«Шанхай» подписал четырёх новичков, «Ак Барс» сохранил первого номера. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 27 июля 2026 года.

Черкас: Евгений Кузнецов — затухающая звезда, это очевидный факт

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о перспективах российского нападающего Евгения Кузнецова. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков в 34 матчах регулярки КХЛ.

«Думаю, на сегодняшний день интерес к Кузнецову намного меньше, чем он был, когда Евгений только перешёл в СКА. И как сложится его карьера, сложно предсказать. Это большой мастер, сомнений нет, но это затухающая звезда, что очевидный факт. Мы все надеемся и хотим, чтобы Кузнецов опять начал играть и показывать те филигранные хоккейные финты, которые он делал раньше», – приводит слова Черкаса Vprognoze.

«Шанхайские Драконы» заключили пробные контракты с двумя нападающими и защитником

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» сообщила, что клуб заключил пробные контракты с нападающими Владиславом Барулиным, Семёном Кошелевым, а также с защитником Павлом Коледовым.

«Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил пробные контракты с нападающими Владиславом Барулиным, Семёном Кошелевым, а также с защитником Павлом Коледовым. Владислав Барулин в КХЛ играл за «Амур» и «Нефтехимик», провёл 222 матча, набрал 97 (45+52) очков. В прошедшем сезоне в составе нижнекамского клуба набрал 17 (7+10) очков в 40 встречах.

Семён Кошелев выступал за ЦСКА, «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Адмирал» и «Сибирь»: всего 615 матчей, 246 (116+130) очков. В сезоне-2025/2026 за «Адмирал» и «Сибирь» провёл 64 встречи, в которых набрал 33 (13+20) очка.

Павел Коледов защищал цвета «Сибири», ХК «Сочи», «Локомотива», «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Адмирала» и СКА. Всего в КХЛ сыграл 728 матчей, забросил 42 шайбы, отдал 101 передачу, заблокировал 882 броска, провёл 706 силовых приёмов. В прошедшем сезоне в составе «Адмирала» и СКА — 52 игры, 7 (3+4) очков, 91 заблокированный бросок, 45 силовых приёмов», — сказано в сообщении пресс-службы «драконов».

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Бреннаном Менеллом

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Бреннаном Менеллом сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба. Ранее СКА и Менелл расторгли контракт по соглашению сторон. У игрока обороны есть российское гражданство.

«Сегодня подписываем исключительно россиян!» — сказано в сообщении пресс-службы китайского клуба.

В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 60 матчей за армейцев, в которых набрал 18 (9+9) очков с показателем полезности «+4».

Суммарно Менелл записал в актив 171 (29+142) очко в 290 встречах в лиге. В 2023 году американец получил гражданство РФ. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Действующим победителем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Плющев: в «Трактор» едет штучный товар, а деградация КХЛ продолжается

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал подписание челябинским «Трактором» канадского нападающего Натана Легаре. 25-летний форвард заключил однолетнее соглашение с клубом.

— Что отметите в хоккее КХЛ?

— Опять повеселил «Трактор». Сначала где-то откопал очередную бригаду североамериканских тренеров-гастролёров. Теперь пошёл ещё дальше – приобрёл «штучный товар».

— О чём или о ком речь, Владимир Анатольевич?

— Именно так генеральный менеджер «Трактора» и бывший вратарь моей сборной России Алексей Волков назвал своего нового джокера – форварда Легаре. А ведь Волков прав, этот канадец – товар действительно штучный. За пять сезонов в АХЛ набирал в среднем чуть меньше одного очка за три игры, причём каждый год был в минусе – при суммарном показателе полезности «-45». И вот с такой жутковатой статистикой к нам едет человек! Да ещё в богатейший на хоккейные традиции город, который всегда считался второй столицей отечественного хоккея – вслед за Москвой.

Даже не хочу критиковать Волкова за очередной странный трансфер. Ведь это проблема и КХЛ в целом – качество легионеров ухудшается с каждым годом, этот товар становится всё более «штучным», деградация продолжается!

— В чём причина?

— Буквально каждую неделю в нашей рубрике талдычу о том, что мы обязаны кардинально пересмотреть подготовку нашей молодёжи, вернуться к традициям, к истокам. В противном случае мы обречены на конвейер из Легаре – и российский хоккей окончательно рухнет. Причём здесь речь не только о смешных легионерах, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

«Ак Барс» подписал новый контракт с Тимуром Биляловым

Пресс-служба казанского «Ак Барса» сообщила о заключении нового контракта между клубом и вратарём Тимуром Биляловым. Соглашение рассчитано на два года. Ранее о том, что Билялов подпишет новый контракт с казанцами, сообщал «Чемпионат».

«Тимур Билялов остаётся в Казани! «Ак Барс» продлил контракт с голкипером ещё на два сезона. В прошедшем чемпионате КХЛ Билялов провёл 47 матчей, одержал 29 побед, оформил три «сухаря» и завершил сезон с коэффициентом надёжности 2,35 и 91,9% отражённых бросков. В плей-офф вратарь сыграл 18 встреч, помог команде выйти в финал Кубка Гагарина и показал процент отражённых бросков 92,8. Желаем Тимуру уверенной игры и новых побед в составе «Ак Барса»!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

«Ак Барс» по итогам прошлого сезона-2025/2026 дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».