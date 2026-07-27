СКА шумит на трансферном рынке. Что теперь ждать от команды Ларионова?

Накануне в СКА официально расторгли контракт с защитником Бреннаном Менеллом. Интересно, что у американского хоккеиста есть российский паспорт, поэтому в КХЛ он не является легионером. Однако своей игрой в прошлом сезоне Менелл, по всей видимости, разочаровал главного тренера армейцев Игоря Ларионова. Плюс в Санкт-Петербург планируют пригласить из Северной Америки Кныжова и Мироманова, уже есть в обойме новички Маклюков и Сёмин. В этой связи от Менелла было принято решение отказаться.

Вообще же СКА нынешним летом шумит на трансферном рынке едва ли не больше остальных. Ларионов, несмотря на провальный прошлогодний плей-офф, остался у руля команды. Но в грядущем сезоне спрос с его тренерского штаба будет уже совершенно иным. От рулевого армейцев однозначно серьёзно спросят за результат. Тем более что денег на новичков потрачено прилично.

Тут вам и Атанасов, и Аймурзин, и Глотов, и Бардаков, и шведский нападающий Вайссбак, чьё появление в России в эпоху непростой мировой политической обстановки вызвало у многих неподдельное удивление. По моей информации, решающую роль в приезде скандинавского форварда, которого уже вовсю «пылесосят» на родине, сыграл небезызвестный Игорь Захаркин, ныне занимающий должность советника генерального директора СКА. У Игоря Владимировича в клубе определённый вес, и он влияет на трансферную политику петербуржцев. Кстати, не удивлюсь, если в один прекрасный момент мы снова увидим Захаркина на тренерской лавке армейцев. Почему снова? Потому что этот специалист уже работал в тренерском штабе команды с берегов Невы, когда вместе с Вячеславом Быковым завоёвывал Кубок Гагарина в 2015 году. Вячеслав Аркадьевич, кстати, продолжает активно общаться с бывшим коллегой по тренерскому цеху.

Игорь Захаркин и Вячеслав Быков Фото: РИА Новости

— В системе СКА сейчас трудится ваш давний товарищ Игорь Захаркин. Поддерживаете отношения?

— Конечно. Хочется пожелать СКА всего самого доброго. Видно, как в клубе скрупулёзно создаётся и выстраивается рабочий процесс. Уверен, что у команды всё будет хорошо. Посмотрите, какие опытные люди работают в СКА.

— Целых два профессора, Вячеслав Аркадьевич!

— Согласен с вами (смеётся). Игорь Николаевич Ларионов работает главным тренером, Игорь Владимирович Захаркин тоже принимает активное участие в жизни клуба, занимается возложенными на него обязанностями. Ларионов, Захаркин — с таким опытом, который есть у этих специалистов, можно сказать: команда находится в хороших и правильных руках. В СКА работает вертикаль, которую мы в своё время и создавали, — заявил мне недавно в интервью сам Быков.

Действительно, если учитывать тот факт, что нынешнее руководство СКА предпочитает оставаться в тени и отказаться от публичности, всё основное внимание в таком случае справедливо приковано к Ларионову и Захаркину. И банальным выходом в плей-офф, а затем вылетом в первом раунде в сложившейся ситуации уже не отделаться. Мощно укрепившимся армейцам как минимум нужно выходить в финал Кубка Гагарина. Ну а задачу завоевать главный трофей лиги в Санкт-Петербурге, особенно на фоне регулярно добивающегося схожих высоких задач футбольного «Зенита» в РПЛ, никто не отменял.