успел немного погулять по городу. Красивый город. Но пока подробно не знакомился. Знаю, что в городе очень любят хоккей и всегда собирается полная арена.

– У вас были другие опции, почему в принципе остановились именно на варианте с «Амуром»?

– Наверное, «Амур» был более заинтересован во мне, чем остальные клубы.

– Вас не смущала география? Играть за клуб с Дальнего Востока – это всегда особая история.

– Нет, меня это не смущало. Я раньше играл против клубов Дальнего Востока, и перелёты я переносил даже очень легко. Так что не переживаю.

– Планируете переезжать вместе со всей семьёй?

– Пока я поеду один. Решу все бытовые вопросы, потом уже семья ко мне будет приезжать в сезоне на домашние серии.

«Платинум-Арена» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

– Насколько изменятся ваши личные и турнирные задачи? Всё-таки «Амур» ни разу не проходил ни одного раунда плей-офф.

– Задачи всегда большие и высокие, независимо от клуба. Я считаю, что в следующем сезоне мы сможем изменить эту статистику и пройти как можно дальше. Это надо менять, и я верю, что у нас получится.

– Удалось уже связаться с кем-то из будущих партнёров, поговорить с тренерским штабом? У вас схожие взгляды на хоккей?

– Из тренерского штаба я общался с Яковом Рыловым (тренер по защитникам. – Прим. «Чемпионата»), он мне позвонил, когда я подписал контракт, сказал, что рад видеть меня в команде, ждёт в Хабаровске. Также пообщался с Максимом Дорожко и Олегом Ли.

– «Амур» неплохо усиливается этим летом. Какими вы видите перспективы клуба в сезоне?

– Как я уже сказал, попасть в плей-офф и пройти первый-второй раунд. Команда будет боевая, молодая, есть кому что доказывать. Будем биться в каждом матче, чтобы радовать болельщиков.

Алексей Василевский Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Благодаря Ремпалу мы смогли выйти в плей-офф и пройти первый раунд»

– Вы воспитанник уфимского хоккея, и ваши слова о том, что Уфа – это ваш дом, были очень эмоциональными. Вы уже высказывались на эту тему и всё же расскажите подробнее, как вы пережили этот переход? Насколько неожиданным для вас было решение «Салавата» не продлевать контракт?

– Я уже говорил в интервью, и мне нечего добавить. Всё, что было в прессе, так и остаётся.

– По информации СМИ, вы обсуждали с «Салаватом» новый трёхлетний контракт и даже были готовы пойти на понижение зарплаты. В чём тогда заключалась главная трудность?

– Сейчас уже говорить об этом смысла нет, у меня теперь другая команда и новые задачи.

– Поддержка семьи в этот сложный момент была для вас ключевой?

– Да, конечно, семья меня поддержала.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам «Салавата Юлаева», для которых вы навсегда останетесь «своим»?

– Болельщикам «Салавата» хочу сказать огромное спасибо за эти три сезона. Я ощутил колоссальную поддержку для себя и своей семьи. Даже после того, как у меня закончился контракт, мне очень много болельщиков написали слова поддержки и благодарности, я даже не считал сколько.

Мне было невероятно приятно, честно, я не ожидал такого. Осознавая, что не зря провёл время в родном клубе, отдавался полностью. Спасибо каждому из них. Уфа – хоккейный город.

Алексей Василевский Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

– Вам приятно, что они в большинстве своём встали на вашу сторону? Много прочитали слов поддержки в свой адрес, сообщений в соцсетях?

– Да, очень много. Писали «спасибо за ваш труд, за игру, за самоотверженность». Мне было очень приятно.

– Как вы охарактеризуете последний сезон в «Салавате Юлаеве»? Справедлива мысль, что команда прыгнула выше головы?

– Действительно, прыгнули выше головы, можно и так сказать. Начинали сезон на последнем месте, а потом начали подниматься потихоньку наверх. Итоговый результат получился хорошим.

– Ключевым моментом стало возвращение Шелдона Ремпала?

– Возвращение Шелдона Ремпала и правда можно назвать ключевым моментом для нас, он нам очень сильно помог, его голы, его игра вдохновила команду. Он стал нашим лидером, во многом благодаря ему мы смогли подняться выше в регулярном чемпионате, выйти в плей-офф и пройти первый раунд. Сыграли достойно.

– Два года подряд вас останавливал ярославский «Локомотив». Против них не было ни одного шанса?

– В прошлом году шансы у нас ещё были, но в этом – уже нет. Если мы забили всего два гола за четыре матча, о каких вообще шансах может идти речь?

– Матчи в Уфе для вас будет особенными?

– Скорее всего, да, как для каждого игрока, когда переходит в другою команду, а потом приезжает в тот город, где провёл долгое время. Так что матчи будут особенными.

Алексей Василевский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Я правильно понимаю, что вы не говорите «Салавату Юлаеву» и Уфе «прощай», только «до свидания»? Возможно, уже и в другом статусе.

– Наверное, вы правы. Говорю «до свидания». В дальнейшем всё может поменяться. Но сейчас у меня два года в «Амуре», контракт с Хабаровском.

Буду целиком и полностью отдаваться новой команде, стараться играть на пределе своих возможностей в каждой встрече, чтобы добиваться побед. С уверенностью могу сказать болельщикам «Амура», что мотивация у меня есть и в каждом матче я буду играть на победу.